Навязчивый сервис и «особая атмосфера: как работали гостиницы в СССР

Простому человеку было достаточно сложно попасть в гостиницу

В СССР все гостиницы выглядели практически одинаково / Фото: ka-plus.ru

Мебель была не самого лучшего качества / Фото: batona.net

В один номер не заселяли людей противоположного пола / Фото: fineartamerica.com

При гостинице можно было найти даже кафе

В кафе выбор блюд был не очень большим / Фото: etojizn.ru

Обед в кафе / Фото: klimovsk.gde.ru