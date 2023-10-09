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15 знаменитостей, которым маленький рост не помешал добиться успеха


15 знаменитостей, которым маленький рост не помешал добиться успеха

Этих людей природа не наделила высоким ростом, однако они сумели найти своё призвание. Сегодня они стали не менее знамениты и успешны, чем их коллеги с нормальным ростом. Эти маленькие люди смогли найти своё призвание и стать известными. В нашем обзоре самые известные люди небольшого роста, выбравшие творческую профессию. Они снимаются в кино, а некоторые ещё и работают каскадёрами.

Питер Динклэйдж, рост 135 см


Питер Динклэйдж. / Фото: www.wallpaperup.com

Питер Динклэйдж. / Фото: www.wallpaperup.com


Актёр с начала своей карьеры в 1995 году уверенно шёл к успеху. Питер Динклэйдж успел сняться в 9 фильмах, прежде чем его стали узнавать на улицах после сыгранной роли Финбара Макбрайда в «Станционном смотрителе». На его счету работа более чем в 60 проектах, а с 2011 года он неизменно снимается в «Играх престолов». Роль Тириона Ланнистера позволила ему завоевать три премии «Эмми» и премию «Золотой глобус»

Дебби Ли Каррингтон, рост 117 см


Дебби Ли Каррингтон. / Фото: www.releasemama.com

Дебби Ли Каррингтон. / Фото: www.releasemama.com

 

Несмотря на то, что Дебби Ли Каррингтон получила степень в области детской психологии, это не помешало ей стать вполне успешной актрисой. На её счету более 60 работ в кино, в том числе съёмки в фильме «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая» в роли Ромбы Эвок и сыгранная актрисой Дюймовочка в картине «Вспомнить всё». Актриса скончалась в марте 2018 года в возрасте 58 лет.

Владимир Тишенков, рост 119 см


Владимир Тишенков. / Фото: www.stuki-druki.com

Владимир Тишенков. / Фото: www.stuki-druki.com

 

Шоумена редко называли по имени, да и сам Владимир Тишенков больше любил свои творческие псевдонимы: телевизионный «Шкет» или музыкальный «Чёрный хоббит». Казалось, что у него не было никаких шансов стать знаменитостью: Владимир воспитывался в детском доме, после окончания техникума шил волейбольные и футбольные мячи на заводе. Однако благодаря увлечению музыкой он смог прославиться на всю страну. Сначала Чёрный хоббит играл в группе «Коррозия металла», а затем уже Шкет стал вести телепередачи. К сожалению, Владимир Тишенков в 2009 гоу скончался, отравившись некачественным алкоголем.

Уорвик Дэвис, рост 107 см


Уорвик Дэвис. / Фото: www.24smi.org

Уорвик Дэвис. / Фото: www.24smi.org

 

Уорвика Дэвиса по праву можно назвать одним из самых востребованных актёров Голливуда. Он снимался в «Хрониках Нарнии», «Звёздных войнах», серии фильмов о Гарри Поттере и ещё множестве самых популярных и известных фильмов. О съёмках в «Звёздных войнах» он мечтал с самого детства и смог стать известнейшим человеком маленького роста.

Владимир Фёдоров, рост 130 см


Владимир Фёдоров. / Фото: www.fishki.net

Владимир Фёдоров. / Фото: www.fishki.net

 

Владимир Фёдоров по образованию физик-ядерщик, в кино стал сниматься уже в возрасте 32 лет. Первой его работой стала роль Черномора в сказке «Руслан и Людмила», затем были съёмки в фильме «Через тернии к звёздам», позже актёр вышел на театральную сцену, где работает с конца 1980-х годов.

Гэри Коулман, рост 140 см


Гэри Коулман. / Фото: www.picsofcelebrities.com

Гэри Коулман. / Фото: www.picsofcelebrities.com

 

Американский актёр с детства много снимался, прославившись после роли Арнольда Джексона в сериале «Различные ходы», а позже стал персонажем компьютерной игры Postal 2. Несмотря на неплохие гонорары, которые получал Гэри Коулман, его тяготили финансовые проблемы, он даже судился со своим менеджером и родителями, выдвигая против них обвинение в незаконном присвоении почти четырёх миллионов долларов. Часть ему удалось отсудить, однако это не решило его финансовых проблем. У Гэри Коулмана были серьёзные проблемы со здоровьем, он дважды перенес операции по трансплантации почек. Скончался в 2010 году от кровоизлияния в мозг, наступившего вследствие тяжёлой травмы.

Рут Вестхаймер, рост 140 см


Рут Вестхаймер. / Фото: www.nyt.com

Рут Вестхаймер. / Фото: www.nyt.com

 

Рут Вестхаймер не актриса, она один из самых известных врачей-сексопатологов и автор большого количества книг. Однако она является ещё и ведущей телевизионных и радиопередач, которые в момент своего выхода в эфир были поистине новаторскими. Помимо работы на радио и телевидении читает лекции и ведёт семинары в университетах по сексуальному образованию.

Джейсон Акунья, рост 123 см


Джейсон Акунья. / Фото: www.ranker.com

Джейсон Акунья. / Фото: www.ranker.com

 

Американский актёр и каскадёр стал участником телешоу благодаря профессиональному владению скейтбордом. Именно мастерское владение скейтбордом заставило обратить на него внимание кинорежиссёра и редактора Джеффа Тремэйна, который предложил Джейсону принять участие в съёмках для журнала «Большой брат», где тот работал. Затем последовало участие в шоу «Чудаки», которое и сделало актёра знаменитым.

Кенни Бейкер, рост 112 см


Кенни Бейкер. / Фото: www.neinvalid.ru

Кенни Бейкер. / Фото: www.neinvalid.ru

 

Кенни Бейкер вовсе не собирался становиться актёром, пределом его мечтаний было освоить профессию гравера, которой владел его отец. Его мечте сбыться было не суждено, зато случайная встреча на улице с представителями театральной труппы лилипутов определила всю его дальнейшую жизнь. Поначалу он стал участником труппы, позже работал в кабаре и цирке, стал изредка сниматься в кино. Слава пришла к нему после съёмок в «Звёздных войнах», причем Кенни Бейкер снялся во всех семи фильмах. К сожалению, в 2016 году актёр скончался.

Дэнни Вудберн, рост 121 см


Дэнни Вудберн. / Фото: www.aceshowbiz.com

Дэнни Вудберн. / Фото: www.aceshowbiz.com

 

После окончания театральной школы университета Темпл Дэнни Вудберн работал в жанре стендап, снимался в рекламе, а в возрасте 27 лет стал сниматься в кино. На его счету около 80 работ в кино, в том числе в фильмах «Охотники за нечистью» и «Черепашки-ниндзя». Помимо съемок актёр занимается ещё и общественной деятельностью, отстаивая права актёров с ограниченными возможностями и призывая критиков отказаться от употребления слова «карлик» по отношению к актёрам маленького роста.

Верн Тройер, рост 80 см


Верн Тройер. / Фото: www.zimbio.com

Верн Тройер. / Фото: www.zimbio.com

 

Впервые Верн Тройер появился в кино в комедии «Младенец на прогулке», где стал дублёром малыша. В течение нескольких лет актёр выступал лишь в качестве каскадёра или появлялся в крохотных ролях. Слава пришла к нему в 1999 году, после съёмок в фильме «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил». Тогда многие режиссёры обратили внимание на Верна Тройера, он стал много и продуктивно сниматься. В 2018 году актёра не стало. Позже признали, что он намеренно отравился алкоголем.

Андре Буше, рост 120 см


Андре Буше. / Фото: www.mradio.fr

Андре Буше. / Фото: www.mradio.fr

 

Наиболее известной стала работа актёра в шоу «Форт Боярд», где Андре Буше все узнали под именем Паспарту. Он и сегодня сопровождает игроков популярного шоу во время испытаний. А ещё актёр снимался в кино и принимал участие в шоу. При этом официальным местом работы Андре Буше является компания RATP, которая управляет общественным транспортом столицы Франции и её пригородов.

Хэ Пинпин, 74 см


Хэ Пинпин. / Фото: www.metro.co.uk

Хэ Пинпин. / Фото: www.metro.co.uk

 

Хэ Пинпин не снимался в кино, однако самый маленький в мире человек с удовольствием принимал участие в телевизионных шоу. В Китае, где он родился и вырос, его считали национальным героем. К сожалению, он скончался на 22 году жизни от осложнений сердечной болезнью, вызванной курением, к которому самый маленький человек пристрастился, когда ему не исполнилось ещё и трёх лет.

Йоти Амгэ, рост 63 см


Йоти Амгэ. / Фото: www.twimg.com

Йоти Амгэ. / Фото: www.twimg.com

 

Самая маленькая жительница планеты родилась и выросла в Индии. В юности Йоти Амгэ задумывалась о карьере модели или актрисы. Она становилась героиней документальных фильмов и телепередач, была участницей шестого сезона шоу «Большой Босс», а в 2014 появилась в четвертом сезоне сериала «Американская история ужасов», где сыграла Ма Петит.

Тони Кокс, рост 107 см


Тони Кокс. / Фото: www.kino.dk

Тони Кокс. / Фото: www.kino.dk

 

На счету Тони Кокса работа в фильмах «Звёздные войны» и «Плохой Санта», «Уиллоу» и «Очень эпическое кино» и ещё множестве картин. Помимо работы в кино актёр снимался в клипах и выступил в качестве продюсера фильма «Почтальон».

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