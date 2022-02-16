Интерьер в доме всегда должен быть из ярких красок.
Каждому хочется, чтобы его дом был уникальным и неповторимым. Но каждый год дизайнеры интерьеров представляют новые коллекции и тренды. В этом обзоре мы 20 актуальных советов для дизайна, которые подойдут любому интерьеру.
1.Выделяющийся диван
Интерьер в доме всегда должен быть из ярких красок.
Чтобы однотонный диван не был слишком скучным, положите на диван яркие подушки, желательно не в тон дивана. Тогда он заиграет новыми красками.
2. Увеличьте комнату визуально
Интерьер в доме всегда должен быть из ярких красок.
Ломать ничего не придется. Просто в комнате поклейте светлые обои. Они визуально увеличат комнату.
3. Настоящий ковер в ванную
Интерьер в доме всегда должен быть из ярких красок.
Не экономьте на ковре в ванной, ведь эффект от дешевых ковриков совсем не такой. Купите настоящий ковер в ванную, который будет выглядеть стильно, богато, да и влагу хорошо впитывать.
4. Добавьте уюта в комнате
Интерьер в доме всегда должен быть из ярких красок.
Если поставить два ночника по обе стороны кровати, рассеянный мягкий свет добавит уюта в комнате, и читать будет удобнее.
5. Зрительно уменьшенная комната
Интерьер в доме всегда должен быть из ярких красок.
Если не хотите, чтобы ваша комната визуально уменьшилась, в комнатах не стоит класть большие ковры ярких оттенков. Выберите лучше мягкие, не яркие и спокойные цвета.
6. Интерьер дивана как с обложки
Интерьер в доме всегда должен быть из ярких красок.
Пора шагать в ногу со временем. Перестаньте класть пледы, полностью застилая диван. Положите плед небрежно, бросив, ассиметрично и положите подушки. Диван приобретет новый вид.
7. Раздвижные двери – всегда выигрышный вариант
Интерьер в доме всегда должен быть из ярких красок.
Обыкновенные открывающиеся двери проигрывают во всех смыслах раздвижным дверям. Ведь с раздвижными удобнее, практичнее и красивее.
8. Белые кресла и диваны
Интерьер в доме всегда должен быть из ярких красок.
Думаю у многих в мечтах белый диван и кресла, но белый вовсе не практичный цвет. Стоит приобрести кожаную мебель, она выглядит шикарнее, практичнее и намного проще в уборке.
9. Не захламляйте комнату
Интерьер в доме всегда должен быть из ярких красок.
Не стоит полки полностью забивать. Оставьте пустое пространство, тогда комната будет выглядеть уютнее и элегантнее.
10. Корзины для вещей
Интерьер в доме всегда должен быть из ярких красок.
Бывает, не хватает места в шкафу для вещей, и все их начинают раскладывать по пакетам. Это прошлый век. Складывайте ненужные вещи не по сезону в корзину. Это придаст уют в комнате.
11. Сэкономьте место для кухонных принадлежностей на кухне
Интерьер в доме всегда должен быть из ярких красок.
Чтобы не слишком забивать ящики и тумбочки посудой на кухне, вы можете, например, пару сковородок, тарелки, половники и т.п повесить на стене.
12. Крупы в банках
Интерьер в доме всегда должен быть из ярких красок.
Крупы в банках - это не только практично, но и красиво.
13. Новая жизнь старым вещам
Интерьер в доме всегда должен быть из ярких красок.
Если хочется новый диван, то необязательно его покупать. Поменяйте обивку на старом в другой цвет, смените цвет штор и ковра в комнате. Новая свежая комната готова.
14. Живые цветы в комнате
Интерьер в доме всегда должен быть из ярких красок.
Живые цветы лучше смотрятся в комнате, чем статуэтки собирающие пыль. Цветы всегда будут радовать глаз.
15. Не экономьте на вещах, которые вам должны долго прослужить
Интерьер в доме всегда должен быть из ярких красок.
На таких вещах как полы, сантехника, окна экономить нельзя никогда. Ведь эти вещи должны служить долгое время.
16. Перед ремонтом всегда нужен план
Интерьер в доме всегда должен быть из ярких красок.
Перед началом ремонта составьте план, в котором укажите, какую цветовую гамму хотелось бы из обоев, мебели, люстры и всего остального. Работа будет идти легче, если в наличии имеется план.
17. Порядок на кухне
Интерьер в доме всегда должен быть из ярких красок.
Если не хотите, чтоб кухня выглядела неуютной, не храните моющие средства на виду, лучше перелейте в симпатичные дозаторы.
18. Визуальное увеличение комнаты
Интерьер в доме всегда должен быть из ярких красок.
Чтобы комната казалась больше, покупайте мягкую мебель в тон стен комнаты, так она будет казаться больше.
19. Крутая кровать своими руками
Интерьер в доме всегда должен быть из ярких красок.
Не тратьтесь на дорогие кровати от известных дизайнеров. Изготовьте сами изголовье кровати из подручных средств и прикрутите к кровати.
20. Фрукты на кухонном столе
Интерьер в доме всегда должен быть из ярких красок.
Запомните: тарелка с фруктами всегда должна стоять на столе. Фрукты – это полезно и отлично украшает вид кухни.
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