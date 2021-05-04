Чем мог пользоваться Джеймс Бонд: Шпионские гаджеты прошлых лет

Нам кажется, что шпионаж - это что-то далекое от нас, но на самом деле, мир шпионажа не существует отдельно от реального мира. А поскольку секретные агенты живут и действуют среди нас, им необходимы специальные предметы, чтобы тайно собирать и передавать добытую информацию. Как и обычные инновации, шпионские технологии также проходили путь совершенствования. Некоторые гаджеты, используемые секретными агентами прошлых лет, можно увидеть в Международном шпионском музее в Вашингтоне (США). Это первый в мире музей, экспонаты которого приоткрывают завесу тайны над деятельностью секретных агентов.
1. Губная помада – пистолет
Миниатюрный однозарядный пистолет в виде тюбика губной помады. /Фото: gunsandtactics.com
Как отмечает Томас Богардт (Thomas Boghardt), историк Международного шпионского музея, пистолет в виде губной помады – классика шпионского жанра. В годы холодной войны это оружие было в арсенале агентов КГБ и имело негласное название «Поцелуй смерти». 4,5-миллиметровое оружие было однозарядным и выпускало единственную пулю при скручивании основания «помады». Можно предположить, что использовалась версия с патроном не очень часто, так как в ту эпоху больше практиковалось применение пистолета с цианидом.
2. Камера в петлице пальто
Камеры в петлице пальто давала возможность фотографировать, не привлекая внимания. /Фото: images.thestar.com
В 1970 году для КГБ была разработана маленькая камера F-21. Она пряталась в петлице, а кнопка пуска находилась в кармане пальто. Ее не нужно было доставать, достаточно было нажать на нее внутри кармана, и камера запечатлевала кадр. Таким образом, шпионы делали снимки, не привлекая лишнего внимания.
Скрытые портативные камеры широко применялись на общественных мероприятиях, например, на политических митингах, и снимающего практически невозможно было обнаружить. Богардт отмечает, что подобные камеры использовал в своей деятельности проработавший много лет в ЦРУ директор шпионского музея Питер Эрнест (Peter Earnest).
3. Камера для получения микроизображения
При помощи микрокамеры секретную информацию сжимали до размера точки. /Фото: i.kinja-img.com
В 1960-х годах служба внешней разведки Восточной Германии (ГДР) использовала крошечную камеру, размером со спичечный коробок. Она при фотографировании уменьшала текст или схемы до точки размером не более 1 кв. мм или даже меньше. Это позволяло прятать секретную информацию буквально на виду – в открытке, в письме или на любом подходящем предмете.
Получать микроизображения научились незадолго до Второй мировой войны. Томас Богардт рассказывает, что когда шла война, агент Душан Попов (псевдоним «Душко») передал информацию ФБР при помощи микроточки, в которой сообщил об интересе Германии к Перл-Харбору. Он также предупредил и о нападении на Перл-Харбор. Однако директор ФБР Дж. Эдгар Гувер не доверял Попову, который был тройным агентом – Югославии, Британии и Германии, (абверу он передавал дезинформирующие сведения), и не стал доводить эту информацию до президента Франклина Рузвельта.
Познавательный факт от Novate.ru: В фильме о британском суперагенте Джеймсе Бонде «Живешь только дважды» используется прием микрофотографирования. Тигр Танака сообщает Бонду, что его люди обнаружили микроточку на фотографии и увеличивает ее для агента.
4. Ботинок с передатчиком
Встроенные в каблук батарея и микрофон превращали обувь в ходячую радиостанцию. /Фото: thesun.co.uk
Для записи и прослушивания секретных разговоров шпионы встраивали передатчик в каблук обуви. Из-за этого в течение 1960-х и 1970-х годов западные дипломаты в Восточной Европе избегали покупать там костюмы, предпочитая заказывать одежду и обувь по почте с Запада. В Румынии секретная служба использовала это в своих интересах. Работая с почтовым учреждением, они внедряли передатчики в каблуки обуви, которая приходила в посылках.
5. Шифровальная машина Enigma
Шифровальная машина переводила сообщения в азбуку Морзе. /Фото: a.1stdibscdn.com
Сообщения, отправляемые по беспроводной связи, уже в эпоху Второй мировой войны можно было легко перехватить. Поэтому для сохранения секретности немцы использовали шифровальную машину Enigma. На первый взгляд она выглядела как обычная пишущая машинка, но на самом деле была криптографическим устройством. Клавиатура подключалась к роторам, работающим от электрического тока, которые повторяли каждое нажатие клавиши несколько раз. Соответствующие сообщения выходили в азбуке Морзе и для их расшифровки требовались ключи, которые менялись ежедневно. Союзникам, кстати, это удалось и они взломали код, хотя немцы считали, что все в порядке.
6. Криптографический диск
Расшифровать текст с помощью диска несложно, только если известен язык, на котором писалось сообщение. /Фото: ciphermachines.com
Шпионские гаджеты имеют давнюю историю, и уже во времена Цезаря для шифровки сообщений использовалась криптография. В годы гражданской войны в США Конфедеративные штаты для кодирования секретных сообщений применяли подобную систему в виде диска с символами. Механизм работы его очень прост: внутреннее кольцо вращается, смещая буквы: M = G, P = J и так далее. Вроде бы ничего сложного для расшифровки, но для раскодирования нужно было знать, на каком языке писались сообщения.
Познавательный факт от Novate.ru: В годы Первой и Второй мировой войны США в качестве радистов-шифровальщиков использовали индейцев навахо. Их язык очень труден для изучения и такие сообщения было невозможно раскодировать. О том, какую роль играли шифровальщики навахо в боевых условиях, на экране рассказал режиссер Джон Ву, сняв в 2002 году фильм «Говорящие с ветром».
7. Смертоносный зонт
Даже обычный зонт – смертельное оружие в руках агента. /Фото: ibb.co
В своей деятельности болгарские спецслужбы часто использовали специальный зонт. Его конструкцию изменили так, чтобы при нажатии на курок выстреливалась ампула с ядом. При помощи такого зонта в 1978 году в Лондоне они сумели практически бесшумно устранить болгарского диссидента – писателя Георгия Маркова. Когда он ожидал автобус на остановке, его как бы случайно укололи зонтиком в ногу и спустя три дня он скончался от отравления рицином.
По словам Богардта, в 1991 году в Болгарии была обнаружена комната, полная подобных смертоносных зонтов. А в самом музее находится реплика, сделанная в Москве специально для коллекции.
8. Голубиная камера
И мирно пролетающая мимо птичка могла быть агентом разведки. /Фото: thesun.co.uk
Голуби использовались не только для переноски почты, они также выполняли разведывательную миссию. Птицы снаряжались камерой и, пролетая над территорией, фотографировали важные места. В годы Первой мировой войны таким образом получали снимки вражеских укреплений.
9. Пень-передатчик
Невзрачный пенек таит в себе передатчик. /Фото: media.wired.com
Устройство в виде пня использовало в России ЦРУ в начале 1970-х годов. Оно находилось в лесистой местности под Москвой и перехватывало сигналы связи с авиабазы, отправляя их на спутник, который далее передавал их в США. Верхняя часть, похожая на жука питала передатчик солнечной энергией, поэтому менять батареи было не нужно. КГБ обнаружило этот передатчик и в Шпионском музее экспонируется копия этого устройства.
10. Тайник в виде экскрементов
Секретные тайники маскировали даже под экскременты животных. /Фото: thesun.co.uk
Подобный тайник использовался в надежде на то, что его не будут проверять из-за естественного чувства брезгливости. Экскременты он только имитировал, а внутри находилось пространство для закладывания сообщений или передатчиков. Как правило, подобные вещи не привлекают внимание, и устройства, замаскированные под отходы жизнедеятельности тигров использовались во Вьетнаме.
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