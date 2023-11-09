4 популярнейших туристических места, которые не сегодня-завтра могуть исчезнуть

История человечества длинная и многогранная, и от каждой её страницы на планете сохранилось немало исторических свидетельств в виде памятников и различных достопримечательностей. Однако время неумолимо, и даже самые крепкие на вид объекты однажды начинают разрушаться, и в какой-то момент от них останутся одни упоминания. Вашему вниманию «четвёрка» популярнейших туристических достопримечательностей, которые не сегодня завтра могуть исчезнуть.
1. Мертвое море
Уникальный водоём, которому не так долго осталось. /Фото: tfmarket.ru
По информации редакции Novate.ru, за последние полвека площадь самого известного из солёных морей планеты (правда, фактически это озеро), уменьшилась на целую треть. И, к сожалению, этот процесс необратимый. Основной причиной этой ситуации является слишком активное использование людьми реки Иордан, которая остаётся единственным источником питания водой для самого моря. И, по мнению исследователей, однажды от него останется только солончак.
2. Чан-чан
Древний город, который постепенно гибнет. /Фото: ktobyl.pl
Чан-чан - это крупнейший город, оставшийся ещё от доколумбовой эпохи. Его авторами были представители высокоразвитой цивилизацией чиму. Вот только осталось ему недолго, судя по всему, потому что он был построен из самана — это глинистый грунт с добавлением соломы, которую высушивают на открытом воздухе. И даже тот факт, что он остаётся вершиной инженерного гения своего времени, изменения климата последних десятилетий критически сказываются на его сохранности, так что однажды его попросту не станет.
3. Большой Барьерный риф
Уникальная, но гибнущая экосистема. /Фото: racurs.ua
Большой Барьерный риф — это уникальный, ещё и самый крупный объект, который был образован живыми организмами - он настолько огромен, что его нетрудно разглядеть даже из космоса. Однако это подлинное чудо природы медленно разрушается от ряда причин: тропические ураганы разрушают полипы, создающие кораллы, действие людей провоцирует загрязнение воды, да и инфраструктура, которая постоянно развивается рядом, не способствует жизни фауны, также составляющей экосистему рифа. Трудно сказать, сколько ему осталось, однако если ничего не сделать, рано или поздно его не станет.
4. Венеция
Даже эта красота медленно угасает. /Фото: moyaeuropa.com.ua
Подлинную туристическую жемчужину Италии, как бы это печально не звучало, также может постичь судьба погибшей достопримечательности. Проблема в том, что город попросту уходит под воду. И хоть это происходит довольно медленно — приблизительно на пять миллиметров в год - это всё равно пока что необратимый процесс. Причина этой ситуации лежит в старых опорв, на которых и был возведён основной архитектурный фонд в центре города. Да ещё и туристы не прибавляют им крепости, ведь их настолько много, что они буквально вдавливают на и так постепенно оседающий город.
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