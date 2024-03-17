Кем были скромницы и развратницы, вдохновлявшие и позировавшие для Густава Климта

В жизни знаменитого австрийского художника были сотни женщин: богатые жены венской элиты и нищие проститутки, знакомые много лет и случайные. Ему приписывают до 40 внебрачных детей. Каждое полотно новатора живописи пропитано густым и мощным эротизмом. На всех картинах – только женщины. Любимых моделей он писал по многу раз. Однако единственные отношения, которые он пронес через всю жизнь, были, скорее всего, платоническими. Эту женщину он рисовал лишь дважды, и свои портреты кисти великого Климта она искренне ненавидела.
Густав Климт принципиально не писал автопортретов. Он считал свою внешность не примечательной и не достойной собственной кисти. И действительно, фотографии начала XX века доносят до нас образ не самого интересного, хоть и слегка эксцентричного мужчины. Несмотря на это, о его многочисленных романах в Вене ходили легенды. Как истинный художник, Климт влюблялся почти в каждую свою модель и умел добиваться взаимности. Практически любая из его картин - это история если и не любви, то несомненного желания.
Густав Климт
Ранний период творчества художника отличает почти фотографическая точность фигур на полотнах. Галерея работ, написанных в классической манере, сделала его популярным, но со временем, похоже, такая живопись наскучила мастеру.
Густав Климт, Две девушки с олеандром
Густав Климт, Юная девушка
Со временем его все больше захватывает стиль модерн, а вместе с этим картины становятся все более откровенными и эпатажными. В 1898 году столица Австрии буквально взорвалась от восторга и ужаса. Под руководством Густава Климта состоялась первая выставка Венского Сецессиона – независимого объединения художников, порвавших с традиционной манерой живописи. Сам Климт выставил «Философию» - одну из трех аллегорических картин, заказанных ему для оформления Венского университета.
Густав Климт. Факультетские картины Философия, Медицина и Юриспруденция. К сожалению, полотна были уничтожены в 1945 году, и теперь мы можем судить о них только по черно-белым снимкам.
Реакцией на картину стало возмущенное письмо 87-ми профессоров, в котором они порицали эту «порнографическую» живопись и требовали забрать у Климта заказ. Однако художник, получивший экономическую свободу благодаря серии портретов жен богатых меценатов, в дальнейшем пишет уже только то, что хочет. Эта серия «парадных полотен», хоть и отличается скромностью, все равно несет на себе печать невероятного восхищения женской красотой.
Густав Климт. Портрет Гермины Галлья
Густав Климт. Фрица Ридлер
Дамы на его портретах не стали невероятными красавицами, от своей фотографической точности художник никогда не отходил, но приобрели какой-то неуловимый аромат женской сущности, который и сделал Климта столь популярным. Не мудрено, что очередь заказчиц в его мастерскую никогда не иссякала. Однако мастер продолжает эпатировать публику. Следующей шокирующей работой становится «Голая правда» - вульгарная и чувственная, написанная явно не с благородной матроны.
Густав Климт. Голая правда (фрагмент)
Общественность в очередной раз взорвалась. Художника предлагали судить, выслать из страны и кастрировать. Известно, что на его очередной выставке известный коллекционер граф Ласкоронски, держась за голову, несколько раз повторил «Какой ужас». Сам же мастер в ответ написал полотно под названием «Моим критикам». Часть тела на переднем плане не нуждается в комментариях. Позднее картине дали более скромное название «Золотые рыбки».
Густав Климт, Золотые рыбки (Моим критикам)
Считают, что многие из его моделей были проститутками, поэтому позы женщин на картинах настолько естественно-откровенны. Сохранились воспоминания современников о том, как эксцентричный художник в своей мастерской создавал настоящий восточный сераль. По помещению свободно ходили, общались или лежали несколько обнаженных натурщиц, а сам мастер в древнегреческом хитоне и сандалиях трудился над полотном. Иногда он кричал какой-нибудь модели «Замри!» и быстро делал зарисовку. Сохранилось несколько тысяч таких эскизов.
Однако художник, купаясь в своей неуемной сексуальности, продолжал развиваться. Его поклонников ждал следующий «золотой» период творчества и новая модель, ставшая любимой на многие годы.
Густав Климт. Портрет Адели Блох-Бауэр I.
Жену богатого предпринимателя Фердинанда Блох-Бауэра современники описывали так:
«…Постоянно страдающая головной болью, курящая как паровоз, ужасно нежная и томная. Одухотворенное лицо, самодовольная и элегантная.»
Адель Блох-Бауер
Если у мужа великолепной Адели и были сомнения по поводу отношений его жены и знаменитого художника, то после первой невероятно чувственной «Юдифи» они вряд ли могли бы остаться.
Густав Климт. Юдифь I.
Эти картины стали золотым фондом мировой живописи в прямом и переносном смысле (художник использовал для их создания сусальное золото). А «Золотая Адель» стала одной из самых дорогих картин современности.
Удивительно, но на протяжении почти всей жизни рядом с любвеобильным гением находилась женщина, которую называют его самой главной музой и великой привязанностью. Эмилия Флеге дружила с Климтом, поддерживала его и вдохновляла еще с самого начала творческого пути – с начала 1890-х, когда ее сестра вышла замуж за брата художника. Знаменитый живописец написал всего пару ее портретов. Наиболее известен один, который самой Эмилии ужасно не нравился.
Эмилия Флёге, портрет работы Климта
Неизвестно точно, перешли их отношения в физическую близость или остались платоническими (к этому склоняются большинство исследователей), но несомненно, что именно эта женщина была самым близким человеком для Густава Климта. Последними словами умирающего художника стала фраза «Пошлите за Эмилией!».
Густав Климт и Эмилия Флеге
Модель для самой известной картины Густава Климта «Поцелуй» неизвестна. Считают, что на ней в качестве мужской фигуры художник изобразил если не самого себя, то свои собственные переживания и эмоции. А вот женский образ, вполне возможно, принадлежит его самой верной музе Эмилии Флеге.Эта картина, наполненная невероятной внутренней энергией, стала настоящим гимном любви и собирает сегодня толпы паломников. Удивительно, но для Густава Климта, всю жизнь охотно рисовавшего обнаженную натуру, она стала и одной из самых целомудренных.
Густав Климт. Поцелуй
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии