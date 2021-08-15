Любуясь лилиями, многие цветоводы задумываются о том, чтобы размножить любимый сорт. Ведь красоты много не бывает. Что ж, предлагаем узнать 5 действенных способов, как размножить лилии.







КАК РАЗМНОЖИТЬ ЛИЛИИ

Размножение дочерними луковицами

Размножение делением куста

Размножение чешуйками

Размножение бульбочками

Размножение семенами

Понаблюдай за полюбившимся растением и подбери именно тот метод, который окажется эффективнее для конкретного сорта. Если есть сомнения, можно попробовать все и найти самый удобный.Для этого выкопай куст после цветения, аккуратно отдели дочерние луковицы и высади их на подготовленный участок. Луковки желательно высаживать сразу после отделения от материнского растения. Дело в том, что на воздухе они очень быстро вянут.Лилии, выращенные таким способом, начинают цвести уже на следующий год. Однако некоторые сорта образуют очень мало деток. Кстати, определить количество можно на следующий год после посадки, когда появится молодая поросль. Она указывает на дочерние луковицы.Через 2–3 года после посадки кустик становится достаточно большим и готов к разделению. Растение с 2–3 стеблями-цветоносами можно успешно размножать делением. Для этого лилию выкапывают после цветения, осторожно разделяют луковицы и рассаживают их на подготовленном участке.Выращенные таким способом, лилии начинают цвести на следующий год. Крупная луковица лилии может делиться, образуя 2–3 полноценных луковицы. Через пару лет гнездо становится довольно обширным и его можно снова делить. Способ в целом универсальный. Но следует учитывать, что активное деление луковиц характерно далеко не для всех сортов.Многие виды лилий образуют дочерние луковички на чешуйках. Азиатские гибриды размножаются таким методом гораздо лучше восточных. Если вырастить лилии таким образом, то они зацветут не ранее чем через 3–5 лет.Плюс такого способа в том, что из одной луковицы можно получить много посадочного материала. Дело в том, что на одной чешуйке образуется от 1 до 4 деток. Конечно, перед высадкой на постоянное место их придется доращивать на специальной грядке или в контейнерах.Есть такие сорта лилий, которые образуют бульбочки в пазухах листьев. После созревания их легко отделить от стебля. Упав на землю, они укореняются. Так что бульбоносные лилии способны размножаться самосевом.Если хочешь испробовать такой способ, собранные бульбочки следует высевать сразу в открытый грунт или в контейнеры. Хорошо развитых луковиц можно ожидать спустя 2–3 года.Сразу хотим предупредить, что этот способ достаточно сложный и подходит преимущественно для видовых лилий. При размножении семенами могут сохраниться не все сортовые признаки. Но плюс в том, что они очень хорошо всходят.Сбор семян следует проводить после того, как семенные коробочки обретают бурый цвет. Высевать семена следует во влажный торфяной субстрат или вермикулит. До прорастания держим их в холодильнике, а затем высаживаем в горшки. На этом этапе набираемся терпения, ведь результата придется ждать не менее 5 лет. Конечно же, этот способ не очень популярен.