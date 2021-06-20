Ностальгия по «восьмидесятым»: вещи, которые можно смело назвать символами эпохи

Предметы и вещи становятся символом и характерной особенностью определенного периода времени. Они появляются и исчезают из жизни, оставляя после себя важный след. Восьмидесятые годы двадцатого века не стали исключением. В этот период существовало много устройств и предметов, которые мы помним и сегодня.
1. Телефонные красные будки
Телефонные будки в СССР / Фото: svyaz-museum.ru
Сегодня даже у маленьких детей есть свои мобильные телефоны, поэтому сложно представить время, когда в доме это устройство отсутствовало. Но в 80-х многие, чтобы позвонить кому-то, вынуждены были выходить на улицу. Там стояли будки с телефонными аппаратами. Стоимость одного звонка составляла две копейки. Подвешен он был достаточно высоко, что неудобно для людей невысокого роста. Им приходилось приподниматься на цыпочках. Возле аппарата находилась небольшая полочка, предназначенная для записей.
Это интересно! Модель телефона АМТ-69 была антивандальной – надежный стальной корпус и тяжелая суперпрочная пластмассовая трубка. Если автомат находился в центральной части города, то к нему нередко выстраивались огромнейшие очереди.
К концу восьмидесятых будки стали делать из алюминия, а затем они и вовсе исчезли. Был небольшой навес. Вместо диска уже появились кнопки, а со временем монетки заменили магнитные карты. Сегодня подобные приспособления превратились в раритет.
2. Автоматы с газировкой
Автоматы с газированной водой / Фото: yandex.ua
Многие из нас и сейчас помнят вкус сладкой водички из автоматов, хотя представители более молодых поколений и не представляют, что это такое. Но в Советском Союзе аппараты стояли во всех оживленных местах. Особенно много их было возле станций метро, вокзалов, на больших улицах и площадях. Вода с сиропом стоила всего 3 копейки, а обычная газировка – одну копейку. Неудивительно, что возле аппаратов выстраивались очереди, особенно в жаркий летний день.
Интересно и то, что все без исключения пили из общих граненых стеклянных стаканов, не опасаясь за свое здоровье или жизнь. Перед использованием их просто ополаскивали водой изнутри. Исчезли «лимонадные дроиды» в связи с инфляцией. Процесс перенастройки оказался слишком затруднительным и дорогим.
3. Бочки с пивом, квасом
Бочки с пивом и квасом / Фото: http://bishelp.ru/
Бочки желтого цвета с хлебным квасом стояли везде по городу и были альтернативой автоматам. В таких же бочках продавали и пиво на разлив. К ним выстраивалась очередь, особенно летом, когда очень жарко. Стакан граненый («маленькая») стоил всего 3 копейки, а пол-литровая кружка для пива («большая») – 6 копеек. Цена на пиво была несколько выше – 11 и 22 советские копейки соответственно.
Многоразовые стаканы мылись так же, как и в автоматах, при помощи обычной холодной воды. Домой приносили напитки в алюминиевых или обычных бидонах. Кстати, существовали еще и ларьки, в которых потребителям предлагался тот же ассортимент.
4. Вилки для хлебобулочных изделий
Вилки для хлебобулочных изделий / Фото: ddmed.satom.ru
Любая выпечка, начиная от булки хлеба, батона и заканчивая рогаликами и слойками, в 80-х выкладывалась на полки без пакетов. Чтобы покупатели не трогали каждое из них грязными руками, были специальные приспособления в виде двузубых вилок. Инструмент размещался в небольших кармашках, сделанных из оргстекла. Вилки крепились бечевкой на случай того, если какой-то нерадивый посетитель решит их приватизировать. Хотя, даже сложно представить, куда можно было приспособить столь интересный инструмент в домашних условиях.
5. Дисковые телефонные аппараты
Дисковые телефоны / Фото: nastroy.net
Для нас такой прибор уже стал чем-то необычным, но для советских людей, живших в восьмидесятые, это было само собой разумеющимся. Кнопочных аппаратов не было даже в правительственных кабинетах. Их можно было увидеть лишь в американских фильмах. Трубки, конечно, были, но все с теми же дисками. Это был рабочий инструмент монтеров-связистов.
Со второй половины тех же восьмидесятых стали появляться кооперативы и частные предприниматели. Вот тогда и появились на рынке первые кнопочные телефонные аппараты китайского, турецкого и польского производства.
6. Стеклянная тара
Стеклянная тара в СССР / Фото: http://back-in-ussr.com/
Современные магазины заполнены пластиковыми бутылками с напитками, картонными коробками с соком, а также появились напитки в стеклянных бутылках. Но в советские времена альтернативы не было. Все жидкие продукты выпускали и продавали исключительно в таре из стекла. Подсолнечное масло, лимонады, минеральную воду, уксус и сиропы, молоко и кефир можно было купить только в бутылках, а сок – в трехлитровых банках. Если должны были прийти гости, хозяевам приходилось тащить тяжелые авоськи, стараясь не разбить то, что в них находилось.
7. Монетная касса для оплаты проезда
Монетная касса для оплаты проезда / Фото: stime.reactor.cc
Этот аттракцион доверия просуществовал не так уж и долго. В общественном транспорте стояли специальные устройства. Пассажиры опускали в них деньги и отматывали себе талончики на проезд. Но, наши люди, видимо, слишком часто пользовались доверчивостью своего государства. Поэтому кассы накрыли чехлами из дерматина, а проездные билеты можно было приобрести только у водителя.
8. Видеосалон
Советские видеосалоны / Фото: sovsojuz.mirtesen.ru
Мы даже представить себе не можем, что для того, чтобы посмотреть фильм по видеомагнитофону, нужно куда-то идти и еще за это и платить. Но были времена, когда подобные заведения процветали. В видеопрокат новые зарубежные фильмы поступали с огромным опозданием. Пиратские версии же были в ассортименте, начиная от мультиков для детей и заканчивая «взрослым» кино. Билет на сеанс стоил один рубль. С начала 90-х у многих появились свои видеомагнитофоны и кабельное телевидение. Но пункты видеопроката еще работали почти 10 лет.
9. Игровые автоматы
Игровые автоматы: Фото: twitter.com
У советских детей не было современных компьютеров, планшетов, смартфонов и даже игровых приставок. Зато уже появились своеобразные «детские казино» – заведения с игровыми автоматами. Игрушки были примитивные, как по нынешнему времени – «Снайпер», «Морской бой», «Магистраль». Но поиграть всегда было море желающих, и чудовищные очереди являлись тому подтверждением. За удовольствие нужно было заплатить пятнадцать копеек, но мальчишки нередко просаживали и рубль. Понятно, что выиграть было невозможно, зато море удовольствия и ярких эмоций обеспечено. В 90-х уже появились приставки, и постепенно время игровых автоматов ушло в небытие.
10. Тиры
Тиры / Фото: nesekretno-net.ru
Практически во всех парках аттракционов устанавливались тиры. Это было отличное место для советских людей. Стреляли по мишеням, которыми выступали персонажи народных сказок – избушки, мельницы, медведи, которые пилят бревно. Все винтовки (модель ИЖ-38) были прикованы цепью и являлись очень тяжелыми. Некоторым школьникам и девушкам помогали их заряжать работники тира. Оплата производилась за десять маленьких пулек. Если стрелок попадал в мишень, она приходила в движение (например, мельница начинала крутиться).
11. Счеты
Счеты / Фото: news.myseldon.com
В восьмидесятые уже использовали калькуляторы, которые функционировали от сети, но почти во всех магазинах еще сохранились счеты с желто-черными косточками. Продавцы искусно ими пользовались, а когда закрывали кассу, то ставили их в вертикальном положении, создавая нечто, похожее на забор. В то время уже активно применялись и другие технические достижения – весы электронные «Дина», на которых светились оранжевым цветом ламповые циферки, и «Ока-4600» (кассовый аппарат).
12. Диафильмы
Диафильмы / Фото: myhistori.ru
Современные малыши не поймут, какое удовольствие получали их сверстники, когда тушился свет, на стену вешалась белоснежная простыня, устанавливался проектор, куда заряжалась пленка с кадрами на ней и начиналась сказка. Это был интересный мультфильм в картинках с титрами, которые читали мама, бабушка, папа или дедушка.
Фильмоскоп был недорогим приобретением и купить его могла практически любая семья.
13. Электросамовар
Электросамовар / Фото: 999.md
Исконно русским предметом домашнего обихода считается самовар. В восьмидесятых появилась его модернизированная версия – электрический вариант. По внешнему виду конструкция не изменилась, но функционал улучшился. Дома такие самовары обычно использовались в качестве украшения. Их ставили на специальные «самоварные» столики с красивой кружевной салфеткой или скатертью.
14. Авоська
Авоська / Фото: historytime.ru
Если вспомнить фильм «Гостья из будущего», то именно в такой авоське находились молочные бутылки, с которыми Коля и попал в это самое будущее. Сетка из прочных нитей служила долго верой и правдой, к тому же была компактной и экологичной. Последний пункт наших соотечественников особенно не волновал. Популярность таких авосек объяснялась дефицитом на полиэтиленовые пакеты, которые стирались, сушились и использовались многоразово.
15. Дипломаты
Дипломаты / Фото: rasfokus.ru
Деловые строгие и тяжелые чемоданчики из кожзама на основе из алюминия использовались и взрослыми мужчинами, и детьми. Первые носили их на работу, а вторые в школу. Вариант для взрослых оснащался кодовым замком. Стоит отметить, что этим чемоданом пользоваться в качестве школьной сумки было неудобно. Поэтому вскоре появились сумки через плечо и рюкзаки.
Были и другие знаковые предметы, вещи, которые на сегодняшний день утратили свою актуальность. Но люди, чья юность и молодость проходила в те годы, с теплотой их вспоминают, так как они являлись частью их прошлого.
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