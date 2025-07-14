10 классных приспособлений, которые хочется забрать себе, не думая

1. Беспроводная щетка для уборки

Используйте щетку вместо обычнной губки

2. Мини-принтер

Компактный принтер - лучшее решение для распечатки

3. Беспроводной компактный пылесос для машины

Беспроводной пылесос делает уборку удобной

4. Светящийся стик с датчиком движения

Светящийся стик не имеет проводов. / Фото: ksl-living.fr

5. Резинки на запястья для умывания

Резинки на запястьях вбирают стекающую воду

6. Девайс для очистки экрана телефона

Вместо салфетки лучше использовать специальный дозатор с чехлом из микрофибры

7. Красивая коробка для удлинителя

Как выглядит удлинитель до и после установки коробки

8. Силиконовые крышки для тарелок

Крышка принимает форму тарелки. / Фото: posudaok.ru

9. Мини-отпариватель

Мини-отпариватель удобно брать с собой в поездку

10. Компактный столик для руля

За таким столиком можно спокойно поесть, без страха вымазаться или намусорить