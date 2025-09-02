«Небесный» мост с крупнейшим круговым водопадом в мире, высотой в полкилометра

Еще один стеклянный мост в копилке экстремального туризма Китая (Huangtengxia Tianmen Sky Walk, Гуандун). | Фото: news.sina.com.cn.

Пешеходный мост Huangtengxia Tianmen Sky Walk заканчивается не на другой стороне ущелья Хуан Тэн, а круглой смотровой площадкой (Гуандун, Китай). | Фото: tejiayouwan.com.

На строительство консольного моста-рекордсмена было потрачено 40 млн долларов и 12 месяцев упорного труда (Huangtengxia Tianmen Sky Walk, Гуандун). | Фото: hughesnewstoday.com.

Huangtengxia Tianmen Sky Walkпохож на две пересекающихся теннисных ракетки (Гуандун, Китай). | Фото: news.sina.com.cn.

Консольный мост удерживается на трех опорах и мощных тросах (Huangtengxia Tianmen Sky Walk, Гуандун). | Фото: tejiayouwan.com.

Смотровая площадка находится в 368 метрах от утеса и зависает на высоте полукилометра над глубоким ущельем Хуан Тэн (Huangtengxia Tianmen Sky Walk, Гуандун). | Фото: tejiayouwan.com.

Пешеходное полотно, как и перила, сделаны из инновационного стекла, способного выдержать немалые нагрузки (Huangtengxia Tianmen Sky Walk, Гуандун). | Фото: news.sina.com.cn.

Ландшафтные дизайнеры и инженеры позаботились о том, чтобы дорога к «Небесным вратам» была приятной и запоминающейся (Huangtengxia Tianmen Sky Walk, Гуандун).

После несчастного случая, произошедшего с туристом сразу после открытия Huangtengxia Tianmen Sky Walk, перила на мосту были усилены металлической конструкцией (Гуандун, Китай ). | Фото: highestbridges.com.

Стеклянная конструкция может выдержать одновременную нагрузку до 400 тонн (Huangtengxia Tianmen Sky Walk, Гуандун).

Под смотровой площадкой установлено 450 форсунок, которые позволяют организовать самый масштабный круговой водопад в мире (Huangtengxia Tianmen Sky Walk, Гуандун).

В дневное время поток воды сопровождается музыкой, а вот поздно вечером он загорается разноцветными огнями (Huangtengxia Tianmen Sky Walk, Гуандун).

Очень часто Huangtengxia Tianmen Sky Walk превращается в площадку для проведения захватывающих дух развлекательных шоу (Гуандун, Китай). | Фото: highestbridges.com.

Для артистов и моделей выступать на такой эксцентричной площадке тоже немалое испытание (Huangtengxia Tianmen Sky Walk, Гуандун).