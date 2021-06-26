В каких ситуациях можно пересекать сплошную полосу без негативных последствий

Неправильно припаркованные автомобили, дорожно-транспортные происшествия, инциденты самого разного рода – все это то и дело случается на дорогах. Как итог, складывается ситуация, в которой становится невозможно проехать дальше без пересечения сплошной полосы. Наверняка, тем кто еще не попадал в такую ситуацию очень интересно, можно ли в такой ситуации проехать как-то так, чтобы не получить штраф и не лишиться прав.
Какое наказание предусмотрено за пересечение сплошной?
Правила суровы. /Фото: drivenn.ru.
В соответствии с правилами дорожного движения, пересечение сплошной разметки является запрещенным действием. За пересечение сплошной линии и осуществление последующего движения по встречной предусмотрен штраф в размере до 5 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.
При этом отдельно рассматриваются случаи, когда сплошная разметка была пересечена автомобилистом для осуществления обратного разворота. Так, если пересечь сплошную полосу и поехать в обратную сторону (влиться в поток), то данное действие карается только штрафом в 1.5 тысячи рублей.
Но есть ли случаи, когда пересекать сплошную и ехать по встречной все-таки можно? Да, они есть.
На дорогу нанесена временная разметка
Смело едем. /Фото: ok.ru.
Если на дороге имеется временная желтая разметка, то она позволяет (в отмеченных местах) игнорировать белую разметку. Например, желтая разметка может вести через белую сплошную, показывая автомобилистам место объезда.
Осуществление встречного разъезда
Выглядит как проблема. /Фото: old.e-mba.ru.
Если на дороге появились недвижимое препятствие и нет другого способа его объехать, то автомобилист имеет право выехать на встречную полосу с целью преодоления оного. К недвижимым препятствиям относят обвал грунта, дорожные работы, сломавшееся транспортное средство, место аварии и т.п. Наказание за пересечение сплошной при осуществлении встречного разъезда последует только в том случае, если на данном участке дороги все-таки была возможность объезда без пересечения разметки.
Примечание: дорожные работы, ДТП и аварии (как правило) будут обозначены соответствующими знаками, а также могут регулироваться самими полицейскими для того, чтобы на дороге не образовалось затора.
Обгон тихоходного транспортного средства
Если есть знак. /Фото: autolegal.ru.
Наконец, через сплошную полосу можно обгонять тихоходные транспортные средства. Спецтехника, некоторые тракторы и другие машины, движущиеся со скоростью до 30 км/ч и имеющие на своем корпусе специальный знак – считаются «тихоходами». Важно помнить о том, что если транспорт не украшен соответствующим знаком, то обгонять его через сплошную все-таки нельзя.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии