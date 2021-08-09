Аптечное средство, которое вернёт Орхидее здоровье, рост и цветение

Орхидея, хотя и довольно выносливое растение, также нуждается в уходе и заботе. Чтобы поддержать её, а также предотвратить появление болезней, используйте простые и дешёвые аптечные таблетки.



Для поддержки, профилактики и лечения орхидеи нужен обычный активированный уголь — буквально пара таблеток. Во время погружного полива орхидеи добавьте эти таблетки в воду, оставьте цветок на 20-30 минут, чтобы корни напитались, и достаньте горшок из воды.



Что даёт такой полив с активированным углём? Прежде всего, это профилактика грибковых заболеваний, предотвращение гнили и иных болезней корней. А ведь от состояния корней зависит здоровье и всей орхидеи! Делая регулярно такую процедуру (2 раза в месяц во время поливов), вы сможете добиться регулярного цветения, здоровых корней и крепкого тургора листьев.



Подробнее об использовании активированного угля для орхидей смотрите в видео ниже:

