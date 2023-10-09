15 знаменитостей, которым маленький рост не помешал добиться успеха

Этих людей природа не наделила высоким ростом, однако они сумели найти своё призвание. Сегодня они стали не менее знамениты и успешны, чем их коллеги с нормальным ростом. Эти маленькие люди смогли найти своё призвание и стать известными. В нашем обзоре самые известные люди небольшого роста, выбравшие творческую профессию. Они снимаются в кино, а некоторые ещё и работают каскадёрами.
Питер Динклэйдж, рост 135 см
Питер Динклэйдж. / Фото: www.wallpaperup.com
Актёр с начала своей карьеры в 1995 году уверенно шёл к успеху. Питер Динклэйдж успел сняться в 9 фильмах, прежде чем его стали узнавать на улицах после сыгранной роли Финбара Макбрайда в «Станционном смотрителе». На его счету работа более чем в 60 проектах, а с 2011 года он неизменно снимается в «Играх престолов». Роль Тириона Ланнистера позволила ему завоевать три премии «Эмми» и премию «Золотой глобус»
Дебби Ли Каррингтон, рост 117 см
Дебби Ли Каррингтон. / Фото: www.releasemama.com
Несмотря на то, что Дебби Ли Каррингтон получила степень в области детской психологии, это не помешало ей стать вполне успешной актрисой. На её счету более 60 работ в кино, в том числе съёмки в фильме «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая» в роли Ромбы Эвок и сыгранная актрисой Дюймовочка в картине «Вспомнить всё». Актриса скончалась в марте 2018 года в возрасте 58 лет.
Владимир Тишенков, рост 119 см
Владимир Тишенков. / Фото: www.stuki-druki.com
Шоумена редко называли по имени, да и сам Владимир Тишенков больше любил свои творческие псевдонимы: телевизионный «Шкет» или музыкальный «Чёрный хоббит». Казалось, что у него не было никаких шансов стать знаменитостью: Владимир воспитывался в детском доме, после окончания техникума шил волейбольные и футбольные мячи на заводе. Однако благодаря увлечению музыкой он смог прославиться на всю страну. Сначала Чёрный хоббит играл в группе «Коррозия металла», а затем уже Шкет стал вести телепередачи. К сожалению, Владимир Тишенков в 2009 гоу скончался, отравившись некачественным алкоголем.
Уорвик Дэвис, рост 107 см
Уорвик Дэвис. / Фото: www.24smi.org
Уорвика Дэвиса по праву можно назвать одним из самых востребованных актёров Голливуда. Он снимался в «Хрониках Нарнии», «Звёздных войнах», серии фильмов о Гарри Поттере и ещё множестве самых популярных и известных фильмов. О съёмках в «Звёздных войнах» он мечтал с самого детства и смог стать известнейшим человеком маленького роста.
Владимир Фёдоров, рост 130 см
Владимир Фёдоров. / Фото: www.fishki.net
Владимир Фёдоров по образованию физик-ядерщик, в кино стал сниматься уже в возрасте 32 лет. Первой его работой стала роль Черномора в сказке «Руслан и Людмила», затем были съёмки в фильме «Через тернии к звёздам», позже актёр вышел на театральную сцену, где работает с конца 1980-х годов.
Гэри Коулман, рост 140 см
Гэри Коулман. / Фото: www.picsofcelebrities.com
Американский актёр с детства много снимался, прославившись после роли Арнольда Джексона в сериале «Различные ходы», а позже стал персонажем компьютерной игры Postal 2. Несмотря на неплохие гонорары, которые получал Гэри Коулман, его тяготили финансовые проблемы, он даже судился со своим менеджером и родителями, выдвигая против них обвинение в незаконном присвоении почти четырёх миллионов долларов. Часть ему удалось отсудить, однако это не решило его финансовых проблем. У Гэри Коулмана были серьёзные проблемы со здоровьем, он дважды перенес операции по трансплантации почек. Скончался в 2010 году от кровоизлияния в мозг, наступившего вследствие тяжёлой травмы.
Рут Вестхаймер, рост 140 см
Рут Вестхаймер. / Фото: www.nyt.com
Рут Вестхаймер не актриса, она один из самых известных врачей-сексопатологов и автор большого количества книг. Однако она является ещё и ведущей телевизионных и радиопередач, которые в момент своего выхода в эфир были поистине новаторскими. Помимо работы на радио и телевидении читает лекции и ведёт семинары в университетах по сексуальному образованию.
Джейсон Акунья, рост 123 см
Джейсон Акунья. / Фото: www.ranker.com
Американский актёр и каскадёр стал участником телешоу благодаря профессиональному владению скейтбордом. Именно мастерское владение скейтбордом заставило обратить на него внимание кинорежиссёра и редактора Джеффа Тремэйна, который предложил Джейсону принять участие в съёмках для журнала «Большой брат», где тот работал. Затем последовало участие в шоу «Чудаки», которое и сделало актёра знаменитым.
Кенни Бейкер, рост 112 см
Кенни Бейкер. / Фото: www.neinvalid.ru
Кенни Бейкер вовсе не собирался становиться актёром, пределом его мечтаний было освоить профессию гравера, которой владел его отец. Его мечте сбыться было не суждено, зато случайная встреча на улице с представителями театральной труппы лилипутов определила всю его дальнейшую жизнь. Поначалу он стал участником труппы, позже работал в кабаре и цирке, стал изредка сниматься в кино. Слава пришла к нему после съёмок в «Звёздных войнах», причем Кенни Бейкер снялся во всех семи фильмах. К сожалению, в 2016 году актёр скончался.
Дэнни Вудберн, рост 121 см
Дэнни Вудберн. / Фото: www.aceshowbiz.com
После окончания театральной школы университета Темпл Дэнни Вудберн работал в жанре стендап, снимался в рекламе, а в возрасте 27 лет стал сниматься в кино. На его счету около 80 работ в кино, в том числе в фильмах «Охотники за нечистью» и «Черепашки-ниндзя». Помимо съемок актёр занимается ещё и общественной деятельностью, отстаивая права актёров с ограниченными возможностями и призывая критиков отказаться от употребления слова «карлик» по отношению к актёрам маленького роста.
Верн Тройер, рост 80 см
Верн Тройер. / Фото: www.zimbio.com
Впервые Верн Тройер появился в кино в комедии «Младенец на прогулке», где стал дублёром малыша. В течение нескольких лет актёр выступал лишь в качестве каскадёра или появлялся в крохотных ролях. Слава пришла к нему в 1999 году, после съёмок в фильме «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил». Тогда многие режиссёры обратили внимание на Верна Тройера, он стал много и продуктивно сниматься. В 2018 году актёра не стало. Позже признали, что он намеренно отравился алкоголем.
Андре Буше, рост 120 см
Андре Буше. / Фото: www.mradio.fr
Наиболее известной стала работа актёра в шоу «Форт Боярд», где Андре Буше все узнали под именем Паспарту. Он и сегодня сопровождает игроков популярного шоу во время испытаний. А ещё актёр снимался в кино и принимал участие в шоу. При этом официальным местом работы Андре Буше является компания RATP, которая управляет общественным транспортом столицы Франции и её пригородов.
Хэ Пинпин, 74 см
Хэ Пинпин. / Фото: www.metro.co.uk
Хэ Пинпин не снимался в кино, однако самый маленький в мире человек с удовольствием принимал участие в телевизионных шоу. В Китае, где он родился и вырос, его считали национальным героем. К сожалению, он скончался на 22 году жизни от осложнений сердечной болезнью, вызванной курением, к которому самый маленький человек пристрастился, когда ему не исполнилось ещё и трёх лет.
Йоти Амгэ, рост 63 см
Йоти Амгэ. / Фото: www.twimg.com
Самая маленькая жительница планеты родилась и выросла в Индии. В юности Йоти Амгэ задумывалась о карьере модели или актрисы. Она становилась героиней документальных фильмов и телепередач, была участницей шестого сезона шоу «Большой Босс», а в 2014 появилась в четвертом сезоне сериала «Американская история ужасов», где сыграла Ма Петит.
Тони Кокс, рост 107 см
Тони Кокс. / Фото: www.kino.dk
На счету Тони Кокса работа в фильмах «Звёздные войны» и «Плохой Санта», «Уиллоу» и «Очень эпическое кино» и ещё множестве картин. Помимо работы в кино актёр снимался в клипах и выступил в качестве продюсера фильма «Почтальон».
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