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Фантастические идеи украшения сада природными камнями

Фантастические идеи украшения сада природными камнями

Если у вас есть пусть небольшой, но свой приусадебный участок, то его обустройство может стать головной болью в кризисные времена.

Но эти 20 идей оформления сада простыми подручными средствами — обыкновенными камнями, которые есть повсюду, и на которые совсем не надо тратиться — просто находка.

1. Яркие дорожки

Фантастические идеи украшения сада природными камнями

Дорожки из разноцветных камней, выложенных в виде бабочек и цветов.

2. Габионы

Фантастические идеи украшения сада природными камнями

Стильная стена из габионов.

3. Гусеница

Фантастические идеи украшения сада природными камнями

Очаровательная гусеница из разноцветных камней.

4. Мозаика

Фантастические идеи украшения сада природными камнями

Удивительная дорожка из камней, выложенных в замысловатую спиральную мозаику.

5. Садовая мебель

Фантастические идеи украшения сада природными камнями

Стол и лавки из габионов.

6. Каменные фигуры

Фантастические идеи украшения сада природными камнями

Потрясающие каменные фигуры в виде автомобиля и дерева.

7. Яркие камни

Фантастические идеи украшения сада природными камнями

Небольшие камни, покрашенные яркими красками, станут отличным украшением для клумб и грядок.

8. Сердце

Фантастические идеи украшения сада природными камнями

Очаровательное украшение в виде сердца из камней, проволоки и металлической сетки.

9. Кактус

Фантастические идеи украшения сада природными камнями

Необычный кактус, сделанный из небольших разукрашенных камней.

10. Фонтан

Фантастические идеи украшения сада природными камнями

Небольшой самодельный фонтанчик из обыкновенных камней.

11. Каменные следы

Фантастические идеи украшения сада природными камнями

Камни, выложенные в виде следов станут оригинальными украшениями для сада.

12. Светящиеся камни

Фантастические идеи украшения сада природными камнями

Камнями, покрашенными специальной фосфорной краской можно украсить дорожки.

13. Статуэтки

Фантастические идеи украшения сада природными камнями

Симпатичные каменные фигурки в виде животных.

14. Забавная композиция

Фантастические идеи украшения сада природными камнями

Забавная миниатюрная композиция из разукрашенных камушков.

15. Диванчик

Фантастические идеи украшения сада природными камнями

Стильный каменный диванчик.

16. Семейное древо

Фантастические идеи украшения сада природными камнями

Необычная идея оформления семейного древа.

17. Сказочный домик

Фантастические идеи украшения сада природными камнями

Удивительный домик из камней.

18. Скворечники

Фантастические идеи украшения сада природными камнями

Оригинальные каменные скворечники.

19. Каменные гирлянды

Фантастические идеи украшения сада природными камнями

Фантастические гирлянды из небольших речных камней и проволоки.

20. Каменные клумбы

Фантастические идеи украшения сада природными камнями

Необычные цветочные клумбы в виде корзин.

 

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