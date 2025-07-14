10 классных приспособлений, которые хочется забрать себе, не думая

Как бы мы ни пытались угомонить нашего внутреннего шопоголика, все равно время от времени он дает о себе знать. Когда захочется купить что-то новенькое, но при этом не выбросить деньги на ветер, посмотрите на вещи из списка Novate.ru. Они не только оригинальные, но и весьма полезные.
1. Беспроводная щетка для уборки
Используйте щетку вместо обычнной губки
Помыть тарелки – это полбеды, но когда речь заходит о сковородах и кастрюлях, начинается настоящая паника, особенно если что-то пригорело.
2. Мини-принтер
Компактный принтер - лучшее решение для распечатки
Принтер – очень полезная вещь, особенно с учетом того, сколько сейчас стоят услуги печати. Однако далеко не всегда для него находится место в квартире – это устройство достаточно громоздкое и занимает большую площадь стола. Но есть хорошая новость – в ассортименте магазинов есть более компактные модели, которые не раздражают своими габаритами. Можно найти даже принтер, размер которого не превышает большой пенал. Ищите прибор с функцией Bluetooth, чтобы добиться мобильности, избежать огромного количества проводов и распечатывать документы и фотографии прямо с телефона. Нужно будет лишь подключиться к устройству и нажать на кнопку «Печать».
3. Беспроводной компактный пылесос для машины
Беспроводной пылесос делает уборку удобной
Существует много мемов на тему того, как мужчины убирают дома (спустя рукава, конечно же!устройство. Удобно, практично и функционально. Кстати, этот пылесос можно использовать и в квартире для уборки локальных загрязнений, например, если под столом обнаружились крошки.
4. Светящийся стик с датчиком движения
Светящийся стик не имеет проводов. / Фото: ksl-living.fr
На первый взгляд устройство может показаться бесполезным, однако если узнать о его возможностях более подробно, обязательно захочется обзавестись такой штуковиной. Стик можно закрепить на каркасе кровати около ног, чтобы он освещал пол, когда вы будете вставать ночью. Не помешает светильник и в коридоре, кладовке и прочих местах, где необходимо освещение, реагирующее на движения.
Стик подсоединяется к своей подставке с помощью магнита, поэтому при желании его получится разместить даже на холодильнике. А так как прибор работает безо всяких проводов, его можно просто взять в руки, чтобы пройти куда-то, не включая основной свет и не мешая спать членам семьи.
5. Резинки на запястья для умывания
Резинки на запястьях вбирают стекающую воду
Ох уж эта вода, которая по время умывания стекает по рукам и мочит рукава! Сколько раз мы мечтали, чтобы какая-нибудь светлая голова придумала эффективное приспособление, которое поможет избежать этого. И вот, наше желание сбылось! Такие резинки на запястья с легкостью решают проблему. Теперь можно не переживать, что вы зальете одежду и пол. Кстати, подобная вещь очень полезна для семей с детьми – малыши нередко испытывают сложности, когда умываются, и потом приходится устранять потоп в ванной.
6. Девайс для очистки экрана телефона
Вместо салфетки лучше использовать специальный дозатор с чехлом из микрофибры
Иногда проблемы с кожей возникают вовсе не из-за вредной пищи или неправильного ухода. Одной из причин, по которой могут появляться различные высыпания, является ваш телефон. Да-да, вы все правильно поняли. Дело в том, что экран смартфона – это, пожалуй, самый грязный предмет, с которым вы контактируете ежедневно.
Сначала вы дотрагиваетесь до него грязными руками, а потом прикладываете к лицу, когда отвечаете на звонок.
Советуем следить за чистотой экрана, используя специальный девайс. Такая миниатюрная бутылочка, обитая микрофиброй, поможет быстро и качественно проводить дезинфекцию телефона. Все, что вам нужно сделать – залить внутрь обеззараживающее средство, распылить его на экран, и провести по нему бутылочкой. Мягкая ткань не оставит ни влаги, ни разводов, ни бактерий.
7. Красивая коробка для удлинителя
Как выглядит удлинитель до и после установки коробки
Даже в только что убранной квартире не будет ощущения порядка, если на виду будут находиться удлинители и бесконечное количество проводов. Они не только портят общий вид интерьера, но также накапливают на себе огромное количество пыли. А еще – становятся любимой игрушкой домашних животных: и если кот может только поцарапать провод, то собака без проблем его перегрызет.
Красивая коробка, специально предназначенная для хранения удлинителя, решит сразу все проблемы. Она обеспечит эстетичное хранение, защиту от домашних питомцев и пыли. Подбирайте максимально лаконичные варианты коробок, которые сочетаются по цвету с вашим интерьером. Беспроигрышный вариант – белые, черные или бежевые экземпляры, но если в комнате есть какие-то акценты (например, зеленые шторы или декоративные подушки), можете отдать предпочтение коробке такого оттенка.
8. Силиконовые крышки для тарелок
Крышка принимает форму тарелки. / Фото: posudaok.ru
Тоже любите хранить еду в контейнерах, чтобы она не засыхала в холодильнике? Прекрасно вас понимаем! Но все же есть у этих емкостей один минус – если покупать их не единым набором, хранение в шкафчике становится настоящим наказанием. Предлагаем более простой и функциональный вариант – силиконовые крышки для тарелок.
Их главный плюс состоит в том, что они могут менять свой размер в зависимости от емкости, на которую надеваются. Крышки, принимающие форму посуды, так же успешно сохраняют свежесть продуктов, как и герметичные контейнеры, но при этом являются универсальными и занимают минимум места.
9. Мини-отпариватель
Мини-отпариватель удобно брать с собой в поездку
Конечно, очень важно иметь в своем арсенале полноценный утюг или отпариватель. Однако когда нужно разгладить складки на какой-нибудь мелкой вещи, хочется иметь под рукой более компактное и мобильное устройство. Отличным вариантом станет миниатюрный отпариватель, у которого контейнер для воды находится прямо на корпусе. А еще он станет прекрасным помощником в отпуске, вернув былой ухоженный вид помятой одежде, которую вы достали из чемодана.
10. Компактный столик для руля
За таким столиком можно спокойно поесть, без страха вымазаться или намусорить
Проводите много времени за рулем, и иногда даже не хватает времени для того, чтобы нормально перекусить вне машины? Тогда обратите внимание на этот удобный и компактный столик. Он крепится прямо к рулю и одним махом решает все сложности, которые обычно возникают, когда вы пытаетесь расположиться в автомобиле с едой и напитками. Обедайте в машине с комфортом!
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