Курица – одно из распространенных видов мяса, которое используют хозяйки для приготовления разных блюд. Из птицы получаются прекрасные супы, жаркое, пирожки, котлеты, салаты и закуски. Существует еще один способ готовки куриного мяса, которое можно хранить целых 12 месяцев.







Ингредиенты:



4 кг. куриного мяса (крылья, ножки, бедра);



бумажные полотенца;



4 ч.л. соли;



черный перец по вкусу;



паприка по вкусу;



4 ст.л. уксуса 9 %.

Готовим тушенку из курицы без автоклава

4 луковицы;1 пучок петрушки;1 ч.л. соли;5 литровых банок с крышками.Куриные бедра, крылья и ножки промойте, затем разложите на бумажные полотенца и просушите.Мясо переложите в глубокую емкость и равномерно посолите.Добавьте перец, паприку и залейте уксусом. Хорошо перемешайте курицу, чтобы все ее части были покрыты специями.Лук нашинкуйте кольца и переложите в чистую тарелку. Петрушку порежьте мелко и добавьте к луку. Посолите заправку и перемешайте.Подготовьте чистые банки объемом не больше одного литра. На дно банки уложите нашинкованный лук с зеленью, сверху – куриное мясо.Повторите слои до тех пора, пока емкость не заполнится доверху. Плотно закройте банки с курицей крышками.На дно большой кастрюли постелите полотенце или отрезок ткани. это необходимо для того, чтобы банки не лопнули в процессе кипячения. Сверху, на ткань поставьте банки и залейте водой так, чтобы они полностью скрылись под ней.Накройте кастрюлю крышкой и доведите воду до кипения. После этого варите на небольшом огне около 5-6 часов. После приготовления сразу банки не вытаскивайте, дождитесь полного остывания.В процессе варки мясо выделяет собственный сок, который превращается в желе при застывании.Тушенка из курицы получается сочной и мягкой.Хранить закуску можно на протяжении целого года при температуре не выше 10 градусов.