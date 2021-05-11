9 идей для преображения балкона при помощи подручных средств

Даже будучи в шумном городе, часто хочется почувствовать себя на даче или на природе. Создать для себя и близких уголок тишины, умиротворения и комфортного отдыха довольно простая задача. Для этого дела пригодится вдохновение, несколько креативных идей, с которыми поможет редакция, и немного подручных и покупных вещей. Правильно и стильно обустроенный балкон — просто незаменимая территория дома, где можно отдохнуть от рутины и погрузиться в совершенно волшебную обстановку.

1. Роскошь и величие

С таким балконом хороший отдых и настроение точно обеспечены.

Если балкон достаточно большой по площади, то можно порадовать себя величественным камином. С таким райским уголком в собственной квартире отдых после тяжелого рабочего дня покажется поистине великолепным. Несколько кованых подсвечников, кресло с уютным пледом, чашечка горячего чая и интересная книга или открытое окно — что может быть лучше для уединения?

2. Романтический стиль

Для молодых семей отличным вариантом станет балкон со свечами или гирляндами.

Чтобы устроить себе приятный романтический вечер со второй половинкой, не обязательно идти в ресторан. Можно оборудовать уютный и волшебный уголок отдыха прямо на своем балконе.

Для этого обязательно понадобятся свечи, гирлянда, столик и мягкие кресла или один диванчик на двоих. Никак не обойтись в данной ситуации и без подходящего настроения: его можно создать с помощью комплиментов или совместного прослушивания любимой музыки.

Романтика с красивым дополнением из круглых плафонов.

3. Приятный завтрак

В такой обстановке никуда не хочется спешить.

Приятный завтрак — основа удачного дня и хорошего настроения. Но завтрак — это не только вкусная и полезная еда, которая придает сил, это еще и позитивная обстановка. Лучшее, что может быть утром для правильного настроя — уютная, тихая и воодушевляющая обстановка, которая поможет постепенно проснуться и взбодриться. С таким балконом воплотить идею идеального завтрака совершенно просто. Простая отделка в спокойных и гармоничных тонах, подоконник-столешница вместо стола и удобное место для сидения — вот все, что понадобится при ремонте.

4. Царство мягкости и расслабления

Гамак — отличное место для отдыха.

Большое количество разноцветных подушек, а также гамак — отличное наполнение для балкона, который предназначен для расслабления и даже после обеденного отдыха. Если пространство позволяет, то большое количество мягких поверхностей не помешает. А в гамаке приятно покачаться и помедитировать, помечтать об отпуске или приближающихся выходных. Главное — это надежно закрепить гамак на потолке.

5. Дерева много не бывает

Стильно, элегантно и просто в реализации.

Очаровательный способ ощутить себя в лесу или дорогостоящем номере загородного отеля — это оформить свой балкон в эко-стиле. Деревянные панели на стенах, деревянный стол, сделанный из сруба дерева, и дополнительный тематический декор создадут приятную расслабляющую обстановку. В ней не помешает обилие живых зеленых растений, которые будут усиливать сходство с загородным отдыхом.

Деревянные панели и диванчик с элементами джутовой веревки смотрятся очень органично.

6. Игра на контрастах

Сочетание красного и белого всегда привлекало внимание.

Для креативного оформления балкона не требуется особых материалов и сложной отделки. Вполне можно использовать кирпич яркого цвета, который укладывается достаточно легко и быстро, а также декоративную штукатурку, с простым нанесением и возможностью покраски в любой желаемый оттенок. Барные стулья в эко-стиле станут необычным акцентом обстановки, а полочки с живыми растениями добавят комнате уюта.

Сочетание белого и синего также смотрится очень органично и непосредственно.

7. Полный релакс

Что может быть лучше для расслабления, чем чувство невесомости?

Подвесной диван, кресло или мини-качеля создадут особое чувство расслабленности. Особенно приятно покачиваться в удобном кресле с красивым видом на город или зеленый двор возле дома. Рядом будут летать птицы и звезды ночью будут видны превосходно. Дополнительную радость и уют на балконе создаст целая стена из растений, которые оригинально закреплены под наклоном, создавая ощущения вертикального сада.

Не такое роскошное место для отдыха, но приятное чувство расслабления будет обеспечено.

Полезный совет: При таком оснащении балкона особое внимание следует уделить безопасности. В комнате должно быть ограничение, перила или исключена возможность сильного раскачивания на подвесной лавочке или она должна располагаться достаточно низко, чтобы ее верхний край не превышал перил.

8. Имитация бара

Место приятного отдыха для тех, кто любит клубную жизнь.

Даже у себя дома можно устроить место для вечернего расслабления за стаканчиком любимого напитка. С танцами на балконе будет конечно напряженно, но вот барная стойка, подвесная полка с бокалами, светомузыка и клубная атмосфера — все это легко реализуется с помощью правильного проекта оформления. И не стоит забывать об удобных и стильных барных стульях, которые обязательно станут акцентом обстановки.

9. Ярко и со вкусом

Оригинальная рабочая зона.

Часто во время ремонта остаются ненужные для комнаты строительные материалы: кусочки обоев, небольшие коврики, немного запасной плитки и тому подобное. Такие сокровища могут вполне пригодиться для стильного и неординарного оформления балкона. Это может стать рабочей зоной, местом для отдыха или рукоделия, небольшой библиотекой или тайным загадочным замком для игры ребенка. Главное не скупиться на детали и фантазию.

Функционально и красиво.