Почему американским полицейским необходимо касаться левой задней фары подходя к машине

Любители американского кинематографа наверняка заметили этот примечательный факт. Удивительно, но это вовсе не прописанный в сценарии сценический прием, а реально существующий факт. Зачем же они это делают? В нашей сегодняшней статье мы постараемся разобраться, для чего американские полисмены касаются задних фар, при остановке автомобиля.
1. Красивая легенда или реальность
Этот жест - не выдумка, он реально используется американскими полисменами!
Наверняка активные зрители американского кинематографа думают, что этот жест придумал сценарист. Или возможно один актер что-то решил добавить от себя, а другие просто подхватили это движение от него. Мало кто догадывается, что это немного странный жест, реален и в обычной жизни.
Казалось бы, для чего полисмену дотрагиваться до задних фар? Это не прописано ни в одном уставе, этому не учат в академии, но все не прекращая совершают одно и то же движение, останавливая автомобиль на дороге. Что же это такое? Навязчивое движение? Или тайный жест, который знаком только матерым полисменам? Будем разбираться вместе.
2. Оставляем свои отпечатки!
Отпечатки пальцев помогают в расследованиях!
Невероятно, но все действительно так просто. При остановке автомобиля полицейский не знает, как поведет себя водитель. Вполне возможно, что он постарается скрыться с места или даже напасть на полисмена. По отпечаткам пальцев можно позже найти автомобиль.
Также такое действие защищает самого полицейского. Оставив свои отпечатки на задней фаре, он сможет доказать, что действительно останавливал данный автомобиль в указанное время.
3. Спугнуть и отвлечь!
Отличный способ напугать правонарушителей! / Фото: life.ru.
Легкий хлопок по фаре точно привлечет внимание водителя и его пассажиров. Если те в этот момент хотят что-то спрятать, вероятнее всего они отвлекутся и не успеют этого сделать. Ведь когда что-то скрываешь от полиции, нервы на пределе и любой резкий звук может напугать и отвлечь.
Это стало особенно действенным способом в борьбе с перевозчиками марихуаны. Несмотря на тот факт, что в некоторых штатах она легализована, перевозчиков и распространителей все еще призывают к ответу во многих штатах страны. И такие действия полицейских отлично сбивали с толку тех, кто пытался спрятать наркотики при остановке их автомобиля.
4. Дань уважения к старшим поколениям!
Каждый американский полисмен чтит традицию этого жеста!
Да, действительно, этому жесту не учат на занятиях и его нет в уставе полисменов. Но каждый патрульный знает о нем из рассказов старших коллег, из семейных историй полицейских династий и просто наблюдая за напарниками. Он стал своеобразным тайным кодом американских полицейских.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии