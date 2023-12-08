6 простых продуктов, которые помогут разнообразить наскучившие блюда

Куркума дарит рису красивый желтый оттенок и потрясающий аромат
Каждой хозяйке хочется готовить максимально разнообразно – жареной курицей и супом уже сложно кого-то удивить. Однако постоянно покупать деликатесы, чтобы удивить членов семьи, никаких денег не хватит. Novate.ru – за разумную экономию, поэтому предлагает несколько продуктов, которые помогут разнообразить привычные блюда, используя то, что есть под рукой.
1. Карамелизованный лук
Для карамелизации лука лучше использовать коричневый сахар. / Фото: kvashenaya-kapusta.ru
Наверняка вы знаете об одном из самых популярных французских блюд, которые любят и ценят во всем мире. Это луковый суп. Интересно, почему его воспринимают как что-то роскошное и богатое, если кроме знаменитого овоща в нем практически ничего нет? Все дело в способе приготовления лука – он карамелизуется, а потому начинает звучать абсолютно по-другому. Предлагаем обжаривать лук с сахаром не только для приготовления известного супа, но также в качестве добавки к другим блюдам. Например, он отлично сочетается с омлетом, яйцом пашот, картофельным пюре и даже гречкой.
Карамелизованный лук придает любому, даже самому обычному и привычному блюду, интересные оттенки и потрясающий аромат. А еще в продукте содержится витамины С и В, фолиевая кислота, сера и фосфор, что положительно сказывается на состоянии здоровья. Чтобы вкус был более насыщенный, добавляйте в лук при жарке не только сахар, но также несколько капель бальзамического уксуса.
Сам рецепт очень простой. Нагрейте сковороду, смажьте дно растительным маслом и обжарьте лук до появления золотистого цвета. После этого добавьте две столовых ложки сахара и столовую ложку бальзамического уксуса. Постоянно помешивайте содержимое сковороды до тех пор, пока лук не впитает в себя весь соус.
2. Гранаты
Курица в гранатовом соке. / Фото: pinterest.com
Этот продукт может стать настоящим долгожителем на кухне. Он хранится минимум шесть месяцев, если речь идет о сладких сортах, и до года, если вы купили кислые гранаты. И это при комнатной температуре, то есть искать специальное прохладное место для продукта нет никакой необходимости. Если вы уже почистили гранат, но использовали только половину, смело можете отправить его в холодильник и не переживать о нем целую неделю.
В чем польза граната на кухне? Во-первых, в нем содержатся калий, фолиевая кислота, витамины С и К, пуническая кислота и пуникалагин (защищают от вредного воздействия токсинов). Во-вторых, он повышает гемоглобин, за счет того, что в его состав входит большое количество железа. В-третьих, гранат – природный инсулин, поэтому его можно и нужно употреблять людям с преддиабетом и диабетом.
Из кожуры граната получается полезный отвар. / Фото: sharm.click
Из кожуры фрукта, в которой содержатся органические кислоты и дубильные вещества, получаются полезные отвары. Они снимают боль при воспалительных заболеваниях горла и ротовой полости, а также уничтожают инфекцию. Что касается косточек, то их смело можно есть. В них много клетчатки и сложных углеводов, которых положительно сказываются на работе ЖКТ.
Фрукт будет прекрасно звучать в манной или овсяной каше, особенно если вы не хотите слишком повышать их калорийность за счет различных добавок (в 100 граммах граната всего 83 калории). Также он изменит до неузнаваемости вкус картофельного пюре. На Кавказе гранат часто сочетают с мясными блюдами, делают на основе семян и сока маринады и заправки. А еще фрукт обязательно стоит добавить в глинтвейн или любые другие спиртные напитки – он придаст пикантную нотку. Самое время кулинарных экспериментов!
3. Соусы
Соус песто с сыром и кедровыми орешками. / Фото: ketokotleta.ru
Привыкли пользоваться только майонезом и кетчупом? Зря! Есть много других соусов, которые смогут удачно оттенить вкус разных блюд. Нашими фаворитами являются гранатовый и песто. Первый лучше искать в азербайджанских лавках, а второй – в итальянских, в этом случае они действительно будут приготовлены из натуральных продуктов и сохранят свой оригинальный вкус. Впрочем, можете покупать соусы и в обычных магазинах – вкус будет немного другим, но тоже весьма неплохим. Вы удивитесь, насколько сильно будет отличаться паста с соусом песто от привычных макарон, поданных со сливочным маслом или кетчупом. Появится настоящая итальянская нотка.
Обратите внимание: Соусы лучше покупать в стеклянных банках, так как у них срок годности больше, чем в тех, которые выпускаются в пластиковой таре. Хранить нужно в холодильнике на боковой полке.
4. Зелень
Нужно знать, какая зелень сочетается с теми или иными блюдами
Наверняка ваши мамы или бабушки когда-то выращивали на подоконнике зелень, а вы лишь смеялись над их увлечением, не понимая, зачем тратить время, если можно купить травы на ближайшем рынке. На самом деле собственноручно выращенные травы – это очень большой плюс для ваших блюд. Не ограничивайтесь привычными петрушкой и укропом: кинза, базилик и даже лаванда – на подоконнике, при правильном подходе, приживется все, что угодно. Зелень станет настоящим украшением кухни, а потом и блюд. Она богата витаминами, и отлично дополняет вкус мяса, рыбы, гарниров и супов.
Если вы не знаете, какие травы с какими блюдами сочетать, ловите небольшую шпаргалку:
• розмарин – для овощных соусов, томатных супов, курицы, картофеля, грибов, мяса (свинины, телятины, баранины);
• орегано – для пиццы, макарон, овощных запеканок, домашних колбас, свинины, баранины. Отлично звучит в творожных начинках для пирожков;
• мята – для чая, охлаждающих напитков (кваса, компота, морса, лимонада), овощных салатов, освежающих холодных супов, шоколадных десертов;
• тимьян – лимонный подходит для десертов и морепродуктов, мясных рулетов, утки. Обыкновенный тимьян лучше использовать для фаршей, маринадов, засолки огурцов и помидоров, жирной рыбы, дичи;
• базилик – для куриных и сырных супов, пасты, пиццы, овощных запеканок. В сухом виде и при сочетании с розмарином может заменить перец.
5. Пряности
Куркума дарит рису красивый желтый оттенок и потрясающий аромат. / Фото: new-freepik.ru
Если вы считаете, что самые лучшие специи – это соль и черный перец, предлагаем немного пересмотреть свое отношение к ним и расширить кулинарный ассортимент «экзотическими» пряностями, например, розовым и белым перцем, грузинскими приправами, итальянскими травами, мускатом, кардамоном, карри и пр. А если вы знаете, где в вашем городе находится индийская лавка со специями, обязательно купите немного куркумы: она подарит сладкий и по-настоящему волшебный аромат даже банальному рису или любой другой крупе. Вы не поверите, но различные специи действительно помогают изменить вкус привычных блюд, которые уже слегка надоели. Поэтому это отличный вариант решения проблемы для тех людей, которые по каким-то причинам вынуждены питаться однообразно.
6. Растительное масло
Ароматизированное растительное масло с травами. / Фото: fb.ru
Преобразить блюдо помогут всего несколько капель растительного масла, но только ароматизированного. С такой заправкой даже обычный овощной салат зазвучит по-новому. В качестве основы выбирайте масло с не слишком интенсивным запахом, например, оливковое или рафинированное подсолнечное. Добавить можно все, что угодно: травы (розмарин, базилик, тимьян), овощи (перец, чеснок, лук), пряности (корицу, имбирь, перец), цитрусовые (лимон, лайм, апельсин), сушеные ягоды, сушеные грибы и пр.
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