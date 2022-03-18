Единственный способ понять наверняка, что человек нам симпатизирует

Как наверняка распознать симпатию.
Романтические и дружеские отношения не давали человечеству покоя во все времена. Особенно сокровенный вопрос: насколько искренни и взаимны чувства интересующего объекта. Ведь притворство и обман, кажется, зародились вместе со способностью человека говорить. Но хватит гадать на ромашке: учёные назвали неопровержимое доказательство того, что человек испытывает к вам симпатию.
Оставьте ромашки в покое.
«Любит-не любит…» - кто в детстве не поддавал экзекуции ни в чём не повинные цветы, лишь бы найти ответ на этот животрепещущий вопрос? Но даже во взрослой жизни стало не многим проще. Людям всё так же не хватает доказательств, чтобы убедиться в искренности чувств объекта обожания. Да и вопрос «как меня воспринимают окружающие?» тоже всегда актуален. Конец сомнениям: учёные дают вполне понятную подсказку, как понять, что вы искренне нравитесь собеседнику.http://navote.ru/?p=26330
Где настоящее, а где – притворство?
Исследователи из университета Колорадо проанализировали 50 самых популярных в психологии признаков симпатии. Целью было установить, какой же из них является наиболее показательным и достоверным. Как и предполагалось, в пятёрку лидеров вошли зрительный контакт, улыбка, смех над репликами собеседника и попытки сократить физическую дистанцию – прикоснуться или придвинуться поближе. Вот только все эти естественные сигналы не так уж сложно подделать. Искреннюю симпатию выдаёт другое – повторение.
Мы неосознанно повторяем движения и жесты за симпатичным человеком.
Оказывается, когда мы хотим понравиться человеку, то начинаем непроизвольно всё повторять за ним: жесты, положение тела и даже слова. В особо «запущенных» (и близких) случаях – стиль одежды и пристрастия в еде и музыке. Таким образом мы «мимикрируем» под объект интереса, ведь кто не полюбит самого себя? И именно этот сигнал, по мнению учёных, является самой главной проверкой на искренность.
Подделать улыбку просто. «Копировать» - куда сложнее.
Улыбаться можно сколько угодно и не всегда искренне. Но присмотритесь внимательнее: если человек начинает вас «зеркалить», делая это явно органично и неосознанно – наверняка вы ему симпатичны, и он(а) хочет получить ваше расположение. Только «органично» и «неосознанно» должны быть ключевыми словами. Ведь неплохих актёров и всяких выпускников школ пик-апа не стоит сбрасывать со счетов.
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