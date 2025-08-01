Себастьян Коупленд (Sebastian Copeland) с самого детства мечтал побывать в Арктике. Будучи ребёнком, он зачитывался книгами Джека Лондона и исследованиями Эрнеста Шеклтона. А повзрослев, Коупленд и сам стал путешественником и исследователем этого северного региона. Осенью вышла его книга «Арктика: исчезающий Север» (Arctica: the Vanishing North), в которую вошло 200 фотографий, изображающих красоту Арктики и нависшую над ней угрозу, вызванную изменениями климата.

Коупленд в течение многих лет оттачивал навыки в качестве коммерческого фотографа и режиссёра , прежде чем отправиться в своё первое путешествие в Арктику.«В первый раз я очень сильно замёрз в ноги, а на лице чувствовал острую боль, словно в него вонзались иглы. Ощущение не такое как при обычном холоде, но на самом деле это бодрило и будоражило», – сказал он.Таяния ледников на фьорде Отто , остров Элсмир, 2008 год. В Арктике, где температура повышается в два раза быстрее, чем в среднем по всему миру, большинство ледников отступает.В 2009 году Коупленд и Кейт Хегер пешком преодолели более 400 миль при температуре воздуха -50 градусов до Северного полюса в честь 100-летия аналогичного путешествия , проделанного Робертом Пири.Коупленд начал фотографировать Арктику с первого визита. Первоначально он снимал на среднеформатный плёночный фотоаппарат, что было сложно в экстремальных условиях. В 2006 году он перешёл на цифровое оборудование. Главная цель фотографа в том, чтобы распространить сведения об изменениях климата в Арктике, вызванных растущим потеплением.Высокая плотность холодной воды, связанная с высоким содержанием солей, превращает поверхность в зеркальную гладь Останки молодого медведя, погибшего от голода.Быстрое отступление морского льда, где белые медведи привыкли охотиться на тюленей, приводит к периодам, когда животные терпят голод и в итоге гибнут.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)