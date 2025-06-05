Любовные романы, изменившие ход истории

Внебрачные связи обычно влияют на семьи, отношения, дружбу и иногда даже сказываются на карьере. Но история... Это бывало нечасто, но, как показывают эти пять примеров, супружеская измена иногда имела такие серьёзные последствия, что изменялись не только судьбы людей, но и ход истории.





1. Парис и Елена Троянская

2. Генрих VIII и Анна Болейн

3. Екатерина Великая и Григорий Потёмкин

4. Чарльз Диккенс и Нелли Тернан

5. Мэри Годвин и Перси Биши Шелли