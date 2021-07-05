С нами не соскучишься!

7 968 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    вернуть Аляску России, а заодно и Калифорнию!Территории, купле...
  • Анна Эржибова
    Спасибо!:)Даниэль Дефо: за ...
  • Альбертт
    Про министра обороны точно знаю пиздеж это , да и остальное скорее всего тоже .Обыденные вещи, з...

Фантастические витамины и где они обитают

Фантастические витамины и где они обитают

Иногда бывает сложно навскидку вспомнить, в каких продуктах находятся какие витамины.

На помощь приходит таблица с полным перечнем основных пищевых источников витаминов и микроэлементов.

Читайте и запоминайте — а таблицу можно распечатать и повесить на холодильник, чтобы все самые важные данные в удобной форме всегда оставались у вас перед глазами.

Подготовили для читателей исчерпывающий список витаминов

Пищевые источники витаминов от А до…

Каждый витамин служит для человеческого организма «кирпичиком», с участием которого строятся различные системы, «топливом» для происходящих в каждой клетке химических реакций. Витамины важны для самых разных категорий населения:

  1. Детей
  2. Взрослых людей
  3. Беременных женщин
  4. Пожилых

Важно помнить о балансе. Недостаток витаминов (авитаминоз) или их полное отсутствие (гиповитаминоз) может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, но передозировка тем или иным полезным веществом, в свою очередь, приводит к переизбытку витамина в организме (гипервитаминозу) и ничего хорошего также не несет.

Именно поэтому следует быть осторожным с применением различных витаминных добавок, которые в ассортименте можно найти на полках аптек. Дневная норма большинства витаминов составляет всего несколько грамм, и мы получаем ее из пищи — конечно, при условии правильно составленного рациона.

Для этого нужно знать, в каких продуктах какие витамины содержатся. Таблица под рукой всегда поможет вспомнить нужные данные.

Совет: поместите таблицу на видное место, чтобы не заучивать информацию, а в нужный момент просто прочитать.

Витамин А

Каждый с детства знает, что нужно есть морковку: в ней много витамина А, который полезен для зрения. Но мало кто знает, что витамин А является еще и одним из лучших веществ-антиоксидантов. Содержится он в следующих продуктах:

  1. Бобовых, в том числе сое
  2. Овощах зеленого и желтого цвета, включая петрушку
  3. Садовых фруктах и ягодах — абрикосах, арбузе, винограде, дыне, персиках, черешне, яблоках
  4. Дикорастущих плодах — шиповнике и облепихе
  5. Рыбьем жире
  6. Молочных продуктах: молоке, сыре, масле, сметане и твороге
Витамин А

Витамин А

Суточная норма витамина А для детей до трех лет составляет 0,3 мг, до восьми лет — 0,4 мг. Для взрослых мужчин нормальная доза составляет 0,9 мг. Для женщин — 0,7 мг, беременных дам — 0,77 мг, а для кормящих мам — 1,3 мг в сутки.

Стоит отметить, что в растительных источниках витамин А преобладает в форме каротина, составляющего две трети ежедневной нормы. В молочных же продуктах и рыбьем жире содержится ретинол, на долю которого остается одна треть.

Витамины группы В

Эти витамины активно участвуют в большинстве внутриклеточных процессов. Благодаря одним из них в организме происходит превращение питательных веществ в энергию, другие участвуют в обменных процессах, третьи способствуют синтезу нуклеотидов и делению клеток… Список можно продолжать очень долго, суть же одна: витамины группы В очень важны для человека. А вот в каких продуктах их можно найти:

  1. Злаковых
  2. Пищевых дрожжах
  3. Орехах
  4. Грибах
  5. Капусте
  6. Кисломолочных продуктах
  7. Зеленых частях овощей
  8. Бобовых и сое
Витамин В

Витамин В

В среднем норма потребления витаминов группы В составляет порядка 2 мг в сутки для взрослого человека. Исключением является витамин В3, которого нужно 20 мг, В5 — 5 мг и В9 (фолиевая кислота), которой необходимо целых 400 мг.

Витамин С

Помимо общеизвестного влияния на иммунную систему, витамин С (или аскорбиновая кислота) участвует в образовании коллагена — а значит, ответственен за эластичность и тонус кожи, в преобразовании триптофана в серотонин — что обеспечивает нам хорошее настроение, а также в расщеплении холестерина — что очевидно делает здоровее наши сосуды. Витамин С поступает в организм из следующих продуктов:

  1. Шиповника
  2. Болгарского перца
  3. Черной смородины
  4. Сладкого зеленого перца
  5. Петрушки, черемши и укропа
  6. Облепихи
  7. Земляники
  8. Киви
  9. Цитрусовых
  10. Яблок
Фантастические витамины и где они обитают

Витамин С

Термообработка разрушает витамин С, а потому наиболее эффективен он при употреблении свежих продуктов. Дневная норма для детей в возрасте до трех лет составляет 15 мг, до 8 лет — 25 мг, взрослым мужчинам показано до 90 мг аскорбинки в сутки, а женщинам — до 75 мг.

Совет: достаточное количество витамина С очень важно для беременных. Если вы планируете семью или ожидаете малыша, обязательно сверяйтесь с таблицей и смотрите, в каких продуктах какие витамины содержатся, при составлении меню.

Витамин D

Витамин синтезируется в человеческом организме под воздействием солнечных (т.е. ультрафиолетовых) лучей. Звучит очень просто, но на самом деле на сегодняшний день около седьмой части всего населения планеты находятся в группе риска по недостаточности витамина D. А ведь именно он способствует усвоению кальция и регулирует баланс фосфора и кальция. Витамин D принимает активное участие в нормализации работы нервной, сердечно-сосудистой и кровеносной систем, а также опорно-двигательного аппарата.

Витамин D в большом количестве содержится в морских водорослях

Витамин D в большом количестве содержится в морских водорослях

Остается одно — получать его с пищей из различных источников. И вот из каких:

  1. Некоторых видов морских водорослей
  2. Рыбьего жира
  3. Молочных продуктов — масла, сыра и т.д.
  4. Лесных грибов
  5. Пищевых дрожжей

Норма потребления одинакова практически для всех категорий людей от мала до велика и составляет 0,015 мг. Для беременных женщин и кормящих мам доза остается такой же. А вот людям за 70 можно увеличить дневное потребление до 0,02 мг.

Витамин Е

Говоря о том, в каких продуктах какие витамины, нельзя не упомянуть важнейший для развития детей в утробе матери (и для функции деторождения вообще) витамин Е. В таблице его необходимо выделить цветом поярче — особенно всем тем, кто долго пытается завести ребенка. Возможно, проблемы возникают именно из-за недостатка в рационе этого витамина.

Фантастические витамины и где они обитают

Источники витамина Е

Кроме того, он полезен для крепкого иммунитета и общего тонуса организма благодаря своему иммуномодулирующему и антиоксидантному воздействию. Получить его с пищей можно из следующих продуктов:

  1. Злаковых
  2. Растительных масел
  3. Салата-латука

Суточная норма потребления витамина Е для детей высчитывается по формуле 0,5 мг на килограмм веса. Ну а для взрослых людей доза стабильна и составляет до 20 мг.

Совет: витамин Е усваивается организмом в сочетании с витамином А. Поэтому включите в рацион овощные салаты с добавлением масла, каши с морковкой, картофель с овощами и т.д.

Витамин К

Этому витамину часто не уделяется достаточно внимания, при том что он играет огромную роль для здоровья соединительных тканей и почек, а также нормального обмена веществ. Витамин К также обеспечивает правильное взаимодействие витамина D с кальцием. Получить его можно из следующих пищевых источников:

  1. Различных видов капусты
  2. Листовых овощах зеленого цвета — шпинат, салат и т.д.
  3. Крапивы
  4. Злаковых (особенно пшеничные отруби)
  5. Тыквы
  6. Авокадо
  7. Киви
  8. Бананов
  9. Молочных продуктов
  10. Оливкового масла
  11. Сои и соевых производных
Источник витамина К —салат, шпинат и щавель

Источник витамина К —салат, шпинат и щавель

Суточная норма для детей до восьми лет ограничивается 0,055 мг витамина К, для взрослых мужчин и женщин повышается до 0,09 мг.

Микро- и макроэлементы в продуктах питания

Стоит помнить, что для нормальной работы всего организма важны не только витамины, но и ряд других веществ, которые называются микро- и макроэлементами (в зависимости от суточной нормы потребления). Некоторые из них в прошлом также относились к витаминам, но ученые доказали их особое положение. К таким веществам относятся:

  1. Полиненасыщенные жирные кислоты (ранее витамин К), которые содержатся в растительных маслах, рыбьем жире и орехах
  2. «Витамины» В4, В8 и В10 — первый можно найти в шпинате, капусте, грибах и сое, а два других в достаточном количестве синтезируются самим организмом

Что касается таких важных элементов, как железо, медь, фосфор, кальций, калий, марганец, цинк и т.д., то надо сказать, что в разнообразном меню обязательно будут встречаться все эти вещества, по-своему необходимые нашему организму. Главное — ответственно и внимательно подходить к составлению рациона, отдавать предпочтение натуральным продуктам высокого качества, не увлекаться полуфабрикатами и фастфудом. И, конечно, чем свежее ваша еда — тем она полезнее и тем более насыщена разнообразными необходимыми элементами.

Чтобы всегда помнить, в каких продуктах какие витамины, мы предлагаем вам скачать таблицу с указанием всех основных витаминов и их пищевых источников. А специально для любителей видео — специальный ролик по этой же теме:

Источник

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх