Вещи, которые станут редкостью для наших внуков

Ученые 21 века предупреждают, что через несколько десятков лет нам станут недоступны некоторые продукты, вещи и другие привычные предметы. Сначала они станут редкими и очень дорогими, а затем и вовсе исчезнут с нашей планеты.

А причиной будут катаклизмы, болезни и, конечно, человеческий фактор. А сейчас давайте ценить вот эти 8 вещей, ведь скоро их не будет.

1. Бананы

2. Золото

3. Песок

4. Кораллы

5. Рыба

6. Шоколад

7. Купальница

8. Пчелы

..Бананы находятся на грани исчезновения из-за грибка.Удивительно, но через несколько десятков лет бананы могут исчезнуть с Земли. А виной всему грибки! В начале 20 века агрономы заметили, что на банановых плантациях начал агрессивно себя вести грибок Fusarium. Он вызывает панамскую болезнь у растений, которая проявляется фузариозным увяданием листьев и плодов. Этот грибок представляет серьезную угрозы для мировой индустрии. Более того, грибок постоянно мутирует и создает новые штаммы, которые отличаются выраженной устойчивостью к химическим средствам.Грибок поражает сразу большие плантации.В наши дни уже почти не осталось бананового сорта Гро-Мишель — самого популярного экспортного сорта 50-х годов. Вылечить растения не удалось из-за постоянных мутаций грибка. Сейчас борются с заболеванием в Индонезии, Африке. Но если грибок распространится в Южную Америку, то бананы станут дефицитным дорогим продуктом.Ценный материал скоро закончится — его запасы ограничены.В середине 18 века в мире случилась золотая лихорадка. Находка больших запасов золота спровоцировала его массовую добычу, которая продолжается по сей день. Но ни для кого не секрет, что запасы природного материала ограничены.Современные геологи и геммологи уверены, что в ближайшее время золото добывать перестанут, поскольку оно закончится. Вот только специалисты не могут сказать точно, когда это произойдет. Предполагается, что извлекать из недр земли запасы еще будут 20-90 лет.В строительстве ценится карьерный песок.Специалисты песчаных карьеров заявляют, что песок тоже попадает под угрозу исчезновения. Звучит максимально странно, ведь на нашей планете 20% земной суши — это пустыни. Однако на этой территории находится не тот песок, который ценится в строительстве. В строительном производстве необходим именно карьерный песок, который добывают на определенной территории.Предполагается, что в скором будущем повысится стоимость песка.Количество таких мест ограничено, поскольку добывать разрешено не везде: где-то расположены заповедники, а где-то — города. По предварительным подсчетам, лет через 50 строительные компании столкнуться с нехваткой природного материала. Его стоимость резко возрастет, а значит и поднимутся цены на недвижимость и другие объекты.В мире всех людей призывают охранять кораллы.Считается, что кораллы живут не больше одного века при благоприятных условиях. Но в 21 веке так сложились обстоятельства, что Мировой океан переполнен нефтяными отходами и прочим угрожающим жизни животным веществами. Кроме того, кораллы повреждаются после землетрясений. К примеру, в 2009 году подземные толчки и колебания земной поверхности привели к гибели 35% коралловых рифов, расположенных в Карибском море. Сейчас на Сейшелах усилили охрану морской среды. Государство призывает всех жителей беречь кораллы. И если на нашей планете люди продолжат халатно относиться к этим морским обитателям, то через три тысячи лет от них не останется ни следа.Морской окунь и стерлядь уже находятся на грани вымирания.Бесконтрольная добыча и браконьерство приводит к уменьшению численности съедобной рыбы. Это касается абсолютно всех видов, но на грани исчезновения уже находится морской окунь, стерлядь, белуга. Конечно, люди научились разводить их в искусственной среде. Вот только вкус у нее совершенно другой, поэтому стоит такая рыба намного дешевле. Также поговаривают, что мясо рыбы из специализированных ферм может содержать гормоны роста и другие вещества химического происхождения, без которых малькам сложно вырасти в неестественных условиях.Лет через 50 шоколад превратится в настоящий деликатес.В начале 80-х годов в Коста-Рике случилось непредвиденное обстоятельство — а плантации с какао-деревьями напал грибок, который вызывает монилиоз. Эта болезнь быстро поражает деревья, приводя к их гибели. Сначала листья покрываются пятнами, которые похожи на солнечный ожог, а затем загнивают плоды, и происходит потеря урожая.Сейчас грибок начал распространяться в странах Южной Америки и Западной Африке. Кроме ого, на урожайность влияют погодные условия, а они в последние годы крайне неблагоприятны. Однако ученые не унывают — они пытаются создать новый устойчивый к грибку сорт. Правда, вкус и качества могут пострадать. Поэтому в скором будущем шоколад превратится в деликатес. Жаль только, что им нельзя запастись впрок, тогда бы никакие катаклизмы и высокие цены были бы не страшны.Купальница относится к лекарственным растениям.Во время путешествия по Сибири можно заметить на лугах цветочки-огоньки — оранжевые купальницы. Они не просто красивые, но обладают целебными свойствами. Цветы активно используют в народной медицине. Их заготавливают в сушеном виде, а затем заваривают для лечения болезней мочевого, желчного пузыря и пищеварительной системы. Лекарственное растение собирают в больших объемах. Из-за оно стало находиться на грани исчезновения. Сейчас оно занесено в «Красную книгу». Если увидите купальницу — не рвите, возможно, именно этот цветок даст большое количество семян и продолжит свое существование.Численность пчел сокращается с каждым годом.В 21 веке ученые со всех стран забили тревогу относительно пчел — их численность стремится к нулю. И во всем виноват человек! Насекомых с каждым годом становится меньше на несколько сотен тысяч, причем частные пчеловоды, не в силах помочь сохранить численность тружениц. По предварительным подсчетам, через 50 лет на нашей планете не останется ни одной пчелы. Это большая проблема, ведь вместе с насекомыми исчезнет кешью, кофе и другие растения, которые являются исключительно пчелоопыляемыми.