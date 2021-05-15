6 лучших купален Европы

Термальные источники — это подземные воды, выходящие на поверхность и нагревающиеся выше 20 °С. Их лечебный эффект был известен давно: первые термы на территории Европы появились в Древней Греции, затем получили широкое распространение в Древнем Риме, а оттуда пошли уже по всему континенту.
Сейчас это популярный вид отдыха и лечения, не зависящий от времени года. Почти все купальни Европы работают круглый год, и мягкие зимы не отталкивают от купания на открытом воздухе даже при небольшой минусовой температуре.
Первое место по количеству занимает Венгрия, которая давно и успешно привлекает туристов в том числе лечебным туризмом.
Купальня Сечени
Самые знаменитые купальни Венгрии — бальнеологический комплекс Сечени — находятся в Будапеште, рядом с парком Варошлигет. Построенные в 1913 году, эти купальни напоминают настоящий дворец как снаружи, так и изнутри. По всему периметру здания расположены небольшие купальни с водой разной температуры и состава, некоторые из них оснащены джакузи, а также различные сауны и бани, отличающиеся температурой и влажностью, имеются также ароматические сауны. Во внутреннем дворе имеются два просторных бассейна, в одном из них вода достигает 34–36 градусов (находиться в нем больше 20 минут не рекомендуется), в другом — около 30–32. Частая картина, которую можно увидеть в Сечени: пожилые люди собираются прямо здесь, в открытой купальне, в любое время года для игры в шахматы. Для молодежи есть свое развлечение: раз в неделю купальни открываются в ночное время для проведения одной из самых крупных вечеринок Будапешта — Сечка (Szecska).
Цена: 15 евро за день, по утрам (до 8 утра) и вечерам (после 5 дня) дешевле.
Озеро Хевиз
Южнее Будапешта, недалеко от знаменитого озера Балатон, находится уникальный термальный источник. Озеро Хевиз — самое большое в Европе тепловодное озеро площадью 47 500 квадратных метров. Оно питается активными подземными источниками и полностью очищается за 28 часов. Вода здесь колеблется от 27 градусов зимой до 34 градусов летом, что делает его пригодным для купания круглый год. Кроме того, вода имеет редкий состав, включающий калий, кальций и гидрокарбонаты, которые полезны людям с проблемами костно-мышечного и опорно-двигательного аппарата, а также периферийной нервной системы. Из-за состава и температуры воды в озере практически нет флоры и фауны за исключением водяных лилий. Посреди озера построен спа-центр с саунами, джакузи и соляными комнатами, попасть в который можно как с берега, так и подняться непосредственно из озера.
Цена: от 8,5 евро за 2 часа. Абонемент на день — 13 евро.
Купальня в Мишкольц-Тапольца
Еще одна необычная венгерская купальня находится в городе Мишкольц-Тапольца (северо-восток Венгрии) и знаменита своим расположением в естественной пещере, которая сформировалась в течение нескольких тысячелетий под влиянием термальных источников. Благодаря термальной воде в этой пещере образовался особый полезный воздух, и лечение здесь рекомендуется людям с нарушениями дыхательной системы. Вода здесь, наоборот, не так сильно насыщена солями и минералами, как в других термах, и купаться в ней можно без ограничения во времени. В купальне Мишкольц-Тапольца есть несколько небольших залов, расположенных в пещере, а также просторная купальня на свежем воздухе в окружении букового леса.
Цена: 11 евро за день.
Купальни в Баден-Бадене
Немецкий город Баден-Баден на слуху еще с XIX века, когда туда ездили знаменитые русские поэты, писатели и аристократы. Здесь находятся одни из самых известных купален в Германии: старинный Фридрихсбад, основанный еще 2000 лет назад римлянами (разумеется, купальни были перестроены в XIX веке, а остатки римских бань можно наблюдать неподалеку), и современная купальня Каракалла. Помимо этого многие отели Баден-Бадена имеют свои спа-центры и собственный доступ к источникам. Баден-Баден расположен в живописном местечке Шварцвальд (Черный лес) между склонов гор, здесь целебный воздух и благоприятный климат, что вместе с полезной термальной водой делает его идеальным для отдыха, лечения и восстановления. В самих купальнях также представлен широкий спектр возможностей: открытые и закрытые бассейны, джакузи и водные души, сауны и влажные турецкие бани, соляные комнаты, солярии и многое другое.
Цена: от 15 евро (2 часа), 21 евро (4 часа).
Разумеется, Баден-Баден не единственный город-курорт в Германии. Обратите внимание на все города, имеющие в своем составе частичку «Бад» — она говорит о том, что здесь, скорее всего, есть термальные курорты.
Голубая Лагуна в Исландии
Голубая Лагуна в Исландии привлекает множество туристов: недалеко от Рейкьявика, огромные площади, возможность погреться в горячей и полезной воде при обычно прохладной температуре снаружи. Интересно, что купальни эти не природного происхождения: вода в них самая настоящая термальная, а вот комплекс вместе с «озером» является творением рук человеческих, отлично имитирующем природные ландшафты.
Цена: от 35 евро зимой и 40 евро летом.
Термальный центр Калдеа
В маленькой Андорре, известной как центр горнолыжного туризма и зона со сниженной налоговой ставкой, расположился самый большой горный термальный центр Калдеа. Несмотря на то что термальные источники в Пиренеях обнаружены давно, бальнеологический центр был построен в Андорре только в 1994 году. Калдеа больше, чем большинство старинных купален, и включает в себя все удовольствия: открытые и закрытые бассейны, аквамассаж, сауны и паровые бани различной температуры, джакузи, солярии, купальни с холодной водой и многое другое. Купальни рассчитаны в первую очередь на любителей горных лыж — здесь они могут отдохнуть и расслабиться после активного спорта.
Цена: 34 евро.
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