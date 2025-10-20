Зачем в средневековой Европе использовали странные мечи с «лопаткой» на конце лезвия

Античная и средневековая история подарили человечеству огромное многообразие холодного оружия. Создано его было так много, что ученые и любители уже не первое десятилетие бьются в попытках создания действительно всеобъемлющей и универсальной классификации. Сделать это не просто, в том числе потому, что время от времени попадаются откровенно экзотические образцы.
В 2000 году российский режиссёр Роман Качанов снял замечательный комедийный фильм «ДМБ» об армейских приключениях трех новобранцев: рядового Гены Бобкова – «Пули», рядового Влада Каширского – «Штука» и рядового Толи Пестемеева – «Бомбы». В заключительной главе фильма героев отправляют подготовить «поляну» для культурного отдыха трех важных армейских чинов. В программу досуга входит в том числе охота на поросенка. Однако, по вине «Бомбы» свинья убегает, в результате чего герой вынужден развлекать пьяных офицеров бегая по кустам и притворяясь кабанчиком лично. Когда стрельба «Бати» генерал-майора Талалаева из пулемета РПК по «Бомбе» не дает никакого результата, за дело берется контр-адмирал Семёныч с роковыми словами: «Надо его кортиком запороть…». После чего лезет в кусты с кортиком, где лишается последнего и получает от «Бомбы» в глаз.
Шутки-шутками, но идея о том, чтобы запороть на охоте свинью клинковым холодным оружием в действительности ни разу не комичная.Называется кузнечное изделие – «Schweinschwerter» от немецких слов «Schwein» - свинья, кабан, хряк и «Schwert» - меч. На людей с таким никогда не ходили, так как «Свиной меч» является строго охотничьим оружием. Зато с ним ходили на дикого кабана. И как несложно догадаться по названию, придумали его впервые в Германии.
Ковать «Свиные мечи» начали в немецких землях еще в конце XV века. Оттуда они попали в Францию и Испанию. К середине XVI века мода на такой вид охоты почти сошла на нет, однако спустя десятилетие о нем вспомнили вновь. В итоге «Schweinschwerter» продержались в обиходе немецкой и испанской аристократии вплоть до конца XVIII столетия. Практика использования «Свиных мечей» уходила своими корнями в традицию конной охоты на дикого кабана при помощи копий.
Охота была неотъемлемой частью жизни средневековых аристократов. При этом не нужно думать, что в то время охота была просто жестоким кровавым развлечением. Для представителей воинской аристократии она была еще и тренировкой. Также охота выполняла педагогические функции: мальчики-дворяне, вступавшие в мужской возраст, должны были привыкать к насилию, жестокости и крови, так как их последующая жизнь рыцаря неразрывно была связана с перечисленными вещами.
Чаще всего охота на кабана происходила следующим образом: егеря и загонщики с собаками находили зверя в лесу, после чего начинали гнать его на открытую местность. Там свирепую «свинину» уже поджидали охотники на конях с копьями. Далее представители знати обрушивались на хряка, пытаясь проткнуть его копьем. При этом дикий кабан, будучи зверем исключительно живучим, свирепым и выносливым, старательно отбивался, бросался на лошадей и пытался поднять обидчиков на клыки. По этому причине на «свиную охоту» многие аристократы даже ездили, облачившись до пояса в латы или кольчуги. Такая охота была сопряжена с огромным риском. Но поверженный копьем зверь был лучшим доказательством воинской удачи, храбрости и сноровки охотника.
К концу XV века немцы решили, что охотиться с копьем не очень удобно. Поэтому и были придуманы те самые «Schweinschwerter». По форме это оружия напоминает обычный меч с рукояткой и гардой. Однако, большая часть клинка – это вовсе не клинок с лезвиями, а достаточно толстый как правило квадратный прямоугольный штырь. На конце этого штыря располагалось листьевидное лезвие, напоминающее наконечник копья. Нужно было такое для прокалывания жесткой кабаньей шкуры и оставления широкой обильно кровоточащей раны. Чуть ниже острой части нередко приваривались металлические «рога», как у копья-рогатины. Выполняли они ту же функцию, что и у древкового оружия – ограничителя от слишком глубокого проникновения лезвия в плоть.
Для обращения с «Свиным мечом» требовалась не только сила, но также ловкость, храбрость и сноровка. Несчастную, хоть и крайне опасную животину охотники буквально утыкивали мечами со всех сторон. При этом у рыцарей-охотников существовал и своеобразный этикет по добиванию обессилевшего, но все еще мучающегося зверя. Кабана следовало проткнуть метким ударом между ребер, засадив клинок прямо в сердце.
