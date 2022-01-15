10 самых безумных пончиков, от одного вида которых разыгрывается аппетит

Люблю пончики!
Ну кто не спешил в обеденный перерыв киоск с выпечкой за вкусными и ароматными пончиками. но при этом многие даже и не догадываются, несколько разнообразным является рецептура этого лакомства. Пончики с алкоголем, с тыквой, с сыром... А на праздник можно приобрести даже букет из пончиков! Возможно, этот обзор вдохновит кого-то на настоящие кулинарные шедевры.
1. Пончики + алкогольные шоты
Необычно и вкусно: пончики + алкогольные шоты.
Для многих идеальным изобретением станет пончик с алкоголем внутри. Получить подобное хмельное сладкое лакомство можно в Денвере в Habit Doughnut Dispensary. На выбор есть начинка из рома, виски или водки.
2. Суши-пончики
Необычно и вкусно: суши-пончики.
Основой этого кулинарного творения является сладкий пончик, а поверх него обернуты разнообразные ингредиенты для суши. Подают подобное в Project Poke в Калифорнии.
3. «Стена донатов»
Необычно и вкусно: «Стена донатов» (для свадеб).
«Это является кульминацией двух знаковых тенденций — знакомой и любимой многими еды, а также чего-то нового и неожиданного, - поясняет свадебный планировщик Энни Ли из Daughter of Design. - Люди не ожидают от привычной еды незнакомой презентации. Поэтому парам будет весело полакомиться пончиками, снимая их со стены».
4. Пончики Buffalo Crunch
Необычно и вкусно: пончики Buffalo Crunch.
В 2014 году канадская сеть торговли донатами Tim Hortons произвела фурор пончиками «Buffalo Crunch», которые были презентованы исключительно на ярмарке штата Нью-Йорк. Вроде бы обычные пончики были окунуты в соус Buffalo и посыпаны дроблеными чипсами.
5. Пончики Pokemon Go
Необычно и вкусно: пончики Pokemon Go.
В прошлом году, когда весь мир охватила мания Pokemon Go, пекарни решили привлечь новых клиентов этими милыми и вкусными пончиками, вдохновленными Pokemon Go.
Кафе в Брисбене Doughnut Time было одним из первых, которое начало предлагать пончики в виде покеболлов. От них не отстала и нью-йоркская сеть Donut Time, которая выпустила пончики по названию Pokeseeds с начинкой из клубники, сливок и персиков.
6. «Изначальный» пончик
Необычно и вкусно: пончик «Изначальный».
Что может быть лучше , чем дюжина пончиков. Пожалуй, пончик с дюжиной пончиков на нем. «Изначальный» пончик был создан в The Cinnamon Snail в Нью-Йорке и продается по $ 7.
7. Букет из пончиков
Необычно и вкусно: букет из пончиков.
Цветы — это слишком банально. Ведь свою привязанность к другому человеку можно выразить и не менее красивым, но при этом очень вкусным букетом из пончиков. Doughnut Plant в Нью-Йорке, предлагает подобные элегантные букеты, которые идеально подойдут для любого стола.
8. Тыквенные пончики ценой $ 45 000
Необычно и вкусно: тыквенные пончики.
Пожалуй, трудно найти любого человека, кому не нравились бы пончики (или донаты, как их называют последнее время). Но шокирующим фактом является то, что правительство США потратило $ 45 000 на маркетинг тыквенных пончиков, пропагандируя их как здоровый выбор пищи.
Сенатор Дэн Котс рассказал, что агенты ФБР потратили более $ 290 млн долларов налогоплательщиков за последние десять лет на сельскохозяйственную программу грантов для разработки бизнес-планов и сбыта сельскохозяйственной продукции. Случай с тыквенными пончиками — лишь один из множества примеров.
9. Галактические пончики
Необычно и вкусно: галактические пончики.
22-летний иранский кондитер Hedi Gh опубликовал фотографию своих «потусторонних» пончиков в Instagram. Несмотря на их крайне необычный «космический» вид, процесс создания подобных пончиков довольно приземлен и занимает всего 5 минут. Рецепт можно найти в Интернете.
10. Пончик Mac n' Cheese
Необычно и вкусно: пончик Mac n' Cheese.
Иногда хочется не сладкого десерта, а чего-то соленого. Для тех, кто любит сыр, подойдут пончики Mac n' Cheese, созданные гениями из HellthyJunkFood. Хотя творение кулинаров технически на самом деле не является пончиком, оно сделано в форме его. А на вкус это макароны с сыром.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии