5 народных методов лечения недомоганий, от которых больше вреда, чем пользы

1. Категорически нельзя пить горячее молоко при заболеваниях горла

Горячее молоко - приглашение пожить для миллионов микробов и их будущих детей.

2. Нельзя сразу же начинать греть заболевшую мышцу или орган

Греть воспаление не стоит.

3. Пить травки при гастрите - очень спорный совет

Отвары трав при гастрите могут вызвать обратный эффект.

4. Мёд при гнойной ангине с налётами - иногда билет на тот свет

Мёд является топовым аллергеном, кроме того очень опасен при ангине с налётами на горле.

5. Сорвать подорожник и прямо сразу приложить к свежей царапине - путь к гангрене

Подорожник без обработки - рассадник страшных болезней.