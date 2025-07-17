Навязчивый сервис и «особая атмосфера: как работали гостиницы в СССР

В советский период было достаточно много гостиниц, куда могли заселиться все желающие. В СМИ то дело и говорили о том, что советские гостиницы — самые лучшие в мире, и даже в Европе невозможно отыскать такой сервис. Но было ли это так на самом деле? Оказывается, что в данной сфере были свои нюансы.
Не секрет, что в советское время экономическая сфера очень сильно страдала. Именно поэтому в стране не было здоровой конкуренции, которая позволила бы предоставить гражданам наилучшие условия. Все дело в том, что в стране было достаточно много монополистов в гостиничном направлении. Они, в свою очередь, придерживались мнения, что у любого советского человека просто нет выбора, и он будет вынужден пользоваться теми услугами, которые ему предоставляются на рынке. К тому же, по всей стране его ждут одинаковые условия, и он не сможет найти что-то лучше. Ведь по большему счету, владельцам было все равно на то, что испытывают их клиенты.
Простому человеку было достаточно сложно попасть в гостиницу
Заходя в гостиницу, клиент мог встретить всем знакомую надпись «Мест нет». Но на самом деле, свободные номера практически всегда присутствовали. Все дело в том, что обычному гражданину было достаточно трудно туда попасть. Ведь в большинстве случаев в номера заселяли по знакомству или за взятку. Также в первую очередь заселяли тех, кто забронировал номер заранее. Это могли быть известные артисты или спортсмены, или же иностранные граждане.
Но все же и обычный человек мог переночевать там. Для этого стоило лишь дать администратору небольшой презент. Это могла быть какая-нибудь элитная шоколадка или хороший чай. Некоторые даже преподносили дорогой коньяк. Иногда было достаточно лишь дать администратору небольшие чаевые, которые он мог забрать себе. Конечно же, спорить клиенту в таких ситуациях бессмысленно, проще было договориться. Ведь обычный гражданин рисковал остаться без спального места.
В СССР все гостиницы выглядели практически одинаково / Фото: ka-plus.ru
Если клиенту удавалось договориться с тем, кто сидел у стойки, то ему выдавался специальный ключ с огромным брелоком в его собственные апартаменты. Он по форме был схож с грушей. Такой массивный брелок прилагался к ключам не просто так. Все дело в том, что некоторые клиенты могли случайно утащить ключ с собой, а наличие такой огромной деревяшки снижало риск того, что кто-то заберёт его с собой.
Когда человек открывал дверь своего номера, то его ждали не самые лучшие условия. Да и к тому же, перед заселением гражданину обязательно объясняли правила, которые ни в коем случае нельзя нарушать. Именно поэтому человек не мог нормально отдохнуть и расслабиться. Нередко в двухкомнатный люкс могли подселить ещё одного человека. Иногда соседи по комнате оказывались не самой приятной наружности и мешали сну. Но при этом, в одну комнату не заселяли людей противоположного пола.
Мебель была не самого лучшего качества / Фото: batona.net
Причем здесь складывается достаточно интересная ситуация. Ведь в одну комнату не заселяли тех, у кого не узаконены отношения. Переночевать людям противоположного пола можно было лишь в одном случае. Это было только тогда, когда в паспорте можно было обнаружить информацию о том, что пара расписана. Если же в номер заходили люди противоположного пола, то они обязательно должны были уйти в 23:00.
А как же это контролировалось? Ведь наверняка кому-то приходила в голову мысль, что данное правило можно и нарушить. Оказывается, все достаточно просто: в вечерние часы по коридорам походил дежурный, который и смотрел за порядком. Чаще всего таким человеком являлась женщина, которая бдительно осматривала все помещения. При желании уличить кого-то в беспорядках, у нее был дубликат ключей. С их помощью перед ней могла открыться любая подозрительная дверь.
В один номер не заселяли людей противоположного пола / Фото: fineartamerica.com
В гостиницах были достаточно строгие правила, которые нельзя было нарушать. Например, постояльцам не разрешалось шуметь, распивать спиртные напитки и играть на музыкальных инструментах. Но иногда правила доходили до абсурда, ведь людям могли запретить есть по тем или иным причинам. Кроме строгих правил, отдельно стоит отметить условия, в которых жил человек.
Давно не секрет, что в советский период было достаточно сложно приобрести действительно хорошую мебель, причем это касалось не только квартир, но и гостиничных номеров. Чаще всего в нем можно было заметить старую и дешёвую мебель, причем не самого лучшего качества. Такая обстановка казалась угнетающей. Она не вызвала у людей ощущения комфорта и уюта. Ведь чаще всего мебель была повреждена и выглядело это достаточно плохо.
При гостинице можно было найти даже кафе
На кроватях можно было обнаружить грязный и пыльный матрас, который вот уже несколько десятков лет не относили в химчистку. Также не стоило рисковать и садиться на стулья, которые были в номере. Дело в том, что чаще всего они были расшатаны и был высок риск падения. В свою очередь, кресла и диваны тоже не выбивались из общей массы. Они были не только грязными, но и засаленными, что вызывало лишь отвращение.
В номерах можно было встретить и бра, причем несколько. Казалось бы, что это большой плюс, но и здесь есть недочёты. Ведь чаще всего один из них не включался и приходилось довольствоваться тем, что имеется. Стоит отметить, что в комнатах не было обычных удобств. Например, все, что могло быть в помещении, это лишь умывальник. Душ и туалет находились в коридоре, и ими пользоваться все без исключения. Согласитесь, что это мало могло кого-то радовать.
В кафе выбор блюд был не очень большим / Фото: etojizn.ru
В гостиничных комплексах были и другие номера, более дорогие. Несмотря на то, что они считались люксовыми, условия в них тоже не всегда радовали. Там, конечно же, можно было обнаружить ванную комнату. Но при этом, лишь в редких случаях там присутствовала горячая вода.
А какой же был сервис в то время и на что могли рассчитывать гости? Ведь сейчас, приходя в гостиный комплекс, посетитель обязательно обнаружит в своей комнате шампунь, гель, зубную пасту, полотенце и даже халат с тапочками. В то время советский человек не мог рассчитывать на это. Чаще всего ему выдавали лишь полотенце, причем не самого лучшего качества. А иногда в комнате можно было обнаружить не самое приятное соседство в виде тараканов. Ведь мало кого заботила дезинфекция.
Обед в кафе / Фото: klimovsk.gde.ru
Также в эпоху СССР большинство гостиниц предлагали своим гостям кафе или, в некоторых случаях, даже рестораны. К сожалению, меню в этих заведениях оставляло желать лучшего – оно было лишено разнообразия. Кроме того, качество предлагаемых блюд оставляло желать лучшего. Посетители могли выбрать из предложенных блюд только котлеты из хлеба, гречневую кашу, картофельное пюре, серые бумажные сосиски, водянистый борщ или щи и обычный компот из сухих фруктов. Однако, даже в этом скромном ассортименте часто оказывалось, что какого-то блюда уже не было в наличии. А это еще больше сужало выбор посетителей.
Обслуживание в этих заведениях также оставляло желать лучшего – посетителям приходилось самостоятельно убирать тарелки за собой. Кроме того, посуда, которая использовалась в гостиничном общепите, была крайне недорогой и не всегда целостной. Никого не удивляла даже сомнительная чистота кухонных принадлежностей. В общем, граждане Советского Союза не возмущались даже тогда, когда в их кофе плавали кружки жира от супа или когда в борще они натыкались на чаинки.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии