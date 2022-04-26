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«За здоровый образ жизни»: набор агитационных плакатов на тему здоровья 1920-1950-х годов


Борьба с дизентерией, холерой, пьянством, оспой, вшами.

Борьба с дизентерией, холерой, пьянством, оспой, вшами.

Агитационные плакаты из советского прошлого - особый пласт культуры. В них воплотились и взгляды того времени, и требования власти к гражданам советской страны, и художественные традиции жанра. В этом обзоре мы собрали агитки, которые появлялись ещё до заре советской власти и вплоть до середины прошлого века.

1. Жизнь омрачила тень из прошлого


«За здоровый образ жизни»: набор агитационных плакатов на тему здоровья 1920-1950-х годов

- И позорят же наше свиное звание подобные люди.

 

2. Довели...


Вот какие «чудеса» делают с походкой, его старый «друзья» папироса с водкой.

Вот какие «чудеса» делают с походкой, его старый «друзья» папироса с водкой.

 

3. Пожертвование на церковь


«За здоровый образ жизни»: набор агитационных плакатов на тему здоровья 1920-1950-х годов

«Святая вода».

 

4. Берегись дизентерии


Дизентерия - тяжелая заразная болезнь!

Дизентерия - тяжелая заразная болезнь!

 

5. Холера


Предотвращение и борьба с острой кишечной инфекцией.

Предотвращение и борьба с острой кишечной инфекцией.

 

6. Прививайте оспу


Высокозаразная вирусная инфекция.

Высокозаразная вирусная инфекция.

 

7. Не пей сырой воды!


Сырую некипяченую воду можно пить только из артезианских источников и колодцев.

Сырую некипяченую воду можно пить только из артезианских источников и колодцев.

 

8. Только прививка спасет тебя от холеры


Единственное спасение.

Единственное спасение.

 

9. Тифозная вошь


Товарищи! Боритесь с заразой!

Товарищи! Боритесь с заразой!

 

10. Помните об угрозе сыпного тифа


Союз вши и тифа.

Союз вши и тифа.

 

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«За здоровый образ жизни»: набор агитационных плакатов на тему здоровья 1920-1950-х годов

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«За здоровый образ жизни»: набор агитационных плакатов на тему здоровья 1920-1950-х годовПодписаться на мой Instagram
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