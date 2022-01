10 самых безумных пончиков, от одного вида которых разыгрывается аппетит

Люблю пончики!

1. Пончики + алкогольные шоты

Необычно и вкусно: пончики + алкогольные шоты.

2. Суши-пончики

Необычно и вкусно: суши-пончики.

3. «Стена донатов»

Необычно и вкусно: «Стена донатов» (для свадеб).

4. Пончики Buffalo Crunch

Необычно и вкусно: пончики Buffalo Crunch.

5. Пончики Pokemon Go

Необычно и вкусно: пончики Pokemon Go.

6. «Изначальный» пончик

Необычно и вкусно: пончик «Изначальный».

7. Букет из пончиков

Необычно и вкусно: букет из пончиков.

8. Тыквенные пончики ценой $ 45 000

Необычно и вкусно: тыквенные пончики.

9. Галактические пончики

Необычно и вкусно: галактические пончики.

10. Пончик Mac n' Cheese

Необычно и вкусно: пончик Mac n' Cheese.

Ну кто не спешил в обеденный перерыв киоск с выпечкой за вкусными и ароматными пончиками. но при этом многие даже и не догадываются, несколько разнообразным является рецептура этого лакомства. Пончики с алкоголем, с тыквой, с сыром... А на праздник можно приобрести даже букет из пончиков! Возможно , этот обзор вдохновит кого-то на настоящие кулинарные шедевры.Для многих идеальным изобретением станет пончик с алкоголем внутри. Получить подобное хмельное сладкое лакомство можно в Денвере в Habit Doughnut Dispensary. На выбор есть начинка из рома, виски или водки.Основой этого кулинарного творения является сладкий пончик, а поверх него обернуты разнообразные ингредиенты для суши. Подают подобное в Project Poke в Калифорнии.«Это является кульминацией двух знаковых тенденций — знакомой и любимой многими еды, а также чего-то нового и неожиданного, - поясняет свадебный планировщик Энни Ли из Daughter of Design. - Люди не ожидают от привычной еды незнакомой презентации. Поэтому парам будет весело полакомиться пончиками, снимая их со стены».В 2014 году канадская сеть торговли донатами Tim Hortons произвела фурор пончиками «Buffalo Crunch», которые были презентованы исключительно на ярмарке штата Нью-Йорк. Вроде бы обычные пончики были окунуты в соус Buffalo и посыпаны дроблеными чипсами.В прошлом году, когда весь мир охватила мания Pokemon Go, пекарни решили привлечь новых клиентов этими милыми и вкусными пончиками, вдохновленными Pokemon Go.Кафе в Брисбене Doughnut Time было одним из первых, которое начало предлагать пончики в виде покеболлов. От них не отстала и нью-йоркская сеть Donut Time, которая выпустила пончики по названию Pokeseeds с начинкой из клубники, сливок и персиков.Что может быть лучше , чем дюжина пончиков. Пожалуй, пончик с дюжиной пончиков на нем. «Изначальный» пончик был создан в The Cinnamon Snail в Нью-Йорке и продается по $ 7.Цветы — это слишком банально. Ведь свою привязанность к другому человеку можно выразить и не менее красивым, но при этом очень вкусным букетом из пончиков . Doughnut Plant в Нью-Йорке, предлагает подобные элегантные букеты, которые идеально подойдут для любого стола.Пожалуй, трудно найти любого человека, кому не нравились бы пончики (или донаты, как их называют последнее время). Но шокирующим фактом является то, что правительство США потратило $ 45 000 на маркетинг тыквенных пончиков, пропагандируя их как здоровый выбор пищи.Сенатор Дэн Котс рассказал, что агенты ФБР потратили более $ 290 млн долларов налогоплательщиков за последние десять лет на сельскохозяйственную программу грантов для разработки бизнес-планов и сбыта сельскохозяйственной продукции. Случай с тыквенными пончиками — лишь один из множества примеров.22-летний иранский кондитер Hedi Gh опубликовал фотографию своих «потусторонних» пончиков в Instagram. Несмотря на их крайне необычный «космический» вид, процесс создания подобных пончиков довольно приземлен и занимает всего 5 минут. Рецепт можно найти в Интернете.Иногда хочется не сладкого десерта, а чего-то соленого. Для тех, кто любит сыр, подойдут пончики Mac n' Cheese, созданные гениями из HellthyJunkFood. Хотя творение кулинаров технически на самом деле не является пончиком, оно сделано в форме его. А на вкус это макароны с сыром.