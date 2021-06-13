10 университетских зданий мира, которые являются признанными шедеврами архитектуры

Университетские здания зачастую считаются главными достопримечательностями страны.

1. Собор Королевского колледжа при Кембриджском университете (Кембридж, Великобритания)

| Фото: icl-international.ru. Собор Королевского колледжа при Кембриджском университете (University of Cambridge, Великобритания).| Фото: icl-international.ru.

2. Университет Коимбры в Старом королевском дворце (Португалия)

Коимбрский университет считается одним из старейших и красивейших учебных заведений Европы (Universidade de Coimbra, Португалия). | Фото: news.euro-coins.info.

3. Оксфордский университет (Великобритания)

Оксфордский университет – самая престижная и известная кузница знаний Европы (University of Oxford). | Фото: ru.depositphotos.com.

4. Йельский университет в Нью-Хейвене (штат Коннектикут, США)

Йельский университет считается красивейшим кампусом Америки (Yale University, США). | Фото: unipage.net.

В Йельском университете есть канонические сооружения, а также музей архитектуры и искусства. | Фото: usamagazine.ru.

5. Принстонский университет в Принстон (штат Нью-Джерси, США)

Принстонский университет – один из самых престижных и красивых учебных заведений мира (Princeton University, США). | Фото: miroland.com.

6. Университет Сорбонна в Париже (Франция)

Сорбонна – самый знаменитый университет Франции, который стал достопримечательностью страны (Paris-Sorbonne University). | Фото: ikiway.com.

7. Публичный исследовательский университет в Торонто (Канада)

В самом старинном корпусе расположен Тrinity Collеge (University of Toronto). | Фото: bigpicture.ru.

Кампус Святотого Георгия состоит из уникальных архитектурных шедевров, которые стремятся увидеть туристы (University of Toronto). | Фото: bigpicture.ru.

8. Академия воздушных сил в Колорадо-Спрингс (США)

Кадетская часовня на территории Академии ВВС США в Колорадо-Спрингс (United States Air Force Academy Cadet Chapel). | Фото: visitcos.com.

9. Небоскреб Mode Gakuen Cocoon Tower в Токио (Япония)

Студенческий городок в виде небоскреба получил название «Гигантский кокон» (Mode Gakuen Cocoon Tower, Япония). | Фото: interestingengineering.com.

10. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова в Москве (Россия)

Главный корпус МГУ им. М.В. Ломоносова в Москве (Россия). | Фото: culture.ru.

Университетский кампус МГУ занимает площадь около 1,6 кв.км. | Фото: miggerrtis.livejournal.com.