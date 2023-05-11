Загадка природы: почему высохло самое крупное за все время существования Земли море

За миллиарды лет существования нашей планеты происходило огромное количество событий, которые влияли на ее внешнее состояние. Постоянно менялось соотношение суши и воды: периодически над поверхностью океана появлялись острова, которые со временем уходили снова под воду. Ученые утверждают, что приблизительно 34 000 000 лет назад на планете образовалось огромнейшее море, аналогов которому ни до, ни после этого не было. Но 5 млн. лет назад оно исчезло.
Почему это случилось
Изначально протяженность Паратетиса была просто невероятной – от Франции и до Алтая / Фото: researchgate.net
Это огромное море оставило после себя не очень много фактов. Ученые выяснили, что с момента формирования и до того, как оно понемногу под воздействием ряда факторов стало смыкаться, прошло 20 млн. лет. Со временем море превратилось в озеро, а затем и вовсе исчезло. Изначально же протяженность Паратетиса была просто невероятной – от Франции и до Алтая.
На фоне сокращения размеров моря многие виды живых организмов, проживающих в его водах, просто самоуничтожились / Фото: extinct-animals.fandom.com
Ученые провели колоссальное исследование, в ходе которого выяснили, что за все время существования моря оно прошло 4 сложных цикла. Виной этому – постепенное ухудшение экологии. Ключевой фактор – климатические изменения. Ученые считают, что на фоне сокращения размеров моря многие виды живых организмов, проживающих в его водах, просто самоуничтожились. Это стало причиной гибели и других видов.
В результате ухудшения экологии уровень моря снизился, а позже огромный водоем превратился во множество озер / Фото: fotovmire.ru
Специалисты определили, насколько разнообразной была морская фауна водоема. Удалось установить и то, что в нем обитали киты. Но в период, произошедший приблизительно 7,65-7,9 млн. лет назад, уровень воды в море резко изменился. Именно с этого момента механизм исчезновения прочно закрепился. За этот временной промежуток уровень Паратетиса снизился на 250 м. В итоге огромный водоем превратился во множество озер. Соответственно, животные стали погибать.
Какие аналогичные процессы наблюдаются в настоящее время
Сегодня практически то же самое наблюдается с Каспийским морем, которое тоже понемногу высыхает / Фото: tursputnik.com
Кроме всего прочего ученые отмечают, что факторами, повлиявшими на исчезновение Паратетиса, стали сдвиги температурного режима и сокращение лесных насаждений. По мнению специалистов, ситуация вполне закономерная. Сегодня практически то же самое наблюдается с Каспийским морем, которое тоже понемногу высыхает, и что-либо в данном случае изменить, скорее всего, не получится.
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