Где находится город цвета красных роз, и что особенного можно там увидеть

Петра — древний город, расположенный на территории современной Иордании и датируемый четвёртым веком до нашей эры. Руины некогда великой метрополии и торгового центра в настоящее время служат важным археологическим объектом и туристической достопримечательностью.
Предыстория
Карта Петры. \ Фото: live.staticflickr.com.
До вторжения и присоединения региона к Римской Империи Набатеи контролировали обширную территорию, простирающуюся от современной Иордании до Аравийского полуострова. Останки демонстрируют изобретательность их гидравлических, транспортных, складских и ирригационных сетей. Набатеи оккупировали Петру до 312 г. до нашей эры.
Зейдун аль-Мухейсен, археолог из Иорданского университета в Ярмуке, специализирующийся на набатейском периоде, вёл раскопки в Петре с 1979 года. По его словам, ещё никому не удалось отыскать археологических свидетельств присутствия набатеев до четвёртого века до нашей эры. На сегодняшний день найдены только артефакты, датируемые первым и вторым веками до нашей эры. Но многие подсказки об этом периоде и жителях этого района ещё предстоит раскрыть.
Узкий проход, который ведет в Петру. \ Фото: en.wikipedia.org.
Многочисленные свитки, написанные на древнегреческом языке и относящиеся к византийскому периоду, были раскопаны недалеко от Храма крылатых львов в 1993 году. Они были доставлены для анализа в американский Центр восточных исследований в столице Иордании Аммане. Исследователи до сих пор не теряют надежду разгадать тайны этого прекрасного города с помощью этих работ. Когда Рим официально вступил во владение Петрой в 106 году до нашей эры, его значение в региональной торговле уменьшилось. Последовавшие за этим землетрясения и развитие морской торговли ускорили падение города. По оценкам экспертов, Петра был забыт в 700-х годах.
Расположение
Сокровищница, Эль-Хазне, Петра, Иордания, третий век до нашей эры.
Петра расположена примерно в ста пятидесяти милях к югу от Иерусалима и Аммана, столицы Иордании, и примерно на полпути между Дамаском, Сирия, и Красным морем, что делает ее идеально подходящей в качестве торгового центра в этом районе.
Это место считается значительным как историками, так и археологами из-за его красивой высеченной в скале архитектуры и инновационной системы управления водными ресурсами, последняя из которых сделала регион пригодным для жизни, учитывая, что он окружён пустыней и пересечённой горной местностью. Петру также называют «Городом роз» из-за цвета камней, используемых в его зданиях. В 1985 году он был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Город Петра
Театр, Петра, Иордания.
Город Петра был основан как торговый центр набатейцами, арабским племенем бедуинов, проживающим в регионе на территории нынешней юго-западной Иордании. Набатейцы, жившие и торговавшие в Петре, вскоре накопили значительное количество богатств, и завистливая греческая империя напала на город в 312 году до н.э. Это событие знаменует собой первое упоминание о Петре в записанной истории. Набатейцы успешно дали отпор греческим захватчикам, воспользовавшись гористой местностью, окружающей город. Горы эффективно служили естественной стеной, подпирая и защищая Петру.
Каменные стены в Петре в Иордании. \ Фото: images.r.pl.
Однако греческое вторжение было не последним случаем, когда город подвергался нападению. На самом деле римляне вторглись в Петру в 106 году нашей эры и в конёчном счёте вынудили набатейцев сдаться. Римская империя аннексировала вновь завоёванную территорию и изменила её название на Аравию Петрея. Они продолжали править городом более двухсот пятидесяти лет, вплоть до середины четвёртого века нашей эры, когда землетрясение разрушило многие его здания. Византийцы в конце концов взяли регион под свой контроль и управляли Петрой около трёхсот лет.
Затерянный город Петра
Дворцовая усыпальница. \ Фото: bing.com.
К началу восьмого века нашей эры Петра был в значительной степени заброшен и больше не являлась значимым местом с коммерческой, политической и/или культурной точек зрения. Несмотря на то, что Петра больше не является важным городом, историки и археологи отметили его уникальную архитектуру, а также особое новшество, внесённое набатейскими бедуинами, которые основали город.
Невероятные древние храмы в Петре, Иордания. \ Фото: en.wikipedia.org.
Учитывая суровую гористую местность, которая его окружает, Петра не кажется логичным местом для строительства города. Однако набатейцы воспользовались этой географией, когда возводили ключевые сооружения. Используя раннюю форму техники, известную как архитектура, высеченная в скале, набатейцы буквально вырезали несколько городских зданий из окружающих каменных поверхностей. По мере развития набатейской культуры, а также по мере того, как римляне и византийцы позже стремились оставить свой собственный след в городе, архитектура Петры начала смешивать различные культуры, представители которых её населяли.
Вид на царские гробницы в Петре.
Большие и богато украшенные гробницы, построенные набатейцами, в конце концов уступили место христианским церквям, построенным византийцами, считавшими Петру столицей провинции Палестина. Во время этой эволюции, когда римляне правили городом после набатеев и до византийцев, была построена Римская дорога Петра. Это служило главной магистралью Петры, и богато украшенные ворота были построены в римском стиле, чтобы отметить въезд в город. Однако влияние набатеев на архитектурный стиль и структуру города не было полностью устранено его последующими правителями.
Сбор воды
Слева направо: Гробница с урной, Петра, Иордания. \ Петра, Иордания.
Будучи жителями пустыни, набатейцы долгое время испытывали трудности в те сезоны, когда количество осадков в регионе было ограниченным. Однако, когда племя строило Петру, они разработали уникальную систему трубопроводов, дамб и цистерн для сбора, хранения и распределения дождевой воды для круглогодичного использования. В определённое время года территория вокруг города была подвержена наводнениям. Тем не менее набатейцы смогли эффективно контролировать эти наводнения, используя плотины и, следовательно, водоснабжение города. Это означало, что они могли проживать в городе даже в периоды засухи. Это также повысило урожайность набатейских фермеров.
Петра сегодня
Кадр из фильма: Индиана Джонс и последний крестовый поход, 1989 год. \ Фото: bing.com.
Когда-то на этой огромной территории проживало более тридцати тысяч человек. К сожалению, на сегодняшний день лишь пятнадцать процентов Петры было обнаружено и открыто для туристов. Остальная часть города, который, по оценкам историков, в четыре раза больше Манхеттена и занимает площадь около ста квадратных миль, всё ещё погребена, ожидая, когда его раскроют.
После восьмого века, когда Петра был в значительной степени заброшен как торговый центр, его каменные сооружения использовались в качестве убежища пастухами-кочевниками в течение нескольких столетий.
Византийская церковь. \ Фото: en.wikipedia.or.
Затем, в 1812 году, уникальные руины Петры были «открыты» швейцарским исследователем Иоганном Людвигом Буркхардтом. Он описал руины некогда великого города в хрониках своих путешествий. Теперь, когда западный мир узнал об их существовании, они вскоре привлекли интерес, в частности, архитекторов и учёных. Начиная с 1929 года британские археологи Агнес Конвей и Джордж Хорсфилд, а также учёные Тауфик Ханаан и Дитлеф Нильсен начали официальный проект по раскопкам и обследованию Петры.
За прошедшие десятилетия были сделаны многочисленные находки, в том числе обнаружение в 1993 году греческих свитков, относящихся к византийскому периоду, а также более поздняя документация с помощью спутниковых снимков ранее неизвестного монументального сооружения, погребенного под песками этого района.
Руины Петры, оставшиеся после разрушительных землетрясений в конце IV века до нашей эры. \ Фото: fun-time.co.il.
Когда Петра был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1985 году, бедуинские племена Петры, которые построили себе дома в сохранившихся руинах города, были насильственно переселены правительством Иордании.
В начале 2000-х годов это место было названо одним из «Семи новых чудес света», тем самым пробудив интерес у туристов со всех уголков планеты, которые в наши дни могут прийти и полюбоваться исключительно богатыми набатейскими и греко-римскими архитектурными стилями. Гробницы города всё ещё видны, но уже давно были разграблены, а сокровища и улики, которые в них хранились, утеряны.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии