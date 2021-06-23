10 трюков с микроволновкой, которые упростят приготовление разных блюд

1. Сделать пышную пенку для кофе

Для приготовления пенки понадобится банка с крышкой, молоко и микроволновка

2. Почистить чеснок

com Чтобы шелуха отстала от чеснока, его нужно положить в микроволновку на несколько секунд. / Фото: wikihow.com

3. Приготовить картофельные чипсы

Картофельные чипсы в микроволновке будут вкуснее со специями. / Фото: liveinternet.ru

4. Удалить кожицу на овощах и фруктах

Перед тем, как ставить вощи в микроволновку, сделайте на них надрез. / Фото: 1womenjournal.ru

5. Простерилизовать банки

Стерилизация банок в микроволновке займет несколько минут. / Фото: homius.ru

6. Приготовить лодочки из лаваша

В лодочки из лаваша можно положить салаты или закуски. / Фото: ourcosyhome.ru

7. Сделать овощи на пару

Овощи нужно положить в специальную емкость и накрыть пищевой пленкой. / Фото: ledi-miledi.ru

8. Наполнить комнату приятным ароматом

Разогрейте в микроволновке блюдо с корицей, чтобы в квартире витал приятный аромат. / Фото: edibleiq.com

9. Растопить мёд

Если мед застыл, разогрейте его в микроволновке. / Фото: eda-land.ru

10. Очистить орехи

В микроволновке можно приготовить вкусные орехи в глазури. / Фото: smak.ua