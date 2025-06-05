Любовные романы, изменившие ход истории

Внебрачные связи обычно влияют на семьи, отношения, дружбу и иногда даже сказываются на карьере. Но история... Это бывало нечасто, но, как показывают эти пять примеров, супружеская измена иногда имела такие серьёзные последствия, что изменялись не только судьбы людей, но и ход истории.
1. Парис и Елена Троянская
Самая ранняя письменная работа в западной цивилизации, история Елены Троянской, рассказанная в «Илиаде» Гомера – это греческая героическая легенда, сочетающая в себе факты и вымысел, которая вдохновляла писателей и художников на протяжении веков.девушку с первого взгляда. Одержимый своей любовью, он решил во чтобы то ни стало заполучить желанную женщину в свои руки, попросту похитив её и увезя в Трою, тем самым положив начало троянской войне. В ответ на дерзкий поступок молодого троянца, греки собрали огромную армию во главе с братом Менелая, Агамемноном, чтобы вернуть Елену. И тогда армада из тысячи греческих кораблей пересекла Эгейское море, направляясь в Трою. В течение девяти лет город оставался неприступным, пока греки не построили большую полую деревянную лошадь с воинами, спрятанными внутри. Несмотря на предостережения «остерегаться греков, приносящих дары», троянцы приняли коня и ввели его внутрь городских стен. В ту же ночь воины «вышли из коня» и открыли городские ворота, чтобы впустить греческую армию. Троя была разрушена, а Елена благополучно вернулась в Спарту, где счастливо прожила с Менелаем всю оставшуюся жизнь.
2. Генрих VIII и Анна Болейн
История любви Анны и Генриха – это рассказ из плоти и крови о чувствах, потере и предательстве.статусом любовницы, как её сестра. В спальне она как можно дольше держала Генриха на расстоянии вытянутой руки. И Генрих, который отчаянно нуждался в законном наследнике мужского пола, подчинился, согласившись на расторжение брака с Екатериной. На это ушли годы. Но король и Болейн так страстно желали друг друга, что к 1533 году Анна была беременна. Генрих пошёл на невероятные меры, чтобы избавиться от Екатерины и сделать Анну своей новой королевой. Не сумев убедить Папу признать его брак недействительным, Генрих порвал со Святой Римской церковью, вызвал Реформацию и провозгласил себя главой Англиканской церкви. Генрих изменил веру своей страны ради женщины, которую любил, но это решение преследовало его все последующие годы. Если история любви Генриха и Анны началась с сильной страсти и самопожертвования, то медовый месяц закончился драматически. Когда ему было сорок четыре года, Генрих попал в драку, в результате которой одна из его ног была повреждена. Не имея возможности заниматься спортом, он набрал вес. Плохое кровообращение привело к язвам на ногах, которые беспокоили его всю оставшуюся жизнь. После падения Генрих потерял сознание на два часа, что привело к предположению, что он получил черепно-мозговую травму, которая безвозвратно изменила его личность. Почти сразу же после этого инцидента он отвернулся от Анны, а череда дальнейших малоприятных событий привела к тому, что у неё случился выкидыш. Ребёнок был мальчиком, и Генрих видел в этом доказательство того, что его союз с Анной был проклят. Несмотря на то, что в своих любовных письмах к Анне он клялся, что никогда не посмотрит на другую, его некогда страстная любовь к женщине, ради которой он когда-то перевернул небо и землю, в одночасье превратилась в ненависть. Известный бабник, Генрих на самом деле не нуждался в поводе, чтобы сбиться с пути истинного, но несчастный случай и неспособность Энн родить ему сына подстегнули его. Джейн Сеймур, фрейлина и, как в настоящей мыльной опере, двоюродная сестра Анны, стала его новым завоеванием. Исторические свидетельства предполагают, что Энн не раз физически нападала на Джейн, когда та пыталась увести её мужчину. Может быть, Генрих действительно был влюблён в Джейн, а может быть, он так сильно хотел наследника мужского пола, что не мог ясно мыслить. Но как это будет выглядеть для Англии и всего мира, если он разведётся с Анной, женщиной, из-за которой поднялся весь этот шум? Требовалось другое решение. Генрих обратился к своему доверенному советнику Томасу Кромвелю, чтобы тот обеспечил ему свободу. 2 мая 1536 года Анна была доставлена в Лондонский Тауэр, где её обвинили в прелюбодеянии и кровосмешении. Виновна Анна или нет, остаётся предметом исторических дебатов, но важно то, что она казалась таковой, потому что она была дерзкой и прямолинейной женщиной, которую нельзя было держать в золотой клетке. Она была казнена через два дня после того, как пятеро мужчин – включая её брата Джорджа – обвинили её в любовных связях. Это был внезапный и трагический конец любви, которая сначала казалась безграничной.
3. Екатерина Великая и Григорий Потёмкин
Из всех великих исторических романов мало кто может сравниться с любовной историей Екатерины Великой и князя Григория Потёмкина. Формально Екатерина не была замужем, когда у неё начался роман с Потёмкиным (её муж, Пётр III, был убит в результате политического переворота, который она организовала). Их бурные и сложные отношения шокировали современников и продолжают интриговать даже спустя столетия. Любовники, компаньоны и, скорее всего, муж и жена, Екатерина и Потёмкин были также близкими политическими партнёрами, и некоторое время Потёмкин служил фактическим соправителем Екатерины в Российской Империи. Их письма дают интимный взгляд на неосторожные моменты влюблённых, раскрывая как экстатические выражения любви, так и откровенные взгляды на политику XVII века. В феврале 1774 года русская императрица приняла Григория Потёмкина за своего любовника и, как теперь полагают, тайно вышла за него замуж через несколько месяцев. Особенно в первые два года их отношений Екатерина была поглощена своей страстью к Григорию. Сотни писем и записок, которые она бросала ему между свиданиями в Зимнем дворце, свидетельствуют о головокружительном изобилии новой любви, которая так полно охватила её. Начиная с письма Потёмкина к Екатерине, написанного во время борьбы с турками в 1769 году, и заканчивая прощальной запиской, написанной за день до его смерти в 1791 году, переписка охватывает большую часть царствования Екатерины. Письма бывают одновременно личными и политическими, частными и публичными. Многие любовные письма Екатерины к Григорию, написанные во время их бурного романа, раскрывают страстную натуру императрицы. Письма Потёмкина дают редкое представление о его высокомерном и непостоянном характере, в то же время служа для развенчания мифа о нём как о не более чем продажном подхалиме. Их роман раскрывает сложность личных отношений в свете драматических изменений в вопросах государства и военных действий. После того, как их любовь остыла, императрица и Потёмкин продолжали обсуждать в своих письмах широкий круг государственных дел, включая аннексию Крыма, придворную политику, войны против Османской империи и Швеции, колонизацию юга России. Вместе они осуществили самую драматическую территориальную экспансию в истории императорской России, превратив Екатерину в могущественного мирового лидера и создав узы привязанности, которые никогда полностью не исчезнут.
4. Чарльз Диккенс и Нелли Тернан
К 1857 году, когда Чарльз Диккенс познакомился с молодой актрисой Эллен Тернан, он был одним из самых известных людей Англии за последние два десятилетия. Для легионов его поклонников, которые поглощали бестселлеры серийных романов, таких как «Пиквикские газеты», «Оливер Твист» и «Рождественская песнь», Диккенс казался типичным семьянином Викторианской эпохи. Рождённый в бедности, он поднялся благодаря тяжёлой работе и жил в соответствии с провозглашёнными им идеалами домашнего уюта и нравственной чистоты со своей женой Кэтрин и их детьми. Но правда, как всегда, оказалась сложнее. Не пройдёт и года, как страстное увлечение Диккенса восемнадцатилетней Тернан, известной как Нелли, приведёт к беспорядочному разрыву его брака и положит начало отношениям, которые продлятся до конца его жизни. Нелли играла с самого детства, но всегда в тени своей старшей сестры Фанни, которую считали вундеркиндом. В своей книге «Невидимая женщина» Клэр Томалин описала белокурую голубоглазую Нелли такой, какой она была в то время, всего за несколько месяцев до знакомства с Диккенсом: «Всё в ней свидетельствовало о невинности и уязвимости. В своих аккуратных платьицах и кудряшках она могла бы сойти за героиню сказки». К середине 1850-х годов Диккенс, судя по его письмам, уже был несчастлив в браке. После того как он впервые встретил Нелли, отношения между Диккенсом и Кэтрин быстро ухудшились. Они расстались в мае 1858 года, и Кэтрин переехала. Диккенс даже использовал своё отцовское право на единоличную опеку, чтобы прервать контакт между ней и их младшими детьми. Младшая сестра Кэтрин Джорджина Хогарт, которая долгое время жила с семьёй, встала на сторону Диккенса, утверждая, что Кэтрин пренебрегала своими собственными детьми. Когда поползли слухи, что Диккенс бросил жену ради более молодой женщины, романист попытался хоть как-то оправдаться. «Одна моя давнишняя семейная неприятность, о которой я не буду больше говорить, кроме того, что она претендует на уважение, как о чём-то свято-частном, была недавно улажена», – писал Чарльз в заявлении, опубликованном в «Таймс». Большая часть сплетен вокруг его семейной драмы вскоре утихла, благодаря решительным усилиям Диккенса скрыть растущее значение Нелли в его жизни. В 1859 году она переехала в лондонский таунхаус, купленный на имя её сестёр, предположительно Диккенсом. Нелли вскоре оставила актёрскую карьеру и оставалась в значительной степени изолированной, если не считать матери и сестёр, на всё время своих отношений с Диккенсом. Когда Диккенс продолжил свою плодотворную писательскую карьеру в 1860-х годах, включая его романы «Повесть о двух городах», «Большие надежды» и «Наш общий друг», Нелли почти полностью исчезла из поля зрения на несколько лет. По словам Клэр, улики свидетельствуют о том, что она жила во Франции в этот период и, возможно, даже родила ребёнка примерно с 1862 по 1863 год, который умер в младенчестве. Когда она вернулась в Англию после 1865 года, Диккенс поселил Нелли в Слау, городке неподалеку от Лондона, время от времени навещая её там между работой. Несмотря на непростые отношения между молодой девушкой и знаменитым писателем, эти двое продолжали оставаться вместе вплоть до тех пор, пока Диккенс не умер в 1870 году в возрасте пятидесяти восьми лет.
5. Мэри Годвин и Перси Биши Шелли
Его исключили из Оксфорда, и вскоре он устал от своей жены Гарриет Уэстбрук, которая всего год назад была самой страстной любовью в его жизни, а теперь до смерти наскучила ему. Он обвинил её в том, что она вышла за него замуж из-за денег, и бросил её и их дочь Элизабет Ианту (родившуюся в июне 1813 года) ещё до рождения второго ребёнка. Поэтому Перси искал более интеллектуального женского общества и 5 мая 1814 года он посетил книжный магазин Годвина в лондонском Ист-Энде в надежде познакомиться с Мэри, о которой он прежде слышал, но никогда не видел. Несмотря на то, что Мэри с раннего возраста была знакома со многими философами и писателями того времени через своего отца, тем не менее, один страстный, красноречивый и мятежный молодой поэт по имени Перси Биши Шелли привлёк её внимание с первых же минут. Привязанность Перси к Мэри ежедневно расцветала, и он щедро одарил её вниманием, радуясь, что наконец-то нашёл женщину, равную ему по интеллекту. Вскоре они стали тайно встречаться у могилы Мэри Уолстонкрафт на кладбище Сент-Панкрас. 26 июня 1814 года Мэри объявила о своей любви к Перси Шелли на могиле матери, под звёздным небом. Сверкающие в лунном свете гробницы свидетельствовали о ласках, которые шептали в ночи влюблённые. На тот момент Мэри было почти семнадцать, а Перси – почти двадцать два. Уильям Годвин не одобрял их отношений, и Мэри пришла в замешательство. Она не могла понять беспокойства отца, потому что видела в Перси и их любовной связи воплощение либеральных идей её родителей 1790-х гг. Несмотря на то, что Мэри была хорошей дочерью, она восстала против совета отца, продолжая любовную связь с человеком, которого любила. 28 июля 1814 года супруги бежали во Францию, взяв с собой Клэр Клермон, сводную сестру Мэри. Путешествуя, троица развлекалась чтением, главным образом произведений Шекспира, Руссо и Мэри Уолстонкрафт. Они также вели совместный дневник и продолжали писать свои собственные работы. Путешествие на осле, муле, карете и пешком через недавно разорённую по тем временам войной Францию привело их в Швейцарию. В 1815 году Мэри столкнулась с потерей своего первого ребёнка, девочки по имени Клара, которая умерла через тринадцать дней после рождения. В мае 1816 года Мэри, Перси и их сын Уильям, родившийся в том же году, отправились в Женеву, где провели печально известное «лето без солнца» в компании лорда Байрона, Клэр Клермонт и Джона Уильяма Полидори, врача Байрона. В 1818 году супруги отправились в Италию без всяких намерений возвращаться. Оказавшись там, они никогда не задерживались надолго на одном месте. Время было потрачено на общение, письмо, чтение, обучение и осмотр достопримечательностей. Однако их «итальянское приключение» было омрачено личными трагедиями и изменами. Мэри, унаследовавшая меланхолическую черту своей матери, впала в депрессию и замкнулась в себе после потери своих детей, Уильяма и Клары. Перси искал счастья вне семейного очага, и в декабре 1818 года у Шелли родилась дочь от незамужней женщины. Годы, проведённые в Италии, были самым творческим и интеллектуально активным периодом в их жизни. Летом 1822 года супруги переехали в уединенную виллу Магни, расположенную в Сан-Теренцо в заливе Леричи. 8 июля того же года в жизни Мэри снова произошло печальное событие – Перси утонул, возвращаясь из Ливорно в Леричи после встречи с Ли Хантом и обсуждения их нового печатного журнала «Либерал». Мэри посвятила остаток своей жизни тому, чтобы стихи Шелли не канули в лету.
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