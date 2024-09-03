Курица – одно из распространенных видов мяса, которое используют хозяйки для приготовления разных блюд. Из птицы получаются прекрасные супы, жаркое, пирожки, котлеты, салаты и закуски. Существует еще один способ готовки куриного мяса, которое можно хранить целых 12 месяцев.
Ингредиенты:
4 кг. куриного мяса (крылья, ножки, бедра);
бумажные полотенца;
4 ч.л. соли;
черный перец по вкусу;
паприка по вкусу;
4 ст.л. уксуса 9 %.
Дополнительно:
4 луковицы;
1 пучок петрушки;
1 ч.л. соли;
5 литровых банок с крышками.
Готовим тушенку из курицы без автоклава
Куриные бедра, крылья и ножки промойте, затем разложите на бумажные полотенца и просушите.
Мясо переложите в глубокую емкость и равномерно посолите.
Добавьте перец, паприку и залейте уксусом. Хорошо перемешайте курицу, чтобы все ее части были покрыты специями.
Лук нашинкуйте кольца и переложите в чистую тарелку. Петрушку порежьте мелко и добавьте к луку. Посолите заправку и перемешайте.
Подготовьте чистые банки объемом не больше одного литра. На дно банки уложите нашинкованный лук с зеленью, сверху – куриное мясо.
Повторите слои до тех пора, пока емкость не заполнится доверху. Плотно закройте банки с курицей крышками.
На дно большой кастрюли постелите полотенце или отрезок ткани. это необходимо для того, чтобы банки не лопнули в процессе кипячения. Сверху, на ткань поставьте банки и залейте водой так, чтобы они полностью скрылись под ней.
Накройте кастрюлю крышкой и доведите воду до кипения. После этого варите на небольшом огне около 5-6 часов. После приготовления сразу банки не вытаскивайте, дождитесь полного остывания.
В процессе варки мясо выделяет собственный сок, который превращается в желе при застывании.
Хранить закуску можно на протяжении целого года при температуре не выше 10 градусов.
