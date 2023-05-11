Загадка природы: почему высохло самое крупное за все время существования Земли море

Почему это случилось

Изначально протяженность Паратетиса была просто невероятной – от Франции и до Алтая / Фото: researchgate.net

На фоне сокращения размеров моря многие виды живых организмов, проживающих в его водах, просто самоуничтожились / Фото: extinct-animals.fandom.com

В результате ухудшения экологии уровень моря снизился, а позже огромный водоем превратился во множество озер / Фото: fotovmire.ru

Какие аналогичные процессы наблюдаются в настоящее время

Сегодня практически то же самое наблюдается с Каспийским морем, которое тоже понемногу высыхает / Фото: tursputnik.com