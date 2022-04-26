«За здоровый образ жизни»: набор агитационных плакатов на тему здоровья 1920-1950-х годов

Борьба с дизентерией, холерой, пьянством, оспой, вшами.
Агитационные плакаты из советского прошлого - особый пласт культуры. В них воплотились и взгляды того времени, и требования власти к гражданам советской страны, и художественные традиции жанра. В этом обзоре мы собрали агитки, которые появлялись ещё до заре советской власти и вплоть до середины прошлого века.
1. Жизнь омрачила тень из прошлого
- И позорят же наше свиное звание подобные люди.
2. Довели...
Вот какие «чудеса» делают с походкой, его старый «друзья» папироса с водкой.
3. Пожертвование на церковь
«Святая вода».
4. Берегись дизентерии
Дизентерия - тяжелая заразная болезнь!
5. Холера
Предотвращение и борьба с острой кишечной инфекцией.
6. Прививайте оспу
Высокозаразная вирусная инфекция.
7. Не пей сырой воды!
Сырую некипяченую воду можно пить только из артезианских источников и колодцев.
8. Только прививка спасет тебя от холеры
Единственное спасение.
9. Тифозная вошь
Товарищи! Боритесь с заразой!
10. Помните об угрозе сыпного тифа
Союз вши и тифа.
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