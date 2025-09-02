«Небесный» мост с крупнейшим круговым водопадом в мире, высотой в полкилометра

При упоминании о Китае и его новых достижениях каждый понимает, что речь идет о самом-самом. Особенно это касается мостов, в строительстве которых Поднебесной нет равных. Новые объекты, появившиеся в последние годы, удивляют и восхищают запредельной длиной, высотой расположения, функциональностью и, конечно же, потрясающей красотой., который не только побил несколько рекордов, но и в дополнение к массе необычных внедрений является самым масштабным круговым водопадом в мире.
Еще один стеклянный мост в копилке экстремального туризма Китая (Huangtengxia Tianmen Sky Walk, Гуандун). | Фото: news.sina.com.cn.
Пешеходный мост Huangtengxia Tianmen Sky Walk заканчивается не на другой стороне ущелья Хуан Тэн, а круглой смотровой площадкой (Гуандун, Китай). | Фото: tejiayouwan.com.
За последнее десятилетие Китай удостоился статуса страны с самыми впечатляющими и дерзкими туристическими объектами, которые как магнитом притягивают толпы путешествующих. Стоит отметить, что на сегодняшний день Поднебесная просто усеяна стеклянными пешеходными мостами и дорожками, застывшими на умопомрачительной высоте над бурлящими потоками горных рек или жуткими ущельями. Эти аттракционы призваны удовлетворить запросы даже самых отчаянных адреналинщиков, которые стремятся испытывать судьбу снова и снова.
На строительство консольного моста-рекордсмена было потрачено 40 млн долларов и 12 месяцев упорного труда (Huangtengxia Tianmen Sky Walk, Гуандун). | Фото: hughesnewstoday.com.
Последним инновационным достижением страны является консольный пешеходный мост Huangtengxia Tianmen Sky Walk (он же «Небесные врата»), зависший над ущельем Хуан Тэн на высоте 500 метров в южно-китайской провинции Гуандун.
Huangtengxia Tianmen Sky Walkпохож на две пересекающихся теннисных ракетки (Гуандун, Китай). | Фото: news.sina.com.cn.
Консольный мост удерживается на трех опорах и мощных тросах (Huangtengxia Tianmen Sky Walk, Гуандун). | Фото: tejiayouwan.com.
Конструкционные особенности: Стеклянный мост Huangtengxia Tianmen Sky Walk похож на две гигантские теннисные ракетки, расположенные под 90 градусов друг к кругу. Консольно-вантовая структура моста позволила удалить смотровую площадку от края утеса на 368 метров, чтобы открыть максимальный обзор туристам, находящимся над живописным ущельем Хуан Тэн. Чтобы удержать массивную конструкцию, были возведены три опорные колонны, две из которых имеют железобетонную основу, а третья – является металлическим стержневым пилоном, на который и приходится основная нагрузка. Удержать масштабную консольную структуру помогают мощные тросы и 20 демпферов, обеспечивающих безопасность площадки во время нахождения на ней большой массы людей.
Смотровая площадка находится в 368 метрах от утеса и зависает на высоте полукилометра над глубоким ущельем Хуан Тэн (Huangtengxia Tianmen Sky Walk, Гуандун). | Фото: tejiayouwan.com.
Стоит сразу оговориться, что по окончанию строительства, Huangtengxia Tianmen Sky Walk (чего и добивались разработчики), побил мировые рекорды по высоте сооружения и длине. Имеется ввиду, что на данный момент нет ни одного одноконсольного вантового моста в мире, который имел/превышал длину 370 метров, «левитируя» на высоте полкилометра от земли. Как и нет консольных смотровых площадок, расположенных на такой высоте.
Пешеходное полотно, как и перила, сделаны из инновационного стекла, способного выдержать немалые нагрузки (Huangtengxia Tianmen Sky Walk, Гуандун). | Фото: news.sina.com.cn.
А если к этому прибавить тот факт, что пешеходное полотно и поручни сделаны полностью из стекла, прозрачность которого составляет 99,9%, то сразу становится понятным, что захватывающего аттракциона (с такими параметрами) для бесстрашных любителей острых ощущений, тоже не существует. Не нужно забывать и о рекордных внедрениях, касающихся площади, толщины, прозрачности и прочности инновационного стекла, способного выдержать одновременное нахождение около 5 тыс. человек (400 тонн). Пешеходное полотно и смотровая площадка были созданы из стеклянных панелей толщиной 60 мм и площадью 15 кв. метров, чего еще в мире никто и никогда не делал.
Ландшафтные дизайнеры и инженеры позаботились о том, чтобы дорога к «Небесным вратам» была приятной и запоминающейся (Huangtengxia Tianmen Sky Walk, Гуандун).
После несчастного случая, произошедшего с туристом сразу после открытия Huangtengxia Tianmen Sky Walk, перила на мосту были усилены металлической конструкцией (Гуандун, Китай). | Фото: highestbridges.com.
По сведениям авторов Novate.ru, чтобы усилить впечатления отважных туристов, и тех, кто думает, что он бесстрашен и в жизни повидал многое, предусмотрена небольшая шалость. Перед тем, как группа туристов ступит на полностью прозрачное полотно Huangtengxia Tianmen Sky Walk, отчетливо слышится звон битого стекла, и пока люди приходят в себя, мост покрывается жуткими трещинами, чем еще сильнее пугает посетителей. Спустя пару тройку секунд становится понятно, что все пали жертвой спецэффектов/зрительных иллюзий, поэтому могут продолжать путь. Но спокойно ли?
Стеклянная конструкция может выдержать одновременную нагрузку до 400 тонн (Huangtengxia Tianmen Sky Walk, Гуандун).
Под смотровой площадкой установлено 450 форсунок, которые позволяют организовать самый масштабный круговой водопад в мире (Huangtengxia Tianmen Sky Walk, Гуандун).
И это еще не все инженерные достижения, а также неожиданные сюрпризы эффектной туристической достопримечательности, позволяющей в хорошую погоду увидеть всю красоту ущелья Хуан Тэн и городской пейзаж Цинъюаня в придачу. Смотровая площадка, окружность которой составляет 168 метров, порадует не только выбросом адреналина и головокружительными видами, но и самым большим круговым водопадом в мире, созданным руками человека.
В дневное время поток воды сопровождается музыкой, а вот поздно вечером он загорается разноцветными огнями (Huangtengxia Tianmen Sky Walk, Гуандун).
Очень часто Huangtengxia Tianmen Sky Walk превращается в площадку для проведения захватывающих дух развлекательных шоу (Гуандун, Китай). | Фото: highestbridges.com.
Для артистов и моделей выступать на такой эксцентричной площадке тоже немалое испытание (Huangtengxia Tianmen Sky Walk, Гуандун).
Более экстравагантной площадки для организации развлекательных мероприятий вряд ли можно желать. Так что неудивительно, что мост очень быстро стал основным местом, где проходят различные шоу, красочные представления и показы мод.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии