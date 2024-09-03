С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 559 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Уменьшали вес кирпичиков, сохраняя тот же объем. Продавали воздух.Осталась только п...
  • Элла
    Чудесная картина! Глаз не оторвать! Вот бы такие, как Дмитрий Дибров, почаще смотрели бы на эту картину и не предлага...Загадки картины «...
  • Галина Попандопуло
    А если надо сварить 30-100 яиц? Когда их протыкать?Хитрости от продв...

Способ готовки куриного мяса, которое можно хранить целых 12 месяцев

Курица – одно из распространенных видов мяса, которое используют хозяйки для приготовления разных блюд. Из птицы получаются прекрасные супы, жаркое, пирожки, котлеты, салаты и закуски. Существует еще один способ готовки куриного мяса, которое можно хранить целых 12 месяцев.

Способ готовки куриного мяса, которое можно хранить целых 12 месяцев

Ингредиенты:

4 кг. куриного мяса (крылья, ножки, бедра);

бумажные полотенца;

4 ч.л. соли;

черный перец по вкусу;

паприка по вкусу;

4 ст.л. уксуса 9 %.



Дополнительно:

4 луковицы;

1 пучок петрушки;

1 ч.л. соли;

5 литровых банок с крышками.

Готовим тушенку из курицы без автоклава


Способ готовки куриного мяса, которое можно хранить целых 12 месяцев

Куриные бедра, крылья и ножки промойте, затем разложите на бумажные полотенца и просушите.

Способ готовки куриного мяса, которое можно хранить целых 12 месяцев

Мясо переложите в глубокую емкость и равномерно посолите.

Способ готовки куриного мяса, которое можно хранить целых 12 месяцев

Добавьте перец, паприку и залейте уксусом. Хорошо перемешайте курицу, чтобы все ее части были покрыты специями.

Способ готовки куриного мяса, которое можно хранить целых 12 месяцев

Лук нашинкуйте кольца и переложите в чистую тарелку. Петрушку порежьте мелко и добавьте к луку. Посолите заправку и перемешайте.

Способ готовки куриного мяса, которое можно хранить целых 12 месяцев

Подготовьте чистые банки объемом не больше одного литра. На дно банки уложите нашинкованный лук с зеленью, сверху – куриное мясо.

Способ готовки куриного мяса, которое можно хранить целых 12 месяцевСпособ готовки куриного мяса, которое можно хранить целых 12 месяцев

Повторите слои до тех пора, пока емкость не заполнится доверху. Плотно закройте банки с курицей крышками.

Способ готовки куриного мяса, которое можно хранить целых 12 месяцевСпособ готовки куриного мяса, которое можно хранить целых 12 месяцев

На дно большой кастрюли постелите полотенце или отрезок ткани. это необходимо для того, чтобы банки не лопнули в процессе кипячения. Сверху, на ткань поставьте банки и залейте водой так, чтобы они полностью скрылись под ней.

Способ готовки куриного мяса, которое можно хранить целых 12 месяцевСпособ готовки куриного мяса, которое можно хранить целых 12 месяцев

Накройте кастрюлю крышкой и доведите воду до кипения. После этого варите на небольшом огне около 5-6 часов. После приготовления сразу банки не вытаскивайте, дождитесь полного остывания.

Способ готовки куриного мяса, которое можно хранить целых 12 месяцевСпособ готовки куриного мяса, которое можно хранить целых 12 месяцев

В процессе варки мясо выделяет собственный сок, который превращается в желе при застывании.
Тушенка из курицы получается сочной и мягкой.

Способ готовки куриного мяса, которое можно хранить целых 12 месяцевСпособ готовки куриного мяса, которое можно хранить целых 12 месяцев

Хранить закуску можно на протяжении целого года при температуре не выше 10 градусов.
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
советы
д. Курица
наверх