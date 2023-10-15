Лайфхаки, которые точно пригодятся в быту

А вы тоже часто шерстите форумы для хозяек в поисках различных полезностей для дома? Тогда эта статья точно придется вам по вкусу.







Собрали несколько классных лайфхаков, которые помогут в два счет разобраться с распространенными бытовыми проблемами, а оставшееся время посвятить себе любимой.



Лайфхак 1: Очистить вафельницу кукурузным крахмалом

Лайфхак 2: Готовить горчицу на основе молока

Лайфхак 3: Вернуть блеск алюминиевой посуде с помощью картофельных очистков

Лайфхак 4: Отмыть стены от следов маркера лаком для волос

Лайфхак 5: Готовить на бульоне, а не растительном масле

Лайфхак 6: Почистить подошву утюга зубной пастой

Лайфхак 7: Ускорить заточку ножей с помощью соленой воды

Лайфхак 8: Сделать ароматизатор для дома из лампочки

Крахмал уберет нагар и частички пищи.Мы не поддерживаем хозяек, которые скептически относятся к вафельницам. Просто они не знают достаточного количества вкусных блюд, которые можно легко и быстро приготовить в этом устройстве. Вафельнице под силу сделать даже драники, не говоря уже о потрясающих сырных, творожных, кабачковых, тыквенных вафлях. А может, их просто смущает уход за прибором, хотя и здесь нам есть, что ответить.Чтобы привести вафельницу в порядок, нужно смешать три столовых ложки кукурузного крахмала с тремя столовыми ложками воды, дождаться, пока он растворится и образуется жидкая кашица, а затем «смазать» этим средством работающую вафельницу. В результате у вас получится крахмальная вафля, которая вберет в себя все загрязнения с поверхности пластин.Такой способ полезно применять даже в случае с антипригарным покрытием, которое периодически тоже дает сбой. Поэтому если влажная губка уже не помогает справиться с загрязнениями, самое время прибегать к помощи крахмала.Вместо воды заливайте горчичный порошок молоком.В магазинах можно найти соусы на любой вкус и кошелек, но зачем, если гораздо вкуснее и полезнее получаются заправки, сделанные своими руками. Взять, к примеру, горчицу. Для того, чтобы приготовить ее на своей кухне нужно всего несколько ингредиентов, одним из которых является горчичный порошок. Обычно его разводят водой, но вкус получается гораздо интереснее, если в качестве жидкости использовать молоко. Также можно добавить чайную ложку меда – его сладость выгодно подчеркнет остроту соуса, сделает его более пикантным. Попробуйте один раз приготовить горчицу по такому рецепту, и вряд ли вам захочется в следующий раз покупать ее в супермаркете.Прокипятите в кастрюле картофельные очистки.Наверняка у каждой хозяйки есть свои фавориты на кухне: кто-то любит чугунную посуду за то, что она равномерно распределяет температуру и долго держит тепло, кто-то придерживается правильного питания, а потому пользуется исключительно сковородами с антипригарным покрытием, чтобы избежать растительного масла. А кому-то по душе алюминиевая посуда с толстыми стенками и дном.К сожалению, нельзя сказать, что хотя бы какие-то из вышеупомянутых экземпляров являются простыми в уходе – везде есть свои нюансы. Например, алюминиевые кастрюли после частого общения с посудомоечной машиной начинают тускнеть, теряя свой привлекательный внешний вид. Вернуть его банальной жидкостью для мытья посуды не получается, поэтому приходится искать другие способы.Советуем попробовать использовать для этих целей картофельные очистки. Положите их в кастрюлю, залейте водой и поставьте на плиту. Как только жидкость закипит, убавьте огонь, подождите несколько минут, а затем снимите посуду с плиты и освободите от содержимого. Вот увидите, кастрюля снова будет красивой и блестящей, будто только из магазина!Детские рисунки можно убрать лаком для волосПорисованные обои – настоящая боль родителей. Наверное, именно поэтому многие уже давно избавились от перманентных маркеров, фломастеров и других инструментов детского творчества, которые практически невозможно смыть со стен. Если же ваше чадо все-таки нашло, чем нарисовать свой шедевр, не торопитесь ругать его и задумываться о ремонте. Есть способ, который поможет решить проблему. Просто распылите небольшое средство лака для волос на загрязненные участки, подождите пять-десять минут, после чего смойте теплой водой. Если не все следы маркера исчезли, повторите процедуру еще раз. Дешево и сердито!Бульон также подходит для жаркиНесмотря на то, что впереди зима и вопросы похудения стоят не так остро, все равно есть много хозяек, которые предпочитают готовить не только вкусную, но и полезную пищу. По этой причине растительное масло становится их главным врагом, особенно когда речь идет о жарке.Если вы хотите минимизировать количество масла в своем рационе, но пока не готовы полностью переходить на запеченную еду, попробуйте обжаривать продукты на обычном мясном бульоне. Влейте небольшое количество на сковороду, дождитесь, пока жидкость разогреется, и выложите ингредиенты. Получится менее калорийно, но не менее вкусно.Нанесите зубную пасту на разогретый утюг.Глажка – одна из тех бытовых обязанностей, во время выполнения которой нужно быть предельно внимательным, и ни на что не отвлекаться. Иначе вы не только спалите одежду, но также испортите подошву утюга. А так как бытовая техника сейчас стоит недешево, лучше относиться к процедуре со всей ответственностью.Если вы все же заметили, что на подошве есть нагар или другие загрязнения, не торопитесь менять утюг – попробуйте очистить ее народными методами, например, зубной пастой. Нанесите ее на слегка разогретую подошву, подождите, пока она засохнет, а затем уберите остатки влажной тряпкой. Нагар уйдет вместе с зубной пастой, и вы снова сможете пользоваться утюгом, не переживая, что он прилипнет к ткани и повредит ее.Замочите ножи в соленой воде на несколько минут.Обычно заточкой ножей в семье занимаются мужчины, но это не значит, что им не хочется как-нибудь облегчить себе этот процесс. К счастью, такой способ есть. Перед тем, как приступать непосредственно к процедуре, нужно на полчаса замочить столовые приборы в соленой воде. На один литр воды понадобится чайная ложка соли. Не вытирайте ножи насухо – их нужно точить слегка влажными, чтобы было проще возвращать лезвиям былую остроту и работоспособность. Кстати, эта хитрость подойдет также для ножниц и прочих затупившихся лезвий, имейте в виду.Побрызгайте любимыми духами на лампочку.Всегда хочется, чтобы в доме царил приятный аромат не только тогда, когда вы печете булочки с корицей, но и в любой другой день. Однако всевозможные саше и диффузоры стоят недешево, поэтому не каждая семья может позволить себе постоянно обновлять их. Плюс эффективность некоторых из них вызывает большие вопросы, и получается, что деньги были выброшены на ветер.Предлагаем пойти другим путем и сделать ароматизатор из подручных средств своими руками. Для этого выкрутите лампочку, нанесите на нее несколько капель любимых духов, а затем верните на место и включите свет. Когда она нагреется, парфюм начнет испаряться и его аромат быстро заполнит всю комнату. Здорово, что вы можете выбрать любой запах, какой захотите, и даже «подстраивать» его под определенную зону. Например, на ночник можно распылить расслабляющий аромат (мяту, лаванду), а на рабочую лампу что-то бодрящее (грейпфрут, бергамот).