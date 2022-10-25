Как одевались женщины в викторианскую эпоху и почему так трудно воспроизвести эти традиции сейчас

Викторианское белье

Процесс одевания был долгим, сложным и требовал помощи

К концу столетия женщины вели довольно активный образ жизни, а потому и к корсетам отношение менялось; платья уже не так сковывали движения. Источник: collections.vam.ac.uk

Платья, которые полагалось носить в викторианскую эпоху

В девяностые в моду вернулись объемные рукава, которые пользовались популярностью в ранний викторианский период

Чем платье торжественнее , тем более открытым оно было

Викторианские прически

Женщины носили длинные волосы - время стрижек придет только в XX веке

Правление королевы Виктории продолжалось с 1837 по 1901 год. Источник: commons.wikimedia.org