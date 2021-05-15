6 лучших купален Европы

Термальные источники — это подземные воды, выходящие на поверхность и нагревающиеся выше 20 °С. Их лечебный эффект был известен давно: первые термы на территории Европы появились в Древней Греции, затем получили широкое распространение в Древнем Риме, а оттуда пошли уже по всему континенту.







Сейчас это популярный вид отдыха и лечения, не зависящий от времени года. Почти все купальни Европы работают круглый год, и мягкие зимы не отталкивают от купания на открытом воздухе даже при небольшой минусовой температуре.



Первое место по количеству занимает Венгрия, которая давно и успешно привлекает туристов в том числе лечебным туризмом.



Купальня Сечени

Озеро Хевиз

Купальня в Мишкольц-Тапольца

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Голубая Лагуна в Исландии

Термальный центр Калдеа