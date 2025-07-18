В Германии найдено огромное поле боя бронзового века

Самое древнее поле битвы в Европе обнаружили археологи в Северной Германии. Масштабное сражение произошло здесь более трех тысяч лет назад. По данным экспертов Смитсоновского института, бои шли вдоль долины реки Толленс на участке длиной в полторы мили. Судя по всему, это было чем-то грандиозным. Более того, это переворачивает с ног на голову представления археологов о «спокойном и мирном» бронзовом веке в Европе.

Долина реки Толленс. /Фото:pixabay.com Артефакты, относящиеся к бронзовому веку , здесь находили еще с 1990-х годов, однако это по большей части были локальные находки. Фактическая методичная работа археологов началась здесь только в 2008-м. За прошедшие с тех пор 11 лет истинная картина того, что происходило на этом месте много тысяч лет назад, стала очевидной: здесь шла продолжительная кровопролитная война. К настоящему времени археологи обнаружили уже около 140 комплектов останков. Все они принадлежат молодым мужчинам и имеют признаки боевых ранений. В некоторых костях до сих пор торчат наконечники стрел. На данный момент ученые считают, что сражение шло даже на большей площади, чем им удалось исследовать. Но даже сейчас масштабы поля битвы впечатляют: исходя только из тех останков, которые обнаружены к настоящему времени, можно предположить, что в боях участвовало более полутора тысяч человек. Останки жертв кровопролитного сражение. /Фото: S.Sаuer Чтобы узнать больше об этом древнем сражении, ученые начали вести раскопки и на дне самой реки Толленс, поскольку, по их предположениям, сражение происходило по обеим берегам и часть бойцов была убита, когда войско двигалось вниз по реке.Работы проводила водолазная команда во главе с доктором Йоахимом Крюгером из отдела истории университета Грайфсвальда. Одна из находок, обнаруженных в речных отложениях примерно в тысяче футов от древней дамбы, которая считается отправной точкой битвы, – сверток из большого количества личных вещей, которые принадлежали одному из солдат. Судя по содержимому этой «поклажи», некоторые из участников битвы, включая того, кому принадлежал сверток, проделали сотни миль, чтобы добраться до места сражения. Найденные вещи. /Фото:V. Minkus – То, что мы обнаружили, позволяет предположить, что воины прибывали сюда из южной части Центральной Европы. Эта идея подкрепляется результатами проведенного в 2017 году химического анализа некоторых останков, которые были найдены здесь, на самом старом поле боя в Европе. Исследования показали, что хотя конкретные места происхождения воинов определить пока нельзя, можно сказать определенно, что это были не здешние жители, – поясняют ученые. На основе изотопного и других анализов специалисты сделали вывод, что бой мог происходить между двумя группами воинов – местными и пришлыми, прибывшими из более южных краев. Команда археологов полагает, что найденный в реке сверток, вероятно, первоначально содержался либо в деревянном ящике, либо в матерчатом мешке, который впоследствии сгнил в воде. Среди личных вещей были найдены обломки меди и различные инструменты из бронзы, полезные в повседневной жизни – например, шило, зубило, нож, долото, маленький меч, наконечники стрел. Такие же наборы предметов ранее были замечены археологами в захоронениях воинов по всей Центральной Европе, которая находится далеко от Толленса. Например, меч того типа, что был обнаружен в поклаже солдата на реке Толленс, был распространен в Баварии, а три бронзовых цилиндра, с помощью которых, предположительно, запирался контейнер, напоминают аналогичные предметы, которые использовались во Франции. Бронзовые цилиндры. /Фото:uni-greifswald.de Отдельный интерес вызвало у ученых найденное зубило. Исследователь места сражения Томас Тербергер и его команда предполагают, что оно использовалось для того, чтобы разрезать на мелкие части медные обрезки. Такие кусочки металла древние люди использовали для покупки различных вещей – ученым известно, что в данный период времени это было одним из типов валюты. Как отмечает Барри Мэллой из Университетского колледжа Дублина, носить при себе такое «портативное богатство» вполне логично для путешественника, который находился далеко от дома. Возможно, найденная археологами медь могла быть потеряна воином вместе со всем остальным в ходе битвы либо ее могли намеренно положить в реку в качестве некоего подношения.Один из трех десятков найденных в реке предметов - украшенный звездами контейнер для ношения на поясе. /Фото:J. Kruger, University of Greifswald – Начиная раскопки в этих местах, мы столкнулись с тройным сюрпризом. Первой неожиданностью для нас стало то, что здесь было поле боя. Второй – что оно такое гигантское. А третьим сюрпризом оказался тот факт, что на это сражение люди съехались со всей Европы, – отмечает Томас Тербергер. Несмотря на то, что бронзовый век в Европе всегда считался у современных историков довольно мирным временем, масса «воинственных» находок у реки Толленс дает все основания говорить о том, что здесь шла большая война, на которую были отправлены тысячи солдат. И хотя нет никакого способа узнать, что именно вызвало вооруженный конфликт, вещи, которые были обнаружены и исследованы специалистами, дают широкое пространство для размышления и более глубокого изучения этой темы.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: