10 самых необычных единиц измерения на Земле

Люди любят считать и подсчитывать, они придумали для этого массу самых разных единиц измерения, подчас довольно абсурдных, вроде ярда, фута или мили. Но есть куда более абсурдные единицы, хоть в это и тяжело поверить.
Рука
Точнее, не рука, конечно, а хенд, по аналогии с "футом", который на самом деле "нога" (Ну, вы же понимаете — эти англичане…).
Банановый эквивалент
Все натуральные продукты содержат небольшое количество радиоактивных изотопов, и банан не является исключением. В одном 150-граммовом банане содержится, в частности, 0,42 грамма калия, соответственно в таком банане "банановые" радиоизотопы имеют активность 520 пикокюри (19 Бк), что и считается т.н. "банановым эквивалентом".
Если поедать по одному банану в день, за год можно получить эквивалентную дозу, равную 3,6 миллибэра или 36 микрозивертов. На самом деле это немного, волноваться не о чем.
"Коровья трава" и "Индекс матери-коровы"
В древней Ирландии фермеров не столь волновала площадь лугов, сколько их полезность, поэтому площадь поля измеряли в Cow's Grass — по его способности прокормить одну корову.
Mother Cow Index применялся в США, чтобы определить, как много беременных коров могут прокормиться на конкретном участке земли.
"Ячменное зерно"
Barleycorn — это древняя британская единица измерения, равная примерно 1/3 дюйма. Сегодня в ней в Великобритании и Ирландии измеряется размер обуви, точнее так называется изменение в один шаг между размерами.
(Видите, в конце концов, в нашей шутке про дюймы, ярды и футы в начале была лишь доля шутки! У этих британцев все не как у европейцев.)
Сидхарб
Единица измерения воды, которая ныне в ходу в Австралии и которая равна объему воды в Сиднейском заливе (Sydharb — Sydney Harbor).
Микки
Чувствительность компьютерной мышки некоторые гики измеряют в "Микки на дюйм" (от Mickey Mouse). Это величина самого маленького перемещения мыши по поверхности, обычно в пределах между 1/200 и 1/300 дюйма.
Морг
Нет, это не морг, это от немецкого morgen — "утро". Единица измерения площади земли в средневековой Западной Европе, равная примерно 0,56 гектара. Впрочем, размер морга отличался не только от страны к стране, но даже от области к области.
А все потому, что на самом деле он был равен площади, которую один человек может вспахать или скосить на одной запряженной лошади в течение рабочего дня. Причем тут "утро"? На селе полевой рабочий день издревле начинался с восхода солнца и заканчивался как раз около полудня.
Дирак
Выдающийся британский физик Поль Дирак был также известен своей молчаливостью, в результате чего многие его коллеги в шутку придумали единицу измерения "дирак", равную одному слову в минуту.
Сириометр
Не все единицы измерения приживаются. Взять, хотя бы сириометр, придуманный в начале XX века шведским астрономом Карлом Шарлье. Она равна одному миллиону астрономических единиц или 149 597 870 700 000 000 метрам или 15,813 световым годам или расстоянию "туда и обратно" до звезды Сириус, в честь которой ее назвали. Ее использовали-использовали, да так и не выиспользовали — сегодня для измерения расстояния в астрономии используют парсеки (3,2616 светового года).
Микроморт
Микроморт — единица, равная одной миллионной части вероятности смерти, используется (на самом деле, а не только в Англии) социологами и экономистами для измерения риска ежедневных действий человека.
Есть "естественная" ежедневная доза микромортов, то есть у каждого есть шанс ежедневно умереть просто потому, что все рано или поздно умирают. Она для каждой страны вычисляется отдельно (в Англии она составляет 41,6 микроморта, а в менее благополучной стране она будет в разы больше).
Но все поступки человека также могут быть измерены в микромортах. Например, на один микроморт вероятность смерти увеличивают следующие действия: употребление 1.4 сигареты, проживание с курильщиком в течение двух месяцев, употребление 100 стейков на углях, употребление 0,5 литра вина, перелет на 1600 километров на самолете, ходьба пешком на 17 миль и т.д.
