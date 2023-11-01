Четыре Гвинеи на карте мира: Как не запутаться в названиях разных государств

Где живут гвинейцы

Одна из главных черт каждой из Гвиней - огромная разница между уровнем жизни разных социальных групп. На фото Порт-Морсби, столица Папуа – Новая Гвинея Источник: commons.wikimedia.org

Столица Экваториальной Гвинеи, Малабо, находится на острове на значительном удалении от материковой части страны.

Экваториальная Гвинея и Гвинея-Конакри

Гвинея для остального мира - главный поставщик бокситов, а также источник золота, алмазов, сельскохозяйственной продукции. А еще - территория исчезающих тропических лесов.

Гвинея известна эпидемиями вируса Эболы, а также своим печальным лидерством среди стран, практикующих женское обрезание. Источник: commons.wikimedia.org

Гвинея-Бисау и Папуа – Новая Гвинея

После обретения независимости Гвинея-Бисау особенное внимание уделяла образованию. Источник: pinterest.com

Папуа - Новая Гвинея объединяет множество племен. Большая часть населения живет в бедности, при этом многие чиновники и представители крупных транснациональных компаний получают сверхдоходы.