100 лет сексуальности: что считалось соблазнительным в СССР, России и мире

Представляете, преподавали бы в современных вузах «историю сексуальности»: сиди себе и полтора часа глазей на красоток на слайдах, изучай параметры и разбирайся, что, когда и почему волновало и волнует человечество! Наверняка и девушкам было бы интересно об этом узнать. Кстати, недавно мы показали вам, как менялось «идеальное» женское тело, а теперь предлагаем зрелищное состязание не только между эпохами, но и между Россией и остальным миром. Что за последние сто лет считалось соблазнительным и желанным «у них» и «у нас»?
1900-е
Вот вам настоящие «песочные часы», затянутые в костяной корсет, к которому «прилагалась» специальная служанка, обладавшая недюжинной силой. Девицы падали в обмороки, зато вырабатывали «горделивую осанку», потому что и не могли держаться в нем иначе, как выпрямив спину и расправив плечи. А еще, поскольку платья были полностью закрытыми, очень пикантной частью тела считалась шея, в идеале тонкая и длинная.
Эталонная красавица того времени актриса Камилла Клиффорд
В России
Со времен Петра I русское дворянство ни в чем не отставало от модных европейских столиц. Мужчин направлял Лондон, женщин – Париж и Вена. Причем сексуальность была парадоксальной: дама должна была выглядеть «воздушной и невесомой» и в то же время «полнотелой»; максимально «неземной» (нимфой, русалкой, экзотическим цветком – кем угодно, только не обычной женщиной с ее бытовыми заботами) и одновременно здоровой и плодовитой (в городских семьях было по 6-8 детей, в провинциальных – по 10-12).
Женщина в образе русалки, 1905 г. Снимок придворного фотографа Василия Чеховского
Это была эпоха миниатюрных (1,55-1,60 м), но весьма пышногрудых красавиц, с узкими покатыми плечами и длинными каштановыми волосами, уложенными в сложные прически наподобие «японских». И они очень дорожили «благородной бледностью» – пользовались рисовой пудрой и никогда не загорали (загаром отличались только простолюдины).
Певица, артистка оперетты и исполнительница романсов Анастасия Вяльцева, 1900 г
1910-е
В Голливуд пришел его величество макияж. Легендарный Макс Фактор (на фото ниже) открыл магазин косметики, и звезды экрана первыми оценили его тональные средства.
Правда, делать макияж в «закадровой» жизни пока считалось зазорным, и если красотки покупали новомодную декоративную косметику, то только для того, чтобы очень незаметно подкорректировать черты лица, скрыв недостатки и выделив достоинства.
В России
Переломное для нашей страны десятилетие в корне изменило и моду, и понятие о сексуальности. После революции 1917 года стал усиленно создаваться «советский стиль»: появились мастерские так называемой прозодежды – то есть, для производства и для повседневной носки. Новые власти мечтали облачить всех в униформу, чтобы подчеркнуть «всеобщее равенство». А главным атрибутом революционеров стали «скрипучие» кожанки, в которых женщин частенько можно было принять за мужчин.
К сексу тоже придумали «пролетарский» подход: объявили, что это простая физиологическая потребность, для которой не нужен такой «буржуазный пережиток», как любовь.
1920-е
Тем временем буржуазные модницы недолго сторонились яркого макияжа: уже в 20-е годы все эти тюбики-баночки-скляночки стали их лучшими друзьями. Но, сделав акцент на лицо, женщины перестали подчеркивать формы. Вместо «песочных часов» стал моден «мальчишеский» силуэт, и некоторые даже перевязывали грудь, делая ее площе.
России
Как всякое проявление «индивидуализма», изысканный внешний вид был неприемлем при новых порядках. Не вызывал нареканий тот, кто одевался просто, неброско, функционально, а еще «экономно» – то есть, не тратился на новое, а перешивал старое. Женщины проявляли в ту пору настоящую изобретательность: в ход шли занавески, скатерти, постельное белье, поповские рясы и особенно полосатая матрасная ткань – едва ли не единственная из доступных. И еще практически все женщины носили короткие стрижки.
Московская модница эпохи НЭПа, 1927 г.
1930-е
В это десятилетие женская сексапильность приобрела еще одну «мужественную» черту: в моду вошел более четкий силуэт, практически без плавных линий и изгибов, и прямая жесткая линия плеча. На слух не очень привлекательно, но взгляните на эти фото Марлен Дитрих и Джоан Кроуфорд: образ сильной, уверенной и немного «стервозной» femme fatale и сегодня сводит с ума.
В России
К 30-м годам попытки навязать «пролетарскую массовость» заглохли, но и мода не развивалась из-за бедности населения и острого дефицита. При этом в сознании советских людей «модное» сменилось «добротным», будь то пальто, шапка, сумка или обувь. А самыми узнаваемыми трендами советских 30-х стали спортивно-мускулистый стиль и белый цвет как своеобразный символ «счастья и радости».
Актриса Татьяна Гурецкая
1940-е
Из предыдущего десятилетия в новое перекочевали подкладные плечи – например, актриса Кэтрин Хэпберн подчеркивала их жесткой линией свою строгую красоту.
Но уже в годы войны в моду вернулась вопиющая женственность. Секс-символом стала девушка в стиле пинап, как актриса и танцовщица Бетти Грейбл на этом культовом фото 1943 года. Про нее говорили: «ноги на миллион долларов».
В России
В 40-е годы советская мода наконец-то сблизилась с европейской. Наши красавицы черпали идеи из журналов, а еще были трофейные открытки, трофейные фильмы и, конечно, отечественные звезды кино и эстрады, которым подражали, как могли. Но всего через пару лет после войны женщины в СССР снова отстали от мировых тенденций из-за дефицита тканей и продолжали носить «школьные» платьица в цветочек и пиджаки «на военный манер».
1950-е
Возможно, еще никогда раньше женская сексуальность не была представлена сразу «в двух вариантах». Взгляните на секс-символов десятилетия – Мэрилин Монро и Грейс Келли. У обеих были фигуры типа «песочные часы», вызывавшие восхищение и зависть, и обе появлялись в довольно открытых нарядах. Но если Мэрилин эксплуатировала образ знойной, откровенно манящей красотки, то Грейс «играла» холодную скромницу.
В России
Старомодный стиль советских женщин, все еще носивших грубоватые «плечистые» вещи, только после смерти Сталина, где-то с середины 50-х, начал перенимать уже давно популярные на Западе женственные наряды, подчеркивающие фигуру.
На Всемирном фестивале молодежи и студентов, ВДНХ, 1957 г.
1960-е
А тем временем заграница приготовила новый сюрприз: пышные формы впали в немилость, грудь перестала быть главным женским козырем, зато миллионы красоток принялись щеголять в возмутительных мини, открывающих взору ноги «от ушей». Образцом для подражания стала британская модель Твигги (Тростинка).
Другим мощными стимулом к похудению явилась пляжная мода, которую только теперь завоевал раздельный купальник-бикини (раньше его считали «непристойным»).
В России
Проникая в СССР по чуть-чуть, почти подпольно, новые модные тенденции медленно и запоздало, но все же завоевывали сердца «оттепельной» молодежи, нередко вопреки комсомольско-партийной линии. Шпильки, мини-юбки и даже коварные бикини – все это постепенно воцарялось в гардеробах модниц. Впрочем, классику советского стиля 60-х воплощала «самый красивый министр культуры» Екатерина Фурцева.
1970-е
Может, женское тело и потеряло в объемах, но обрело новую сексуальность. Одна из «Ангелов Чарли», актриса Фэрра Фосетт пленяла мужчин своими роскошными локонами и фотографиями в купальниках из тонкой ткани – почти топлесс. Этот плакат, например, разошелся рекордным 20-миллионным тиражом!
В России
А в это время на обратной стороне Земли никто не мог оторвать глаз от безумно стройной и нарядной Зиночки из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (Наталья Селезнева)…
…Нади из «Иронии судьбы» (Барбара Брыльска) с ее знаменитой лисьей шапкой…
…и Верочки из «Служебного романа» (Лия Ахеджакова) с ее «сплошь заграничными туалетами», «очень вызывающими сапогами» и неожиданной для советских женщин «свободной походкой от бедра».
1980-е
Новое десятилетие потребовало еще больше открытого тела, и это тело должно было быть подтянутым, гибким и загорелым. Все это объединила в себе аэробика с ее главной звездой Джейн Фондой, откуда, кстати, пошла мода на леггинсы и свитера, спадающие с плеча. А всю вторую половину 80-х воображение будоражили аппетитные эстрадные пташки Сандра и Сабрина.
В России
А для СССР только-только настал момент сексуального раскрепощения (хотя прогрессивная Верочка из конца 70-х уже тогда знала про «сексуальную революцию»!) и концу десятилетия случился настоящий шок: вышла первая советская эротика – «Маленькая Вера».
1990-е
С одной стороны, сексуальность подогнали под стандарт 90-60-90 – как у знаменитых топ-моделей того времени от Клаудии Шиффер до Наоми Кэмпбелл. С другой, в прямом смысле выбивавшаяся из всех стандартов грудь Памелы Андерсон производила такой фурор, что женщины встали в очередь к пластическим хирургам.
В России
На волне резких перемен и тяжелых испытаний нашей стране вроде бы было не до женских параметров. Но сквозь разрушенные стены старого в Россию хлынул такой поток «свободы», что «сексуальным» стало буквально все, от политики до телевидения.
Ведущая программы «Сегодня» на старом НТВ Татьяна Миткова, 1995 г. (Фото: РИА Новости / Юрий Заритковский).
2000-е
Мир все еще сходит с ума по моделям – высоким и стройным, длинноногим и длинноволосым, но теперь все внимание обращено на… живот. Он должен быть плоским, рельефным и загорелым, чтобы смело выставлять его напоказ не только на пляже, но и в городе, красуясь в укороченных топиках, как Бритни Спирс.
В России
А вы помните вот такую красоту «нулевых», очень полюбившуюся нашей стране? Чудовищные широкие брюки-капри и телефон на шнурке в качестве главного аксессуара.
2010-е
Что скажут про нынешнее десятилетие, посмотрим еще через пяток лет, а пока тренд, кажется, очевиден…
Звезда реалити-шоу и Instagram Ким Кардашьян с ее распиаренным «бампером»
