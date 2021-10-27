Многозадачники: автомобили, которые подойдут как для бездорожья, так и для гоночного трека

Казалось бы, между гоночным треком и бездорожьем нет ничего общего. И создать машину, которая была бы хороша и там, и там, - практически невозможно. Все же некоторым производителям это удалось. О таких многофункциональных авто – далее в обзоре.
1. Porsche Cayenne
Cayenne все также остается одним из самых многофункциональных автомобилей современности. | Фото: yandex.net
Porsche Cayenne первого поколения вышел в далеком 2002 году и стал, пожалуй, первым на тот момент спортивным кроссовером. Немцам удалось совместить в одной машине несовместимое. Тогда, 17 лет назад, мировая автомобильная общественность получила машину, которая может ездить по бездорожью как настоящий внедорожник, при этом на обычной дороге Cayenne дарил комфорт, сопоставимый с лучшими премиальными седанами. А в версии Turbo S с мотором V8 на 550 л. с Cayenne мог разгоняться до первой сотни за 4.5 секунды.
При всем при этом, инженерам каким-то чудным образом удалось сделать так, чтобы кроссовер был быстрым не только на прямой, а еще и в поворотах. Сегодня Cayenne производится уже в третьем поколении. И все также остается одним из самых многофункциональных автомобилей современности.
2. Lamborghini Urus
Вопрос состоит только в том, хватит ли смелости владельцу такого дорогого автомобиля съехать на нем с дороги. | Фото: wordpress.com
Реалии сегодняшнего автомобильного рынка показывают, что марке не добиться высоких продаж без кроссовера в модельном ряду. Это актуально даже для премиальных брендов. Именно поэтому, в 2017 году компания Lamborghini, известная как производитель суперкаров, представила свой первый кроссовер под названием Urus. И если Porsche Cayenne в 2002 году создал класс спортивных кроссоверов, то Urus, пожалуй, стал первым в мире суперкроссовером.
А как еще можно назвать машину с «максималкой» в 305 км/ч, разгоном до «сотни» за 3.6 секунды и внешностью космического корабля. При всем при этом многие эксперты, тестировавшие Urus, отмечают его удивительную приспособленность к повседневной езде. У него большой багажник, просторный и комфортный салон и подвеска, которая в «комфортном» режиме Strada, действительно оказывается довольно комфортной.
Впечатляет? Не то слово. А еще больше впечатляет то, что «Урус» действительно может ездить по бездорожью. Максимальный дорожный просвет кроссовера составляет 246 мм, он имеет неплохую геометрию и умную систему полного привода. Вопрос состоит только в том, хватит ли смелости владельцу такого дорогого автомобиля съехать на нем с дороги.
3. Subaru Impreza WRX STI
Impreza в самых заряженных версиях WRX и WRX STI – это не просто быстрый седан. | Фото: twimg.com
Subaru Impreza – один из немногих автомобилей в кузове седан или хетбек, который может быть действительно разносторонним. Это качество во многом является следствием ее спортивного прошлого. Impreza – настоящая раллийная легенда. Именно поэтому в своих самых заряженных версиях WRX и WRX STI – это не просто быстрый седан. Это настоящий раллийный болид, который может ехать быстро как на асфальте, так и на любом другом покрытии.
Эксперты Novate.ru сходятся во мнении, что даже на серьезном бездорожье Impreza не спасует. Конечно, геометрия кузова не позволит ей заехать также далеко как настоящие внедорожники, но до тех пор, пока колеса будут касаться земли, какая бы эта земля не была – она будет ехать. Удивительная машина!
4. Range Rover Sport SVR
Как только дело дойдет до езды вне дорог, тут Range Rover возьмет свое. | Фото: pedal.ir
Стандартный Range Rover всегда был отличным внедорожником и прекрасным автомобилем на каждый день. Однако, британцы решили, что этого недостаточно и отправились в погоню за славой Porsche Cayenne, представив Range Rover Sport в версии SVR. Тут все по канонам класса: мощный V8, который развивает почти 550 л.с, разгон до сотни за 4.5 секунды и максимальная скорость за 250 км/ч. Несмотря на всю эту энерговооруженность британец все-таки проигрывает немцу в скорости прохождения поворотов. На треке Cayenne будет быстрее - это факт. Но как только дело дойдет до езды вне дорог, тут Range Rover возьмет свое, будьте уверены.
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