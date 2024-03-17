Кем были скромницы и развратницы, вдохновлявшие и позировавшие для Густава Климта

Густав Климт

Густав Климт, Две девушки с олеандром

Густав Климт, Юная девушка

Густав Климт. Факультетские картины Философия, Медицина и Юриспруденция. К сожалению, полотна были уничтожены в 1945 году, и теперь мы можем судить о них только по черно-белым снимкам.

Густав Климт. Портрет Гермины Галлья

Густав Климт. Фрица Ридлер

Густав Климт. Голая правда (фрагмент)

Густав Климт, Золотые рыбки (Моим критикам)

Густав Климт. Портрет Адели Блох-Бауэр I.

Адель Блох-Бауер

Густав Климт. Юдифь I.

Эмилия Флёге, портрет работы Климта

Густав Климт и Эмилия Флеге

Густав Климт. Поцелуй