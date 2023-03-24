Все уникальные свитки Мёртвого моря в Музее Библии оказались поддельными

Кумранские пещеры.

Пещера, где впервые были обнаружены свитки Мёртвого моря.

Музей Библии в Вашингтоне, округ Колумбия, США.

Археологи нашли в пещерах Кумрана более 900 свитков.

Большинство свитков Мёртвого моря настоящие и хранятся в Иерусалиме.

После обнаружения подделки, Стив Грин решил проверить на подлинность все артефакты, хранящиеся в музее.

Перевод и издание текстов манускриптов - это очень трудоёмкий и долгий процесс.

Свитки содержат в основном тексты книг Ветхого Завета.

К огромному сожалению, все свитки Мёртвого моря, купленные Стивом Грином для Музея Библии, оказались подделкой.

Пещеры Кумрана ещё предстоит обследовать и может когда-нибудь удастся найти остальную библиотеку.

Свитки Мёртвого моря в Музее Библии в Вашингтоне.

Музей Библии обошёлся создателям в 500 миллионов долларов.

Внутри Музея Библии интересно всем.