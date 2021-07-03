Фантастические идеи украшения сада природными камнями

Если у вас есть пусть небольшой, но свой приусадебный участок, то его обустройство может стать головной болью в кризисные времена.

Но эти 20 идей оформления сада простыми подручными средствами — обыкновенными камнями, которые есть повсюду, и на которые совсем не надо тратиться — просто находка.

1. Яркие дорожки

Дорожки из разноцветных камней, выложенных в виде бабочек и цветов.

2. Габионы

Стильная стена из габионов.

3. Гусеница

Очаровательная гусеница из разноцветных камней.

4. Мозаика

Удивительная дорожка из камней, выложенных в замысловатую спиральную мозаику.

5. Садовая мебель

Стол и лавки из габионов.

6. Каменные фигуры

Потрясающие каменные фигуры в виде автомобиля и дерева.

7. Яркие камни

Небольшие камни, покрашенные яркими красками, станут отличным украшением для клумб и грядок.

8. Сердце

Очаровательное украшение в виде сердца из камней, проволоки и металлической сетки.

9. Кактус

Необычный кактус, сделанный из небольших разукрашенных камней.

10. Фонтан

Небольшой самодельный фонтанчик из обыкновенных камней.

11. Каменные следы

Камни, выложенные в виде следов станут оригинальными украшениями для сада.

12. Светящиеся камни

Камнями, покрашенными специальной фосфорной краской можно украсить дорожки.

13. Статуэтки

Симпатичные каменные фигурки в виде животных.

14. Забавная композиция

Забавная миниатюрная композиция из разукрашенных камушков.

15. Диванчик

Стильный каменный диванчик.

16. Семейное древо

Необычная идея оформления семейного древа.

17. Сказочный домик

Удивительный домик из камней.

18. Скворечники

Оригинальные каменные скворечники.

19. Каменные гирлянды

Фантастические гирлянды из небольших речных камней и проволоки.

20. Каменные клумбы

Необычные цветочные клумбы в виде корзин.