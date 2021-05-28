Рабочие способы, как удалить пятна кофе и чая с одежды, документов, ковров и мебели

В день мы выпиваем по несколько чашек любимых напитков, поэтому неудивительно, что может произойти оплошность.

Если случайно пролили чай или кофе на одежду, мебель, ковровое покрытие, документы важно действовать сразу.

Вооружайтесь подручными средствами и объявляйте бой пятну. Как? Сейчас расскажем!

Почему чайные и кофейные пятна считаются трудновыводимыми

В чае и кофе содержится стойкий пигмент, который усложняет задачу по выведению пятен

В обоих напитках содержится стойкий красящий пигмент, который мгновенно въедается в текстиль и оставляет неприятные разводы. Если замыть свежее пятно водой, его можно удалить практически полностью. Чайные загрязнения вывести сложнее, чем кофейные, поскольку в листовом напитке преобладает танин. В случаях, когда разводы уже впитались в текстиль, воспользуйтесь бытовой химией вроде мыла «Антипятин» или отбеливателей (Vanish, Amway и т.д.). Достаточно застирать пятно средством, а через несколько минут смыть и прополоскать. После этого простирайте вещь в машинке в обычном режиме.

Народные отбеливатели для светлых вещей

Светлые вещи легко отстираются, если воспользоваться народными отбеливателями

1. Глицерин + нашатырь

Смешайте 1 ст.л. глицерина и четверть столовой ложки нашатырного спирта.

Обработайте средством пятно и аккуратно втирайте в ткань до полного исчезновения загрязнения.

2. Лимон + щавель

Кислоты лимона и щавеля помогут вывести даже въевшиеся пятна. Наберите стакан воды и добавьте в него 2 ч.л. лимонного и 1 ч.л. щавелевого экстракта. Окуните в раствор мочалку и пройдитесь ею по коричневым разводам. Лимонный сок можно использовать и отдельно. Достаточно выжать эссенцию прямо на загрязнение, а затем постирать вещь в машинке.

Глицерин и лимонный сок - эффективные средства против свежих и въевшихся пятен

3. Соль + глицерин

Соедините обычную поваренную соль и глицерин до образования кашеобразного состояния. Полученную смесь нанесите на загрязнение. Оставьте средство на 2-3 минуты, а затем постирайте одежду вручную.

4. Нашатырь + перекись

Для удаления пятен на белых вещах протрите загрязнение нашатырным спиртом. Предварительно подложите под слой одежды светлое полотенце, а после обработки оставьте вещь на 1 час и постирайте. Для деликатных изделий белого цвета аналогичным способом можно применить перекись водорода. В случае, когда пятно не поддается очищению, смешайте оба препарата в равных пропорциях и повторите вышеописанные манипуляции.

Нашатырный спирт и перекись водорода можно использовать как отдельно, так и вместе

5. Хлор

Если случайно пролили чай или кофе на белоснежную хлопковую скатерть, поможет хлорсодержащее вещество. Обработайте пятно отбеливателем, оставьте на 2-3 минуты и постирайте изделие.

6. Бура

Тетраборат натрия можно использовать для очищения застарелых пятен. Средство получается по-настоящему «ядерным», поэтому будьте осторожны. В одной емкости разведите буру с водой. В другой соедините лимонный сок и соль до образования кашеобразной консистенции. Сперва обработайте пятно раствором буры и оставьте его минут на 5-7. Спустя отведенное время вотрите в загрязнение лимонно-солевую кашицу. Продолжайте манипуляции до тех пор, пока разводы не исчезнут. В завершение постирайте вещь. Другой вариант использования буры. Нанесите раствор на испачканный участок. Возьмите губку, смочите ее в молочной кислоте и протрите загрязнение. После этого прополоскайте одежду в воде.

Как вывести пятно на блузе

Подручные средства хороши, когда у человека есть аллергия на бытовую химию

1. Теплый глицерин

Шелковая блуза станет, как новая, если обработать пятно теплым глицерином. Разогрейте препарат на водяной бане, а затем нанесите на испачканный участок на 15 минут. После смойте глицерин и просушите одежду. Аналогичным способом можно очищать и шерстяные изделия.

2. Кипяток

Детскую одежду сможет очистить обычный кипяток. Положите вещь на тазик чайно-кофейными следами вверх. Лейте кипяток прямо на загрязнения, а после застирайте их в мыльном растворе. Таким способом получится эффективно устранить свежее пятно.

3. Контрастные замачивания

Данный вариант подходит для людей с аллергией на бытовую химию. Сперва замочите вещь в горячей воде, а затем в холодной. Повторять процедуру можно несколько раз. Обязательно учитывайте тип материала и не превышайте допустимую температуру воды, чтобы не испортить изделие.

Уксус и жидкость для мытья посуды - действенные средства против коричневых пятен

4. Жидкость для мытья посуды

Средство хорошо выводит танин. Обработайте жидкостью пятна и оставьте на 20 минут. После этого постирайте привычным способом.

5. Уксус + стиральный порошок

Для удаления застарелых загрязнений приготовьте раствор из 1 ст.л. уксуса и стирального порошка. Обработайте пятно с лицевой и изнаночной сторон, оставьте на 2-3 минуты и постирайте в машинке или вручную.

Как очистить бумагу

На работе можно нечаянно пролить напиток на важные документы

Еще одно распространенное явление - проливание напитка на бумаги. Как правило, это происходит с чрезвычайно важными рабочими документами, поэтому действовать нужно быстро. Промокните разводы сухой салфеткой или тряпочкой. Смешайте перекись водорода с водой в равных частях и аккуратно обработайте губкой испачканное место. Повторно промокните участок сухой салфеткой и оставьте бумаги сушиться.

Удаление пятен с цветных и джинсовых вещей

Для цветных и джинсовых вещей нужны более деликатные отбеливатели

Вывести пятно с яркой одежды сложнее, чем со светлой. Неправильно подобранное средство может оставить на месте загрязнения белесый след, и вещь все равно будет испорчена. Предварительно протестируйте выбранную смесь или раствор на незаметном участке одежды.

1. Водка + бура + молоко

Нанесите на пятно водку, а спустя 10 минут прополощите одежду в теплой воде. После приготовьте смесь из 30 мл буры и 50 мл молока (предпочтительно цельного). Окуните в раствор ватный диск и обработайте загрязнение. Финальный этап - стирка изделия в теплой воде. Если с первого раза не удалось избавиться от пятна, повторите процедуру.

2. Хозяйственное мыло + нашатырь

Раствор хорошо работает на цветных и темных тканях. Вскипятите воду и в 350 мл жидкости добавьте 55 мл нашатырного спирта. Отрежьте четверть от бруска хозяйственного мыла и натрите его на терке. После добавьте мыло к воде и нашатырю, и протомите раствор на водяной бане 10 минут. Окуните ватный диск в полученное средство, обработайте следы кофе/чая и промойте водой. Повторите процедуру дважды.

Очищение мебели и ковровых покрытий

Если пролили напиток на ковер, сразу же приступайте к удалению пятна

1. Моющее средство

Свежее пятно можно быстро очистить мыльным раствором. Смочите губку и протрите следы. Использовать можно не только мыло, но и жидкость для мытья посуды. После всех манипуляций протрите ковер чистой водой и вывесите сохнуть на улицу или балкон.

2. Уксус + нашатырь + моющее средство

Еще один способ очищения ковровых покрытий. Наберите таз воды и влейте в него 2 ст.л. нашатырного спирта, 2 ст.л. уксуса и 2 ст.л. жидкости для мытья посуды. Обработайте полученным составом ковер, а сверху протрите чистой водой. После завершения манипуляций просушите участок феном. Раствор можно использовать для удаления различных пятен.

3. Уксус + вода

Мягкую мебель поможет очистить уксусно-водный раствор. Соедините компоненты в равных пропорциях и нанесите полученное средство на пятно. Смойте остатки раствора чистой водой и просушите мокрый участок хлопковой тканью.

После обработки достаточно смыть средство водой и просушить ковер