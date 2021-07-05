Фантастические витамины и где они обитают

Иногда бывает сложно навскидку вспомнить, в каких продуктах находятся какие витамины.

На помощь приходит таблица с полным перечнем основных пищевых источников витаминов и микроэлементов.

Читайте и запоминайте — а таблицу можно распечатать и повесить на холодильник, чтобы все самые важные данные в удобной форме всегда оставались у вас перед глазами.

Пищевые источники витаминов от А до…

Каждый витамин служит для человеческого организма «кирпичиком», с участием которого строятся различные системы, «топливом» для происходящих в каждой клетке химических реакций. Витамины важны для самых разных категорий населения:

Детей Взрослых людей Беременных женщин Пожилых

Важно помнить о балансе. Недостаток витаминов (авитаминоз) или их полное отсутствие (гиповитаминоз) может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, но передозировка тем или иным полезным веществом, в свою очередь, приводит к переизбытку витамина в организме (гипервитаминозу) и ничего хорошего также не несет.

Именно поэтому следует быть осторожным с применением различных витаминных добавок, которые в ассортименте можно найти на полках аптек. Дневная норма большинства витаминов составляет всего несколько грамм, и мы получаем ее из пищи — конечно, при условии правильно составленного рациона.

Совет: поместите таблицу на видное место, чтобы не заучивать информацию, а в нужный момент просто прочитать.

Витамин А

Для этого нужно знать, в каких продуктах какие витамины содержатся. Таблица под рукой всегда поможет вспомнить нужные данные.

Каждый с детства знает, что нужно есть морковку: в ней много витамина А, который полезен для зрения. Но мало кто знает, что витамин А является еще и одним из лучших веществ-антиоксидантов. Содержится он в следующих продуктах:

Бобовых, в том числе сое Овощах зеленого и желтого цвета, включая петрушку Садовых фруктах и ягодах — абрикосах, арбузе, винограде, дыне, персиках, черешне, яблоках Дикорастущих плодах — шиповнике и облепихе Рыбьем жире Молочных продуктах: молоке, сыре, масле, сметане и твороге

Витамин А

Суточная норма витамина А для детей до трех лет составляет 0,3 мг, до восьми лет — 0,4 мг. Для взрослых мужчин нормальная доза составляет 0,9 мг. Для женщин — 0,7 мг, беременных дам — 0,77 мг, а для кормящих мам — 1,3 мг в сутки.

Стоит отметить, что в растительных источниках витамин А преобладает в форме каротина, составляющего две трети ежедневной нормы. В молочных же продуктах и рыбьем жире содержится ретинол, на долю которого остается одна треть.

Витамины группы В

Эти витамины активно участвуют в большинстве внутриклеточных процессов. Благодаря одним из них в организме происходит превращение питательных веществ в энергию, другие участвуют в обменных процессах, третьи способствуют синтезу нуклеотидов и делению клеток… Список можно продолжать очень долго, суть же одна: витамины группы В очень важны для человека. А вот в каких продуктах их можно найти:

Злаковых Пищевых дрожжах Орехах Грибах Капусте Кисломолочных продуктах Зеленых частях овощей Бобовых и сое

Витамин В

В среднем норма потребления витаминов группы В составляет порядка 2 мг в сутки для взрослого человека. Исключением является витамин В3, которого нужно 20 мг, В5 — 5 мг и В9 (фолиевая кислота), которой необходимо целых 400 мг.

Витамин С

Помимо общеизвестного влияния на иммунную систему, витамин С (или аскорбиновая кислота) участвует в образовании коллагена — а значит, ответственен за эластичность и тонус кожи, в преобразовании триптофана в серотонин — что обеспечивает нам хорошее настроение, а также в расщеплении холестерина — что очевидно делает здоровее наши сосуды. Витамин С поступает в организм из следующих продуктов:

Шиповника Болгарского перца Черной смородины Сладкого зеленого перца Петрушки, черемши и укропа Облепихи Земляники Киви Цитрусовых Яблок

Витамин С

Термообработка разрушает витамин С, а потому наиболее эффективен он при употреблении свежих продуктов. Дневная норма для детей в возрасте до трех лет составляет 15 мг, до 8 лет — 25 мг, взрослым мужчинам показано до 90 мг аскорбинки в сутки, а женщинам — до 75 мг.

Совет: достаточное количество витамина С очень важно для беременных. Если вы планируете семью или ожидаете малыша, обязательно сверяйтесь с таблицей и смотрите, в каких продуктах какие витамины содержатся, при составлении меню.

Витамин D

Витамин синтезируется в человеческом организме под воздействием солнечных (т.е. ультрафиолетовых) лучей. Звучит очень просто, но на самом деле на сегодняшний день около седьмой части всего населения планеты находятся в группе риска по недостаточности витамина D. А ведь именно он способствует усвоению кальция и регулирует баланс фосфора и кальция. Витамин D принимает активное участие в нормализации работы нервной, сердечно-сосудистой и кровеносной систем, а также опорно-двигательного аппарата.

Витамин D в большом количестве содержится в морских водорослях

Остается одно — получать его с пищей из различных источников. И вот из каких:

Некоторых видов морских водорослей Рыбьего жира Молочных продуктов — масла, сыра и т.д. Лесных грибов Пищевых дрожжей

Норма потребления одинакова практически для всех категорий людей от мала до велика и составляет 0,015 мг. Для беременных женщин и кормящих мам доза остается такой же. А вот людям за 70 можно увеличить дневное потребление до 0,02 мг.

Витамин Е

Говоря о том, в каких продуктах какие витамины, нельзя не упомянуть важнейший для развития детей в утробе матери (и для функции деторождения вообще) витамин Е. В таблице его необходимо выделить цветом поярче — особенно всем тем, кто долго пытается завести ребенка. Возможно, проблемы возникают именно из-за недостатка в рационе этого витамина.

Источники витамина Е

Кроме того, он полезен для крепкого иммунитета и общего тонуса организма благодаря своему иммуномодулирующему и антиоксидантному воздействию. Получить его с пищей можно из следующих продуктов:

Злаковых Растительных масел Салата-латука

Суточная норма потребления витамина Е для детей высчитывается по формуле 0,5 мг на килограмм веса. Ну а для взрослых людей доза стабильна и составляет до 20 мг.

Совет: витамин Е усваивается организмом в сочетании с витамином А. Поэтому включите в рацион овощные салаты с добавлением масла, каши с морковкой, картофель с овощами и т.д.

Витамин К

Этому витамину часто не уделяется достаточно внимания, при том что он играет огромную роль для здоровья соединительных тканей и почек, а также нормального обмена веществ. Витамин К также обеспечивает правильное взаимодействие витамина D с кальцием. Получить его можно из следующих пищевых источников:

Различных видов капусты Листовых овощах зеленого цвета — шпинат, салат и т.д. Крапивы Злаковых (особенно пшеничные отруби) Тыквы Авокадо Киви Бананов Молочных продуктов Оливкового масла Сои и соевых производных

Источник витамина К —салат, шпинат и щавель

Суточная норма для детей до восьми лет ограничивается 0,055 мг витамина К, для взрослых мужчин и женщин повышается до 0,09 мг.

Микро- и макроэлементы в продуктах питания

Стоит помнить, что для нормальной работы всего организма важны не только витамины, но и ряд других веществ, которые называются микро- и макроэлементами (в зависимости от суточной нормы потребления). Некоторые из них в прошлом также относились к витаминам, но ученые доказали их особое положение. К таким веществам относятся:

Полиненасыщенные жирные кислоты (ранее витамин К), которые содержатся в растительных маслах, рыбьем жире и орехах «Витамины» В4, В8 и В10 — первый можно найти в шпинате, капусте, грибах и сое, а два других в достаточном количестве синтезируются самим организмом

Что касается таких важных элементов, как железо, медь, фосфор, кальций, калий, марганец, цинк и т.д., то надо сказать, что в разнообразном меню обязательно будут встречаться все эти вещества, по-своему необходимые нашему организму. Главное — ответственно и внимательно подходить к составлению рациона, отдавать предпочтение натуральным продуктам высокого качества, не увлекаться полуфабрикатами и фастфудом. И, конечно, чем свежее ваша еда — тем она полезнее и тем более насыщена разнообразными необходимыми элементами.

Чтобы всегда помнить, в каких продуктах какие витамины, мы предлагаем вам скачать таблицу с указанием всех основных витаминов и их пищевых источников. А специально для любителей видео — специальный ролик по этой же теме:

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