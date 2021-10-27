Многозадачники: автомобили, которые подойдут как для бездорожья, так и для гоночного трека

1. Porsche Cayenne

Cayenne все также остается одним из самых многофункциональных автомобилей современности. | Фото: yandex.net

2. Lamborghini Urus

| Фото: wordpress.com Вопрос состоит только в том, хватит ли смелости владельцу такого дорогого автомобиля съехать на нем с дороги.| Фото: wordpress.com

3. Subaru Impreza WRX STI

Impreza в самых заряженных версиях WRX и WRX STI – это не просто быстрый седан. | Фото: twimg.com

4. Range Rover Sport SVR

Как только дело дойдет до езды вне дорог, тут Range Rover возьмет свое. | Фото: pedal.ir