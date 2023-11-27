Как выглядят уникальные лазурные пещеры, которые появились на гигантском леднике в Исландии

Ледник-гигант

Ледник на карте и на изображении со спутника.

Ледяной панцирь.

Красоты ледника.

Пещеры – как из сказки

Разноцветное сияние.

Внутри и снаружи.

В пещере обстановка фантастическая.

В Ватнайёкюдле ты уносишься в фантазийный мир.

В ледяной пещере.

В это местности воздух чистейший, да ещё и сказочно красиво.

Краски природы.

Пещеры и их окрестности манят туристов.

На что ещё взглянуть

Знаменитый водопад.