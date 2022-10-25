Как одевались женщины в викторианскую эпоху и почему так трудно воспроизвести эти традиции сейчас

Викторианская эпоха, если рассматривать ее с позиций моды, знала различные тенденции – носили разной ширины юбки, платья открытые или максимально целомудренные, делали акцент и добавляли объем то на область рукавов, то на «низ спины», то просто на бесчисленное количество деталей и украшений. Но какие бы перемены ни происходили на страницах тогдашних модных журналов и в женских гардеробах, от нынешних времен те годы отделяет настоящая пропасть. На то, как приводила себя в порядок подданная королевы Виктории, можно разве что любоваться издалека – сейчас такое воспроизвести едва ли было бы возможно.
Викторианское белье
Начать хотя бы с того, что мало было выбрать «правильное» платье и надеть его, украсив свой туалет модными на тот момент аксессуарами и драгоценностями. Сначала девушке или женщине викторианских времен следовало облачиться в правильное белье – и это вовсе не комплект из двух предметов, как сейчас. Белья было много, надевалось оно в несколько слоев, а общий вес мог запросто превышать два килограмма. Сразу стоит оговориться, что самостоятельно облачиться во все эти «слои» было невозможно, так же, как и снять их.
Процесс одевания был долгим, сложным и требовал помощи
Весь девятнадцатый век, за исключением первых десятилетий, когда господствовала ампирная мода, был периодом власти корсетов – талию полагалось затягивать и уменьшать, осанку укреплять, и продолжалась эта «корсетная тирания» вплоть до начала Первой мировой войны. На голое тело корсет не надевали – его нельзя было часто стирать, да и некомфортно было носить эти стянутые шнуровкой пластины прямо на коже. Прежде всего надевалась сорочка – льняная или хлопковая, достаточно длинная – без рукавов или с короткими рукавами.
«Низ» составляли чулки и панталоны, мало похожие на нынешнюю половину бельевого комплекта: длинные, до колен, украшенные снизу кружевами и оборками, они закреплялись на талии завязками. Сверху на сорочку, прижимая и верх панталон, надевался корсет. Обычно он застегивался на спине – крючками или шнуровкой. Форма корсетов могла быть разной в зависимости от периода – когда-то носили короткие, а бывали и такие, что доходили почти до колен, когда в моду вошли S-образные силуэты. Поверх корсета надевалась нижняя юбка, а то и несколько, как в ранневикторианский период, до середины 50-х, когда того требовала форма платья.
К концу столетия женщины вели довольно активный образ жизни, а потому и к корсетам отношение менялось; платья уже не так сковывали движения. Источник: collections.vam.ac.uk
В середине XIX века стали носить кринолин – своеобразную «клетку», сетку из металлических обручей. Этот металлический каркас еще и распределял тяжесть юбки, на которую уходило огромной количество ткани. В шестидесятых кринолины сменили турнюры, накладки разной формы, которые крепились сзади под талией и создавали в этом месте объем, часто подчеркнутый еще и пышными драпировками, складками, воланами нижней и верхней юбок. Нижняя юбка – узкая или широкая в зависимости от периода – была украшена вышивкой, кружевами – скрытая под платьем, она, тем не менее, не была невидимкой, «показываясь» во время танца, прогулки и т.д.
Платья, которые полагалось носить в викторианскую эпоху
Можно было приступать собственно к надеванию платья – или лифа и верхней юбки. Прежде всего, следовало правильно выбрать туалет – каждому времени дня, каждой обстановке соответствовал свой вид платья, и пренебрежение такими нормами было бы воспринято скептически. Говоря начистоту, гардероб женщины должен был включать не менее десятка разных видов платьев – и, разумеется, каждый вид предполагал еще и разные варианты, для смены, чтобы не ходить «в одном и том же».
В девяностые в моду вернулись объемные рукава, которые пользовались популярностью в ранний викторианский период
С утра надевали домашнее платье, закрытое, с длинными рукавами, его вариантом было чайное – для общения в самом близком кругу. В случае прихода гостей полагалось быть в платье для приемов, которое было уже не таким простым, предполагало более интересное исполнение, но по-прежнему оставалось скромным, темным. Отдельный вид платья предназначался для дневных визитов – при выходе из дома полагалось обязательно надеть шляпку и перчатки, а также верхнюю одежду по погоде. В дорогу, в путешествие надевали платья для поездки – короче остальных, из мягкой ткани, неярких расцветок.
Существовало платье для прогулок и отдельная его разновидность – амазонка, которая предназначалась для верховой езды. К концу викторианского периода женщины вели уже достаточно активный образ жизни – играли в теннис, ездили на велосипеде, одежда для такого времяпрепровождения была достаточно свободная, кринолины 50-60-х годов отошли в прошлое, уступив место турнюрам, создающим акцент на задней части платья.
Чем платье торжественнее , тем более открытым оно было
Обеденное платье надевали перед тем, как спуститься к столу у себя дома или же отправиться на обед в гости. Это было более сложное и дорогое, но по-прежнему закрытое облачение, в отличие от вечернего платья, с глубоким декольте и короткими рукавами – его надевали на званый ужин, для участия в официальных мероприятиях, для поездки в оперу или театр. Обязательными аксессуарами вечернего платья становились драгоценности, перчатки, накидка. Самым торжественным, роскошным было бальное платье – и, разумеется, было бы хорошо не появляться на каждом балу в одном и том же, а надевать разные.
Викторианские прически
Не меньшим значением, чем дамский туалет, в викторианскую эпоху обладали прически, с которыми женщины появлялись на публике. С тридцатых годов можно было позволить себе только длинные волосы – время коротких стрижек к тому времени уже прошло или же еще не наступило. Уход за волосами отличался от нынешнего – например, их гораздо реже мыли, примерно раз в месяц. А чистоту поддерживали с помощью щеток, которые приводили волосы в аккуратный вид, снимая с их пыль и загрязнения. Для того, чтобы волосы блестели и легко укладывались, на них наносили специальную помаду – из касторового масла и воска.
Женщины носили длинные волосы - время стрижек придет только в XX веке
Если на картинах викторианской эпохи, особенно с развитием модерна, было не счесть красавиц с распущенными волосами, то в жизни, на улицах английских городов, можно было встретить только женщин с прическами. Они были разными – менялась мода, уходили одни тенденции и приходили другие – но, в любом случае, волосы были убраны в довольно сложные конструкции из кос, закрученных локонов, пучков, с вплетенными в них лентами, искусственными и живыми цветами, драгоценностями и даже перьями. В какой-то момент популярными стали гребни.
Правление королевы Виктории продолжалось с 1837 по 1901 год. Источник: commons.wikimedia.org
Способы уложить волосы в соответствии с веяниями моды то и дело менялись, а узнавали о них из журналов, которые как раз в викторианский период получили широкое распространение (как и швейные машины и красители, позволявшие разнообразить выпускаемые ткани). В 80-х годах даже стали носить челки – и прямые, и завитые. Поскольку не все могли похвастаться густыми и очень длинными волосами, использовались накладные косы, шиньоны. Изготавливали их из натуральных волос – тех небогатых женщин, что вынуждены были таким вот образом, за счет стрижки, решать свои финансовые проблемы, ведь спрос на волосы всегда был высоким и покупатели находились.
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