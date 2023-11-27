Как выглядят уникальные лазурные пещеры, которые появились на гигантском леднике в Исландии

Чтобы попасть в фантастический инопланетный мир, необязательно смотреть кино. Можно окунуться в атмосферу сказки, отправившись в Исландию на ледник Ватнайёкюдль, где расположены удивительной красоты лазурно-разноцветные пещеры. Да, осуществить такое путешествие непросто, но если доберетесь, не пожалеете. Пока же предлагаем подробнее узнать об этом загадочном снежном царстве, которому на Севере нет равных.
Ледник-гигант
Ледник Ватнайёкюдль (в переводе с исландского – «ледник, дающий воду») похож на царство Снежной Королевы, поскольку он невероятно красив. По объему он самый большой в Европе и один из самых крупных на Земле. Если посмотреть на карту Исландии, в южной ее части можно увидеть большое белое пятно – это и есть знаменитый Ватнайёкюдль. Площадь ледника – 8133 км². Мощность льда здесь кое-где достигает одного километра, в среднем же она составляет 420 метров.
Ледник на карте и на изображении со спутника.
Поверхность ледника покрыта причудливым орнаментом, который создают трещины. Чёрный цвет на леднике – это вовсе не грязь, а застывший вулканический пепел, ведь в этих краях есть вулканы, и в природном парке можно увидеть кратеры.
Ватнайёкюдль выглядит как гигантский белый панцирь. У его подножия постирается национальный парк Скафтафетль. Под самим же ледником «спряталось» множество вулканов – например, Тоурдархидна и Гримсвётн.
Ледяной панцирь.
Красоты ледника.
Кстати, в южной части ледника, как раз возле национального парка, расположена самая высокая точка страны – пик Хваннадальсхнукюр. Здесь высота над уровнем моря достигает более двух километров.
Пещеры – как из сказки
Пещеры ледника – это место, куда каждый год устремляются потоки туристов, фанатеющих от экстремального отдыха и красот Севера. У этих природных «комнат» лазурно-голубой цвет, когда же на ледяные стены попадает внешний свет, они начинают переливаться всеми цветами радуги. Для фотографов это просто рай!
К слову, не менее красиво выглядит ледник и снаружи: снежно-ледяные глыбы сияют, словно огромные драгоценные камни.
Разноцветное сияние.
Внутри и снаружи.
В пещере обстановка фантастическая.
Каскады льда в пещерах, которые обычно формируются не один год, создают причудливые композиции. Кстати, говорят, что наиболее эффектно и красочно стены пещер выглядят в период с начала января по март. Подобный эффект связан с тем, что в это время в толще льда нет пузырьков воздуха и солнечный свет может пробиться внутрь пещеры.
В Ватнайёкюдле ты уносишься в фантазийный мир.
Однако не только за природными красотами приезжают сюда люди из разных уголков планеты. В ледяных пещерах есть термальные источники, которые популярны у любителей оздоровительного купания. Горячая вода бьет прямо из льда! Считается, что в ней много полезных минералов и, конечно же, в этих краях она кристально чистая, ведь экология на Ватнайёкюдле идеальна.
В ледяной пещере.
В это местности воздух чистейший, да ещё и сказочно красиво.
Как здесь появились ледяные пещеры? Всё просто. Их образуют реки и источники, протекающие под льдами. Вода, которая в некоторых местах выходит наружу, делает ниши и сквозные дыры и тщательно «полирует» поверхность. Кстати, потолок в таких пещерах почти прозрачный.
Краски природы.
Пещеры и их окрестности манят туристов.
На что ещё взглянуть
Впрочем, в этом природном уголке есть на что посмотреть и помимо пещер. Например, тут расположены водопады, один из которых называют «чёрным» (дословно – «чёрная вода») из-за того, что вода в нем темная, а на самой поверхности застыли потоки лавы.
Но главное, что тут можно своими глазами увидеть, как зарождаются ледники: как они движутся, как происходят подледные вулканические процессы. К тому же, здесь есть ледниковые и вулканические озера и лавовые поля.
Знаменитый водопад.
Между тем место это не только красивое, но и опасное. Так, вулканические озера четверть века назад стали источником серьезных ледниковых наводнений. А один из вулканов под этими озёрами в 2004 году просыпался. Правда, извержение было коротким и, к счастью, незначительным.
Текст: Анна Белова
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