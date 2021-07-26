5 народных методов лечения недомоганий, от которых больше вреда, чем пользы

Всегда ли советы наших бабушек, основанные на традициях наших прапрабабушек, совершенно безопасны, если дело касается легких и не очень недомоганий? Материал собрал 5 развенчаний наиболее популярных заблуждений о том, как не следует бороться с недомоганиями, даже если они кажутся плёвым делом.
1. Категорически нельзя пить горячее молоко при заболеваниях горла
Горячее молоко - приглашение пожить для миллионов микробов и их будущих детей.
При заболеваниях горла на поверхности слизистых рта активно развиваются бактерии. Если пить такой жирный напиток, как молоко, тем более теплое, на горле создается прекрасная защитная пленка из жира. А под ней злотворные бактерии начинают развиваться и размножаться в 20 раз быстрее, чем в обычных условиях. При простудах и заболеваниях носоглотки следует пить как можно больше теплой воды или чая, но никак не молока. Большое количество выпиваемых жидкостей способствует быстрому выведению болезни из организма, а вот теплое молоко пить не стоит.
Интересный факт! Данный миф о пользе горячего молока при болезнях горла возник потому, что оно обезболивает. Но это ложная польза. Обезболивание никак не оправдывает вирусное размножение тлетворных бактерий под жирной пленкой.
2. Нельзя сразу же начинать греть заболевшую мышцу или орган
Греть воспаление не стоит.
Если заболела та или иная мышца, люди часто по старинке начинают ее греть: наносят разогревающие мази, повязывают шерстяные платки, прикладывают грелки. Но это крайне опасно. Ведь если боль возникла внезапно, это автоматически означает, что имеет место острое воспаление той или иной ткани тела человека. Но роковая ошибка заключается в следующем: при остром воспалении нервные корешки органов или мышц от воздействия тепла только ещё более воспаляются, делая жизнь пациента поистине невыносимой. Очень многие боли лечатся прикладыванием холода. А некоторые воспаления лечатся и вовсе только медикаментозно, но никак не сменой температур.
3. Пить травки при гастрите - очень спорный совет
Отвары трав при гастрите могут вызвать обратный эффект.
Пить травы при гастрите и болях в желудке - очень коварный совет. Когда большинство людей слышат о полезных травах, то в первую очередь приходят на ум мята и мелисса, которые выращиваются почти на каждом огороде. И как раз две эти травы радикально вредны при воспалениях желудка. Они могут вызвать рвоту или усиление болей. Поэтому лучше обратиться в аптеке к фармацевту и попросить специальный сбор от гастро-расстройств.
4. Мёд при гнойной ангине с налётами - иногда билет на тот свет
Мёд является топовым аллергеном, кроме того очень опасен при ангине с налётами на горле.
Мёд при сложной ангине?! Не хотим пугать, но это может вызвать смерть. Этот вязкий продукт сдвигает налеты от ангины так сильно, что это может вызвать отек горла и удушье. Ни в коем случае нельзя есть мед ложками при ангине с налетами. Лучше пить раствор из теплой воды с небольшим содержанием разведенного меда и имбиря, но ни в коем случае не кушать мёд ложками. Кроме того, мёд - это мощный аллерген, практически топовый в мире. А когда организм болеет, склонность к возникновению аллергических реакция выше.
5. Сорвать подорожник и прямо сразу приложить к свежей царапине - путь к гангрене
Подорожник без обработки - рассадник страшных болезней.
Вы только что поцарапались, находясь на природе, и пытаетесь приложить к свежей кровоточащей царапине сорванный в лесу лист подорожника?! Это прямой путь к заражению крови. Чтобы начать лечить порез подорожником, следует предварительно промыть листья подорожника, а затем растереть их, чтобы начал выделяться сок. После этого нужно крайне тщательно промыть рану проточной водой (но куда лучше еще и продезинфицировать любым спиртосодержащим составом, будь то водка или лосьон), и только потом прикладывать сокоточащие листья подорожника к ссадине.
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