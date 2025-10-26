Не милые и не добрые: 10 особенностей дельфинов, о которых редко рассказывают

Животный мир не идеален, вот и дельфины лишний раз это доказывают своим образом жизни и поведением / Фото: linkis.com

1. Уже не тайна

Если до дельфинов дошли сигналы, что в определенном месте присутствует пища, никто даже думать не станет о товарищах / Фото: proprikol.ru

2. Расстройства депрессивного характера

Даже после спасения некоторые особи вскоре все равно заканчивают жизнь самоубийством, правда, берег выбирают другой / Фото: bykvu.com

3. А мы такие мамины

Детеныши дельфинов могут провести рядом с мамой восемь лет, отказываясь от самостоятельности / Фото: drive2.com

4. А нам интересно

Дельфины в своем большинстве чрезмерно любопытны / Фото: scrollex.ru

5. Я не знаю слова «нет»

Самцы не понимают и не принимают отказа от самок и умеют ухаживать за «дамой» очень даже красиво / Фото: coppershop.ru

6. Ущемление не прощается – только месть

Атака стаи начинается за секунды, дельфины нападают на судно с разгона / Фото: te-st.ru

7. Я – обжора

К хищникам отнести этих милых улыбчивых созданий можно с легкостью / Фото: 1zoom.ru

Принцип дельфинов: если есть пища, значит ее необходимо съесть / Фото: porosenka.net

8. Еда моя – руки прочь

Делиться с другими дельфины не умеют в принципе и не уступят свою добычу даже человеку / Фото: goodfon.ru

9. Отец никакой

В плане отцовства у дельфинов беда, ну не дано им быть хорошими родителями / Фото: poptown.eu

10. Игра – наше все

Развлечения и дельфины практически являются одним целым / Фото: avto.goodfon.ru