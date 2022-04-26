«За здоровый образ жизни»: набор агитационных плакатов на тему здоровья 1920-1950-х годов

Борьба с дизентерией, холерой, пьянством, оспой, вшами.

1. Жизнь омрачила тень из прошлого

- И позорят же наше свиное звание подобные люди .

2. Довели...

Вот какие «чудеса» делают с походкой, его старый «друзья» папироса с водкой.

3. Пожертвование на церковь

4. Берегись дизентерии

Дизентерия - тяжелая заразная болезнь!

5. Холера

Предотвращение и борьба с острой кишечной инфекцией.

6. Прививайте оспу

Высокозаразная вирусная инфекция.

7. Не пей сырой воды!

Сырую некипяченую воду можно пить только из артезианских источников и колодцев.

8. Только прививка спасет тебя от холеры

Единственное спасение.

9. Тифозная вошь

Товарищи! Боритесь с заразой!

10. Помните об угрозе сыпного тифа

Союз вши и тифа .