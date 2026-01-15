10 самых необычных единиц измерения на Земле

Морг

Нет, это не морг, это от немецкого morgen — "утро". Единица измерения площади земли в средневековой Западной Европе, равная примерно 0,56 гектара. Впрочем, размер морга отличался не только от страны к стране, но даже от области к области.А все потому, что на самом деле он был равен площади, которую один человек может вспахать или скосить на одной запряженной лошади в течение рабочего дня. Причем тут "утро"? На селе полевой рабочий день издревле начинался с восхода солнца и заканчивался как раз около полудня.