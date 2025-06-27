Как менялись цены на автомобили в Советском Союзе

Как и для современного человека, для граждан Советского Союза автомобиль одновременно был средством передвижения и предметом роскоши. При этом, учитывая меньшую доступность транспортных средств, приоритет в озвученной максиме все-таки больше сдвигался в сторону роскоши. Достать машину было непросто.
Москвич-400 был одним из первых. |Фото: drom.ru.
Автомобилизация населения началась в Советском Союзе через три года после окончания Великой Отечественной войны. Первый магазин, продававший машины в частные руки, открылся 1 сентября 1948 года. В нем было представлено всего три лота. Граждане могли купить Москвич-400 за 8 тысяч рублей, ГАЗ «Победа» - за 16 тысяч рублей и ГАЗ-12 - за 40 тысяч рублей. В начале 1950-х в СССР в продаже появилась первая иномарка - ЭМВ-312 производства ГДР. Стоила такая красавица 25 тысяч рублей. Стоит отметить, что при средней зарплате в те годы в 600 рублей цены на авто были вполне демократичными, во всяком случае на «Москвичи» и «Победы». Однако, накопленных денег у населения тогда не было. Поэтому в автомагазины большинство ходило как в музей – поглазеть. Тогда же в СССР впервые стали рекламировать сберегательные кассы, как раз под эгидой возможности накопить на автомобиль.
Первая иномарка в СССР. |Фото: pinterest.com.
Тем не менее уже к середине 1950-х годов количество накопивших на автомобиль резко возросло. Спрос на машины начал превышать возможности отечественной промышленности, поэтому сначала была введена система предоплаты за несколько месяцев, а еще спустя некоторое время появились те самые печально известные очереди.
Первый Запорожец. |Фото: imghub.ru.
К слову, поначалу очереди были совсем не страшными: 3-4 месяца. Тем не менее уже к 1970-ым они вырастут до 3-5 и даже дольше лет. Впрочем, иногда желавшим купить машину везло: время от времени в газетах появлялись объявления о том, что есть возможность купить машину без очереди, если гражданин сможет сразу внести всю сумму. При этом с течением времени делать последнее становилось все сложнее, так как цены на машины росли. В конце 1950-х годов цены на «Москвичи» и «Волги» находились в пределах 17.5-25 тысяч рублей. В 1960 году в свет вышел первый «Запорожец» за 18 тысяч рублей, а уже в 1961 произошла деноминация. После реформы цены рухнули примерно в 10 раз. Однако, к 1963 году большинство марок накрутило цены на новые машины на 10-25%.
Машины стоили по разному. ¦Фото: happy-carparts.ru.
Так, например, появившийся в 1966 году «ушастый» ЗАЗ-966 стоил уже 2 200 рублей против 1 800 у первой модели. Цена на «Волги» в то же время составляла от 5.4 до 5.9 тысяч рублей. «Москвичи» 1962 года отпускались по 3 600 рублей. Появившийся в 1967 году 412-ый «Москвич» стоило 4 265 рублей. В начале 1970-х был выпущен ГАЗ-24 стоимость которого воспарила до 9 150 рублей. Автомобили ВАЗ 2100-ой серии тех лет стоили от 5.6 до 7.3 тысяч рублей. Появившийся в 1973 году ИЖ-21251 стоил 8.3 тысячи рублей. Новый ЗАЗ-968 обходился советским гражданам в 3 500 рублей. К 1979 году цены на все автомобили были подняты, однако почти сразу после «Олимпиады-80» их отпустили обратно… Последняя корректировка цен осуществлялась в 1990 году. Однако, она уже никак не повлияла ни на экономику страны Советов, ни на обеспечение населения автомобилями.
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