Все уникальные свитки Мёртвого моря в Музее Библии оказались поддельными

Самой важной и удивительной археологической находкой за последние сто лет, без сомнения, являются свитки Мёртвого моря. Эти древние загадочные манускрипты были найдены в пещерах Кумрана, всего в двадцати километрах от Иерусалима в Израиле. Невозможно преувеличить ту ценность и важность, которая заключена в этой необычной библиотеке иудейских документов. Но как быть с тем, что недавно эксперты обнародовали информацию о том, что все без исключения свитки Мёртвого моря, хранящиеся в Музее Библии, поддельны?
История свитков не менее увлекательна, чем их содержание. В конце сороковых годов прошлого века пастухи-бедуины пасли в этом районе коз и случайно наткнулись на пещеру. Внутри они обнаружили несколько глиняных сосудов с манускриптами, которые были аккуратно завёрнуты в плотную ткань. В последующие за этим открытием годы, археологи исследовали кумранские пещеры и находили помещения, служившие, по всей видимости, библиотекой. Всего было найдено около восьмиста свитков. К сожалению, многие пещеры историки находили уже разграбленными. Бесценные исторические документы перепродавались частным коллекционерам.
Кумранские пещеры.
В целом, найденные манускрипты состоят в большинстве своём из пергаментных свитков, нескольких папирусных и одного медного свитка. Писались они углеродными чернилами на древнееврейском языке. Несколько манускриптов написаны греческим и арамейским языками. С момента обнаружения кумранских свитков не прекращается их исследование. Ведь их содержание проливает свет не только на покрытую тайной историю раннего христианства, но и раскрывает смыслы всех библейских текстов.
Пещера, где впервые были обнаружены свитки Мёртвого моря.
Некоторые манускрипты писались во времена жизни Иисуса Христа. Правда ни в одном из обнаруженных текстов нет прямых упоминаний о Христе и его апостолах. Учёные считают это из-за того, что найденные свитки — это лишь малая часть огромной библиотеки. Может быть эти свитки будут когда-нибудь найдены, а может они навсегда потеряны — этого никто из историков точно не знает.
Музей Библии в Вашингтоне, округ Колумбия, США.
Пока все известные свитки Кумрана можно разделить условно на две категории: библейские и небиблейские. Первые содержат в себе копии почти всех книг Ветхого Завета и разъяснения к ним. Небиблейские — это описания общественного строя общества тех времён. До этого времени самым древним иудейским документом являлся папирус Нэша. Он был найден в Египте, его текст содержит описание десяти заповедей, а возраст составляет более трёх тысяч лет.
Археологи нашли в пещерах Кумрана более 900 свитков.
После долгих дискуссий учёные приняли решение называть авторов кумранских свитков сектой Мёртвого моря. Это группа иудеев, которые являются представителями религиозного направления, называющиеся ессеи. Ессеи наряду с саддукеями и фарисеями, были одной из трёх основных иудейских сект того исторического периода. Они жили в Иудейской пустыне и вели аскетический образ жизни. Ессеи считали, что Иерусалим согрешил и отошёл от Бога, утратил всю свою духовность.
Большинство свитков Мёртвого моря настоящие и хранятся в Иерусалиме.
В одной из пещер Кумрана, предположительно, располагалась комната писцов. Там были найдены скамейки, столы с чернильницами, но ни одного свитка. Исследователи доподлинно не знают там ли изначально хранили манускрипты или их туда перенесли, спасая от римлян во времена их нашествия на Святую землю. Погибли ли те, кто там жил или бежали — этого учёные тоже не знают.
После обнаружения подделки, Стив Грин решил проверить на подлинность все артефакты, хранящиеся в музее.
Самым таинственным свитком безусловно является медный манускрипт. Он изготовлен из меди, текст, который он содержит, написан на древнееврейском языке. Графически он сильно отличается от остальных свитков Мёртвого моря. Датой его создания учёные определили середину первого века. Записи этого манускрипта - это не литературный текст, а опись нескольких десятков подземных тайников. Содержимое этих хранилищ манит всех археологов мира. Но по мнению исследователей, текст закодирован и код пока никем не разгадан. Ни один из описанных тайников, где хранятся несметные сокровища, в виде золота, серебра, оружия и других просто бесценных артефактов — пока не найден.
Перевод и издание текстов манускриптов - это очень трудоёмкий и долгий процесс.
Все свитки, обнаруженные доселе в пещерах Кумрана, известны. Но вот перевод и издание этих текстов — это очень долгий и трудоёмкий процесс. К некоторым манускриптам вообще запрещён доступ и это делает невозможным их исследование. Среди учёных бытует мнение, что этот процесс сознательно тормозится и блокируется Ватиканом. Так как сведения о раннем христианстве могут нанести сокрушительный удар по репутации и власти католической церкви.
Свитки содержат в основном тексты книг Ветхого Завета.
Тем временем, в 2017 году в Вашингтоне открылся официальный Музей Библии. Его соучредители, Стив и Джеки Грин, считают такое заведение очень важным в деле распространения Евангелия и популяризации Священного Писания в целом. Музей очень современен и интерактивен, здесь интересно всем. Многие люди, познакомившись здесь с историей самой важной книги, Библии, решают её начать читать. В музее не пропагандируют какую-то определённую деноминацию или традиции. Речь идёт о главном — о Слове Божием.
К огромному сожалению, все свитки Мёртвого моря, купленные Стивом Грином для Музея Библии, оказались подделкой.
К сожалению для Музея Библии, все его Свитки Мёртвого моря были признаны поддельными. Область искусства и древностей может быть очень прибыльной. Ведь только одни эти манускрипты обошлись музею в миллионы долларов. Стив Грин приобрёл их в 2009 году. Эксперты считают, что поддельные свитки были изготовлены не ранее 2002 года. Впервые об этом стало известно в 2018 году. После этого соучредители музея решили проверить все остальные артефакты, выставленные у них.
После их детального исследования и изучения эксперты вынесли свой неутешительный приговор — это искусная подделка. Оригинальные свитки написаны на папирусе, а фальшивые на старой коже. Со временем папирус становится очень похож на кожу. Только после применения различных методов, таких как сканирующая электронная микроскопия, 3D-микроскопы и другие виды технологий, стало ясно, что перед учёными - фальшивка.
Пещеры Кумрана ещё предстоит обследовать и может когда-нибудь удастся найти остальную библиотеку.
В 1950-х годах торговец древностями, известный как Кандо, начал покупать свитки Мёртвого моря у местных бедуинов и перепродавать их богатым коллекционерам. Семьдесят новинок появилось на рынке относительно недавно, вызвав ажиотаж среди тех, кто интересуется библейскими реликвиями. Приобретённые Грином свитки принадлежат к группе реликвий созданных в совсем недалёком 2002 году.
Свитки Мёртвого моря в Музее Библии в Вашингтоне.
Фальсификаторы были столь искусны, что воспроизвели даже особый белковый клей, который использовали древние. Они покрывали им свитки. Также было и с поддельными. К сожалению пока не удалось найти авторов, обладающих столь глубокими знаниями и навыками, чтобы создать подделку такого высокого уровня.
Музей Библии обошёлся создателям в 500 миллионов долларов.
Пока же большинство истинных свитков Мёртвого моря хранятся в Иерусалиме. Историки отмечают обилие предложений о продаже библейских манускриптов на «чёрном рынке». Это очень соблазнительно и для музеев, и для частных коллекционеров. Они готовы платить любые деньги за то, чтобы заполучить уникальные артефакты.
Внутри Музея Библии интересно всем.
Но надо признать главное: пока не найдена большая часть кумранских манускриптов. Вполне возможно, что где-то в неизведанных ещё кумранских пещерах, погребённые в песках, спокойно лежат остатки этой бесценной библиотеки и покорно дожидаются своего часа.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии