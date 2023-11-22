Где находится город цвета красных роз, и что особенного можно там увидеть

Предыстория

Карта Петры. \ Фото: live.staticflickr.com.

Узкий проход, который ведет в Петру. \ Фото: en.wikipedia.org.

Расположение

Сокровищница, Эль-Хазне, Петра, Иордания, третий век до нашей эры.

Город Петра

Театр, Петра, Иордания.

Каменные стены в Петре в Иордании. \ Фото: images.r.pl.

Затерянный город Петра

Дворцовая усыпальница. \ Фото: bing.com.

Невероятные древние храмы в Петре, Иордания. \ Фото: en.wikipedia.org.

Вид на царские гробницы в Петре.

Сбор воды

Слева направо: Гробница с урной, Петра, Иордания. \ Петра, Иордания.

Петра сегодня

Кадр из фильма: Индиана Джонс и последний крестовый поход, 1989 год. \ Фото: bing.com.

Византийская церковь. \ Фото: en.wikipedia.or.

Руины Петры, оставшиеся после разрушительных землетрясений в конце IV века до нашей эры. \ Фото: fun-time.co.il.