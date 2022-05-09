В Арктике обнаружена секретная база нацистов

Метеооборудование заброшенной станции «Schatzgraber»./фото: pobedpix.com
На весь мир прогремела сенсация: российские исследователи обнаружили остатки секретной нацистской базы в 1000 километрах от Северного полюса. В течение многих десятилетий таинственная база на острове Земля Александры за Полярным кругом, известная как «Schatzgraber» или «Кладоискатель», считалась просто мифом военного времени.
Геолокация острова Земля Александры./фото: express.co.uk
Во время исследования богом забытого острова, который входит в территориальные границы России, ученые наткнулись на более чем 500 предметов, в том числе на руины бункеров, предметы личного пользования, выброшенные бензиновые канистры и даже бумажные документы, которые на удивление хорошо сохранились в холодном климате.
Обломок печки./фото: express.co.uk
Сегодня считается, что это была метеостанция, которая была построена в 1942 году по прямому приказу Гитлера, через год после вторжения в СССР.
Остатки метеооборудования./фото: express.co.uk
Работала база недолго — всего два года, передав более 700 синоптических метеосводок.
Канистра 1942 года./фото: express.co.uk
В июле 1944 года ее бросили после того, как весь персонал заболел, а половина людей умерла.
Неиспользованные реактивы./фото: express.co.uk
Начались перебои с поставками и люди съели полусырое мясо белого медведя, зараженное круглыми червями, в итоге заразившись трихинеллезом.
Штативы, крепежи, фонарь./фото: express.co.uk
Выживших забрала с базы немецкая подводная лодка.
Немецкий патрон./фото: express.co.uk
Теперь, 72 года спустя, остатки засекреченной базы были заново открыты и сейчас можно увидеть на видео давно забытые артефакты военного времени.
Чудом уцелевшие документы./фото: express.co.uk
Прямо под ногами, наполовину вмороженными в лед, валяются пули, обрывки палаток и предметы личного пользования, такие как обувь. На большинстве предметов стоит дата выпуска и они маркированы свастикой.
Руины бункера./фото: express.co.uk
Евгений Ермолов, старший научный сотрудник Национального парка «Русская Арктика» заявил: «До этого, о базе было известно только из письменных источников, а многие и вовсе считали ее вымыслом. Однако, теперь у нас есть реальные доказательства».
Наконечник для лыжи./фото: express.co.uk
Пресс-секретарь Национального парка Юлия Петрова добавила, что «удалось собрать около 500 предметов исторического значения на территории бывшей немецкой базы «Кладоискатель», которая действовала на острове Земля Александры, входящем в состав архипелага Земля Франца-Иосифа, с сентября 1943 года до июля 1944 года».
Остров Земля Александры. ./фото: mediaspy.ru
Все найденные объекты будут перевезены на материковую часть России, в Архангельск, где они могут быть сохранены, изучены, и в конечном итоге выставлены на всеобщее обозрение в музее.
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