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«Как он дышит, так и пишет»: дизайнер Дэниэл Лисмор примерил на себя собственные творения


Дэниэл Лисмор выражает себя через костюмы и сочетание текстур.

Дэниэл Лисмор выражает себя через костюмы и сочетание текстур.

Что уж говорить, а каждый самовыражается, как умеет. Современный британский дизайнер и стилист Дэниэл Лисмор (Daniel Lismore) – не стал исключением. Создавая многоуровневые костюмы и аксессуары, он ловко облачается в них, примеряя на себя не только броские образы, но и кричащий макияж...

Дэниэл готов часами дискутировать на тему гардероба, поговаривая о том, что одежда – это не просто тряпки, а идеальный способ заявить о себе: «Своим творчеством я пытаюсь донести людям смысл того, что любой костюм, платье, аксессуар – уникальная возможность передать не только человеческие эмоции, настроение, но и общее состояние. И очень важно вспомнить об этом до того, как вы отправитесь на работу или свидание. Ведь выбрав неправильный наряд, можно испортить не только настроение, а и собственную самооценку».
Daniel Lismore - каждый самовыражается, как умеет.

Daniel Lismore - каждый самовыражается, как умеет.

 
Одежда — это не тряпки, а способ самовыражения в любой ситуации.

Одежда — это не тряпки, а способ самовыражения в любой ситуации.

 
Образ, который может многое рассказать о душевном состоянии человека.

Образ, который может многое рассказать о душевном состоянии человека.

 
Корабли. Автор: Daniel Lismore.

Корабли. Автор: Daniel Lismore.

 
Костюмы, которые красноречивее любых слов. Автор: Daniel Lismore.

Костюмы, которые красноречивее любых слов. Автор: Daniel Lismore.

 
Платье с портретом. Автор: Daniel Lismore.

Платье с портретом. Автор: Daniel Lismore.

 
Необычные наряды, как способ выделиться из толпы и привлечь к себе внимание.

Необычные наряды, как способ выделиться из толпы и привлечь к себе внимание.

 
Грустный кукольник. Автор: Daniel Lismore.

Грустный кукольник. Автор: Daniel Lismore.

 
Безумный Шляпник. Автор: Daniel Lismore.

Безумный Шляпник. Автор: Daniel Lismore.

 
Чёрное с золотым. Автор: Daniel Lismore.

Чёрное с золотым. Автор: Daniel Lismore.

 
Венецианский карнавал. Автор: Daniel Lismore.

Венецианский карнавал. Автор: Daniel Lismore.

 
Демонстрация нарядов. Автор: Daniel Lismore.

Демонстрация нарядов. Автор: Daniel Lismore.

 
Приятное дополнение к наряду - головной убор с перьями. Автор: Daniel Lismore.

Приятное дополнение к наряду - головной убор с перьями. Автор: Daniel Lismore.

 

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«Как он дышит, так и пишет»: дизайнер Дэниэл Лисмор примерил на себя собственные творения

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«Как он дышит, так и пишет»: дизайнер Дэниэл Лисмор примерил на себя собственные творенияПодписаться на мой Instagram
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