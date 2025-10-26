Не милые и не добрые: 10 особенностей дельфинов, о которых редко рассказывают

О красавцах-дельфинах написаны книги и сняты киноленты. Но не все так, как преподносят режиссеры и писатели. Животный мир не идеален, вот и дельфины лишний раз это доказывают своим образом жизни и поведением.
Животный мир не идеален, вот и дельфины лишний раз это доказывают своим образом жизни и поведением / Фото: linkis.
1. Уже не тайна
Если до дельфинов дошли сигналы, что в определенном месте присутствует пища, никто даже думать не станет о товарищах / Фото: proprikol.ru
Коммуницирует стая практически всегда, даже если в этом нет особой необходимости. Дельфины общаются потому, что им это нравится, но и подслушивать «разговоры» соседней стаи они тоже умеют. Поэтому, если до них дошли сигналы, что в определенном месте присутствует пища, никто даже думать не станет о товарищах. Рванут сразу же к кормушке.
2. Расстройства депрессивного характера
Даже после спасения некоторые особи вскоре все равно заканчивают жизнь самоубийством, правда, берег выбирают другой / Фото: bykvu.com
Нередко в новостях, Интернете проскакивает информация о массовом выбросе стаи дельфинов на берег. Происходит подобное явление вне зависимости от климата или других каких-либо условий. Причину такого поведения ученые пока не установили. Часто люди отправляют их обратно уже с маячками. Но как оказывается, некоторые особи вскоре все равно заканчивают жизнь самоубийством, правда, берег выбирают другой.
3. А мы такие мамины
Детеныши дельфинов могут провести рядом с мамой восемь лет, отказываясь от самостоятельности / Фото: drive2.
Практически всегда стаи самок и детенышей плавают сами, а самцы дельфины – отдельно. «Барышни» не ведут строгий контроль ни над количеством, ни над ответственностью. Главным костяком являются взрослые, сблизившиеся самочки. У «детей» посещение, можно сказать, вольное. Особенно с «мальчиками» беда. Они уплывают, гуляют с «девочками» и назад к маме. И так лет восемь – отсутствие какой-либо самостоятельности и ответственности. С мамой то проще и не так опасно.
4. А нам интересно
Дельфины в своем большинстве чрезмерно любопытны / Фото: scrollex.ru
Дельфины в своем большинстве чрезмерно любопытны. Их интересуют винтовой кран и сети рыболовов, что и ведет в итоге к трагедии. Очень многие, сунув свой длинный нос в сети, попадаются в них и сами.
5. Я не знаю слова «нет»
Самцы не понимают и не принимают отказа от самок и умеют ухаживать за «дамой» очень даже красиво / Фото: coppershop.ru
Самцы не понимают и не принимают отказа от самок. К тому же, они умеют ухаживать за «дамой» и очень даже красиво. Это целые ритуалы, начиная от нежного касания к своей избраннице до догонялок. В своей неотразимости «мужчины» уверены на все сто процентов и даже мысли не допускают, что они могут прийтись не ко двору. И если становится очевидным, что самка предпочла другого самца, никто и не подумает остановиться. Отвергнутый продолжит свои ухаживания. Очень настойчивые парни.
6. Ущемление не прощается – только месть
Атака стаи начинается за секунды, дельфины нападают на судно с разгона / Фото: te-st.ru
Дельфины своих в обиду не дают. Если они только заметят, что кто-то на китобойном судне старается нанести вред киту, собрату наших красавцев, сразу же начнут мстить обидчикам. Атака стаи начинается за секунды. Они нападают на судно с разгона. Если на нем гарпунщики, дельфины очень сильно раскачивают его, в случае с лодкой могут бить по корме до тех пор, пока не образуется течь. В отдельных случаях, если опасность очень серьезная, весь клан подключится.
7. Я – обжора
К хищникам отнести этих милых улыбчивых созданий можно с легкостью / Фото: 1zoom.ru
К хищникам отнести этих милых улыбчивых созданий можно с легкостью. Они охотятся достаточно часто, почти так же, как и акулы, а свежий белок очень любят. Для одной особи требуется в день от пятнадцати до двадцати килограммов провизии. Но остановиться они не могут. Если есть пища, значит ее необходимо съесть. Поэтому и страдают они от обжорства массово. Кстати, у дельфинов есть отличные зубки, только они их не используют для пережевывания пищи, просто глотают все целиком.
Принцип дельфинов: если есть пища, значит ее необходимо съесть / Фото: porosenka.net
8. Еда моя – руки прочь
Делиться с другими дельфины не умеют в принципе и не уступят свою добычу даже человеку / Фото: goodfon.ru
Делиться с другими дельфины не умеют в принципе. Если идет косяк рыбы и вблизи плывет лодка, плевать они хотели на людей. Стая просто оттиснет рыбаков подальше от своей добычи.
9. Отец никакой
В плане отцовства у дельфинов беда, ну не дано им быть хорошими родителями / Фото: poptown.eu
В плане отцовства у дельфинов беда. Ну не дано им быть хорошими родителями. Сделал и ладно, а дальше уж сами. Особенно это характерно для брачного периода. Чтобы «дети» не мешали и не путались под плавниками, отцы их просто вытесняют подальше, так сказать, на прогулку и лучше надолго.
10. Игра – наше все
Развлечения и дельфины практически являются одним целым / Фото: avto.goodfon.ru
Развлечения и дельфины практически являются одним целым. Чтобы истратить лишнюю энергию, они начинают играться. Самым любимым для них развлечением является перекидывание предмета друг другу. Но так как в море такие «игрушки» удается найти не всегда, они могут и осьминожку использовать вместо мячика. Вот такой интересный народ живет в наших морях и океанах.
