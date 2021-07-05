Фантастические витамины и где они обитают

Иногда бывает сложно навскидку вспомнить, в каких продуктах находятся какие витамины.
На помощь приходит таблица с полным перечнем основных пищевых источников витаминов и микроэлементов.
Читайте и запоминайте — а таблицу можно распечатать и повесить на холодильник, чтобы все самые важные данные в удобной форме всегда оставались у вас перед глазами.
Пищевые источники витаминов от А до…
Каждый витамин служит для человеческого организма «кирпичиком», с участием которого строятся различные системы, «топливом» для происходящих в каждой клетке химических реакций. Витамины важны для самых разных категорий населения:
- Детей
- Взрослых людей
- Беременных женщин
- Пожилых
Важно помнить о балансе. Недостаток витаминов (авитаминоз) или их полное отсутствие (гиповитаминоз) может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, но передозировка тем или иным полезным веществом, в свою очередь, приводит к переизбытку витамина в организме (гипервитаминозу) и ничего хорошего также не несет.
Именно поэтому следует быть осторожным с применением различных витаминных добавок, которые в ассортименте можно найти на полках аптек. Дневная норма большинства витаминов составляет всего несколько грамм, и мы получаем ее из пищи — конечно, при условии правильно составленного рациона.Для этого нужно знать, в каких продуктах какие витамины содержатся. Таблица под рукой всегда поможет вспомнить нужные данные.
Совет: поместите таблицу на видное место, чтобы не заучивать информацию, а в нужный момент просто прочитать.
Витамин А
Каждый с детства знает, что нужно есть морковку: в ней много витамина А, который полезен для зрения. Но мало кто знает, что витамин А является еще и одним из лучших веществ-антиоксидантов. Содержится он в следующих продуктах:
- Бобовых, в том числе сое
- Овощах зеленого и желтого цвета, включая петрушку
- Садовых фруктах и ягодах — абрикосах, арбузе, винограде, дыне, персиках, черешне, яблоках
- Дикорастущих плодах — шиповнике и облепихе
- Рыбьем жире
- Молочных продуктах: молоке, сыре, масле, сметане и твороге
Витамин А
Суточная норма витамина А для детей до трех лет составляет 0,3 мг, до восьми лет — 0,4 мг. Для взрослых мужчин нормальная доза составляет 0,9 мг. Для женщин — 0,7 мг, беременных дам — 0,77 мг, а для кормящих мам — 1,3 мг в сутки.
Стоит отметить, что в растительных источниках витамин А преобладает в форме каротина, составляющего две трети ежедневной нормы. В молочных же продуктах и рыбьем жире содержится ретинол, на долю которого остается одна треть.
Витамины группы В
Эти витамины активно участвуют в большинстве внутриклеточных процессов. Благодаря одним из них в организме происходит превращение питательных веществ в энергию, другие участвуют в обменных процессах, третьи способствуют синтезу нуклеотидов и делению клеток… Список можно продолжать очень долго, суть же одна: витамины группы В очень важны для человека. А вот в каких продуктах их можно найти:
- Злаковых
- Пищевых дрожжах
- Орехах
- Грибах
- Капусте
- Кисломолочных продуктах
- Зеленых частях овощей
- Бобовых и сое
Витамин В
В среднем норма потребления витаминов группы В составляет порядка 2 мг в сутки для взрослого человека. Исключением является витамин В3, которого нужно 20 мг, В5 — 5 мг и В9 (фолиевая кислота), которой необходимо целых 400 мг.
Витамин С
Помимо общеизвестного влияния на иммунную систему, витамин С (или аскорбиновая кислота) участвует в образовании коллагена — а значит, ответственен за эластичность и тонус кожи, в преобразовании триптофана в серотонин — что обеспечивает нам хорошее настроение, а также в расщеплении холестерина — что очевидно делает здоровее наши сосуды. Витамин С поступает в организм из следующих продуктов:
- Шиповника
- Болгарского перца
- Черной смородины
- Сладкого зеленого перца
- Петрушки, черемши и укропа
- Облепихи
- Земляники
- Киви
- Цитрусовых
- Яблок
Витамин С
Термообработка разрушает витамин С, а потому наиболее эффективен он при употреблении свежих продуктов. Дневная норма для детей в возрасте до трех лет составляет 15 мг, до 8 лет — 25 мг, взрослым мужчинам показано до 90 мг аскорбинки в сутки, а женщинам — до 75 мг.
Совет: достаточное количество витамина С очень важно для беременных. Если вы планируете семью или ожидаете малыша, обязательно сверяйтесь с таблицей и смотрите, в каких продуктах какие витамины содержатся, при составлении меню.
Витамин D
Витамин синтезируется в человеческом организме под воздействием солнечных (т.е. ультрафиолетовых) лучей. Звучит очень просто, но на самом деле на сегодняшний день около седьмой части всего населения планеты находятся в группе риска по недостаточности витамина D. А ведь именно он способствует усвоению кальция и регулирует баланс фосфора и кальция. Витамин D принимает активное участие в нормализации работы нервной, сердечно-сосудистой и кровеносной систем, а также опорно-двигательного аппарата.
Витамин D в большом количестве содержится в морских водорослях
Остается одно — получать его с пищей из различных источников. И вот из каких:
- Некоторых видов морских водорослей
- Рыбьего жира
- Молочных продуктов — масла, сыра и т.д.
- Лесных грибов
- Пищевых дрожжей
Норма потребления одинакова практически для всех категорий людей от мала до велика и составляет 0,015 мг. Для беременных женщин и кормящих мам доза остается такой же. А вот людям за 70 можно увеличить дневное потребление до 0,02 мг.
Витамин Е
Говоря о том, в каких продуктах какие витамины, нельзя не упомянуть важнейший для развития детей в утробе матери (и для функции деторождения вообще) витамин Е. В таблице его необходимо выделить цветом поярче — особенно всем тем, кто долго пытается завести ребенка. Возможно, проблемы возникают именно из-за недостатка в рационе этого витамина.
Источники витамина Е
Кроме того, он полезен для крепкого иммунитета и общего тонуса организма благодаря своему иммуномодулирующему и антиоксидантному воздействию. Получить его с пищей можно из следующих продуктов:
- Злаковых
- Растительных масел
- Салата-латука
Суточная норма потребления витамина Е для детей высчитывается по формуле 0,5 мг на килограмм веса. Ну а для взрослых людей доза стабильна и составляет до 20 мг.
Совет: витамин Е усваивается организмом в сочетании с витамином А. Поэтому включите в рацион овощные салаты с добавлением масла, каши с морковкой, картофель с овощами и т.д.
Витамин К
Этому витамину часто не уделяется достаточно внимания, при том что он играет огромную роль для здоровья соединительных тканей и почек, а также нормального обмена веществ. Витамин К также обеспечивает правильное взаимодействие витамина D с кальцием. Получить его можно из следующих пищевых источников:
- Различных видов капусты
- Листовых овощах зеленого цвета — шпинат, салат и т.д.
- Крапивы
- Злаковых (особенно пшеничные отруби)
- Тыквы
- Авокадо
- Киви
- Бананов
- Молочных продуктов
- Оливкового масла
- Сои и соевых производных
Источник витамина К —салат, шпинат и щавель
Суточная норма для детей до восьми лет ограничивается 0,055 мг витамина К, для взрослых мужчин и женщин повышается до 0,09 мг.
Микро- и макроэлементы в продуктах питания
Стоит помнить, что для нормальной работы всего организма важны не только витамины, но и ряд других веществ, которые называются микро- и макроэлементами (в зависимости от суточной нормы потребления). Некоторые из них в прошлом также относились к витаминам, но ученые доказали их особое положение. К таким веществам относятся:
- Полиненасыщенные жирные кислоты (ранее витамин К), которые содержатся в растительных маслах, рыбьем жире и орехах
- «Витамины» В4, В8 и В10 — первый можно найти в шпинате, капусте, грибах и сое, а два других в достаточном количестве синтезируются самим организмом
Что касается таких важных элементов, как железо, медь, фосфор, кальций, калий, марганец, цинк и т.д., то надо сказать, что в разнообразном меню обязательно будут встречаться все эти вещества, по-своему необходимые нашему организму. Главное — ответственно и внимательно подходить к составлению рациона, отдавать предпочтение натуральным продуктам высокого качества, не увлекаться полуфабрикатами и фастфудом. И, конечно, чем свежее ваша еда — тем она полезнее и тем более насыщена разнообразными необходимыми элементами.
Чтобы всегда помнить, в каких продуктах какие витамины, мы предлагаем вам скачать таблицу с указанием всех основных витаминов и их пищевых источников. А специально для любителей видео — специальный ролик по этой же теме:
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