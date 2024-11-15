Как торговаться в разных странах

Успех шопинга на Востоке зависит от того, насколько вы умеете торговаться. А это своего рода искусство, складывавшееся столетиями… К счастью, сейчас для того, чтобы сбросить цену на понравившийся товар, вовсе не обязательно учить иностранный язык, достаточно лишь запомнить несколько простых правил беседы с продавцом.
Египет
В Египте можно торговаться даже в крупных магазинах. Не бойтесь уходить из лавки: нередко продавец догоняет покупателя, даже если тот ушел уже довольно далеко. Не ходите в магазины, предложенные гидами или хелперами, — там вы рискуете заплатить слишком много, ведь в стоимость товара заложен процент «помощнику». И обязательно оговаривайте, какой фунт имеет в виду продавец: египетский или… английский.
Правила шопинга
Вы полагаете, что торгуются лишь скряги? В Азии или Африке вас не назовут жадиной, напротив, тех, кто не пытается снизить цену, здесь сочтут глупцами. Воспринимайте торг не как утомительное действо, а как увлекательную игру, театральное представление, бизнес-тренинг по переговорам или своеобразное соревнование между продавцом и покупателем.
Турция
Супермаркеты, аптеки, рестораны — территория фиксированных цен. А вот в небольших лавочках продавцы обычно готовы уступить. Не удивляйтесь, если в процессе вас угостят чаем и сладостями. Но, увы, на курортах подчас удается снизить цену максимум процентов на 30. Местные торговцы хорошие оценщики, они легко вычисляют стоимость вашего гардероба. Поэтому, собираясь за покупками, модную одежду, дорогие часы и обувь лучше оставить в номере.
Правила шопинга
Обычно торговаться в Азии можно не только на рынках, но и во многих магазинах, и неважно, что вы собираетесь купить: одежду, золото или телевизор. Даже если на ценниках написана стоимость, нередко это всего лишь ориентир для начала разговора. Но избегайте популярных туристических мест, там продавцы не тратят время на торг. Они знают, что заезжие богатеи все равно купят их товар. Лучше отправляйтесь подальше от достопримечательностей, в места, где скучающие лавочники согласны торговаться почти до нуля, только чтобы хоть немного развлечься.
Индия
Фиксированные цены в этой стране присущи лишь товарам, промаркированным ценником M.R.P., которые продаются в супермаркетах и некоторых магазинах, о цене на прочие вещи всегда можно договориться. Стоимость нередко можно снизить даже в 10 раз. И не забудьте, что цена на жилье в гестхаусе — тоже не окончательная. Самый неудачный регион для торга — Гоа, здесь работают наиболее несговорчивые торговцы.
Правила шопинга
Не спешите! Азиатский шопинг не совершают на бегу. Если вам очень понравилась какая-то вещь, будьте готовы, что в лавке придется провести как минимум полчаса, запаситесь терпением. Постарайтесь наслаждаться процессом: будьте приветливы, доброжелательны, но твердо стойте на своем.
Китай
Цену на копеечные сувениры вы собьете без труда, но ведь вы приехали не за этим! Прежде чем торговаться в Китае, потренируйтесь на более «мягкотелых» продавцах других стран. Отправляясь же в Поднебесную, запасайтесь валерьянкой: вам потребуются железные нервы и титановая выдержка. Но это того стоит: за ту же самую куртку или техническую новинку в Москве вы заплатите в 10, а то и в 15 раз больше.
Правила шопинга
Если планируете купить крупную дорогую вещь, чтобы не попасть впросак, наведите справки заранее: пообщайтесь на форумах в интернете, поговорите с местными (пусть даже со служащими гостиницы) и узнайте, сколько это может стоить.
ОАЭ
Ныне Эмираты во многом потеряли былой колорит огромного арабского базара. Торговаться можно далеко не везде: фиксированные цены введены в такси, в торговых центрах, в ресторанах. На рынках — вещевых, золотых — вам хоть и изобразят подобие торга, но недолго: через пару восклицаний вы получите скидку 20-30%, и, скорее всего, дальше цена останется неизменной.
Правила шопинга
Не торгуйтесь долго и настырно, если в конечном итоге вы не собираетесь покупать товар. Неприлично тратить чужое время, да и зачем зря транжирить свое.
Таиланд
На крупные скидки рассчитывать не стоит: можете считать, что торг удался, если продавец снизил первоначальную цену на 30-40%. В этой стране торговаться можно повсеместно, от тук-туков до массажных салонов, за исключением разве что крупных торговых центров с бутиками популярных модных фирм. Магазины при крупных ювелирных и текстильных фабриках тоже могут разочаровать фиксированными ценами.
Правила шопинга
Не стесняйтесь, если вы не знаете ни местного наречия, ни английского языка. Многие реакции понятны без слов, а торг часто происходит с помощью калькулятора. Продавец написал первую цену? Смело уменьшайте ее в 5-7 раз! Увидев слишком большую цифру, не сбегайте — ваш оппонент не сошел с ума, он всего лишь соблюдает этикет. Следующие ваши шаги зависят от того, на сколько снижает стоимость торговец. Двигайтесь примерно такими же шагами. В среднем вы должны снизить цену примерно наполовину.
Иордания
Торговаться можно, но сильно сбавить цену не удастся. Исключение — такси, их водители нередко называют абсолютно запредельные цены. Впрочем, даже в курортных городках остались еще удаленные районы, где хорошие товары и так можно купить буквально за копейки. Существенно уменьшить цену не удастся и в Петре, так как местные бедуины хоть и выглядят бедными оборванцами, но избалованы толпами туристов.
Правила шопинга
Не показывайте продавцу, что какая-то вещь вам нравится и вы пришли, чтобы купить именно ее. Лучше зайдите в лавку со скучающим выражением на лице, пробегитесь взглядом по полкам и как будто случайно заметьте необходимый предмет. Изобразите, что он вам вовсе не нужен, но, так и быть, вы купите его забавы ради.
Болгария
В Болгарии можно торговаться на рынках и сэкономить порядка 30% стоимости товара. О стоимости проезда следует обязательно договариваться в такси. На популярных курортах стоимость проезда может неприятно поразить, но стоит прогуляться до шоссе, и вы сможете доехать до места в 5 раз дешевле.
Правила шопинга
Рассматривая вещь, ищите недостатки, пусть и мнимые, и указывайте на них продавцу, красноречиво качая головой и цокая языком. Даже говорить что-то необязательно: торговец тут же назовет новую цену. Можно поругать товар, но никогда не следует оскорблять самого продавца.
Греция
Греки благожелательны, они не любят работать, зато всегда готовы поболтать с заглянувшим на огонек покупателем, особенно если он окажется симпатичной девушкой. Поэтому залог успеха в этой стране не наглость, как в Азии, а задушевная беседа с продавцом. Сообщите ему, что вы из России, вспомните об общей религии, скажите комплимент Греции, ее кухне и ему лично, и цена будет таять на глазах.
Правила шопинга
Если решите, что продавец больше не снизит цену, устройте ему проверку — разочарованно покачайте головой, выразите сожаление, что не можете приобрести вещь за такую цену, и начинайте двигаться к выходу. Если вы уже очутились на улице и закрыли за собой дверь, а торговец не дрогнул — скорее всего, снизить цену вам больше не удастся.
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