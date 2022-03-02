«Как он дышит, так и пишет»: дизайнер Дэниэл Лисмор примерил на себя собственные творения

Дэниэл Лисмор выражает себя через костюмы и сочетание текстур.

Daniel Lismore - каждый самовыражается, как умеет.

Одежда — это не тряпки, а способ самовыражения в любой ситуации.

Образ, который может многое рассказать о душевном состоянии человека.

Корабли. Автор: Daniel Lismore.

Костюмы, которые красноречивее любых слов. Автор: Daniel Lismore.

Платье с портретом . Автор: Daniel Lismore.

Необычные наряды, как способ выделиться из толпы и привлечь к себе внимание.

Грустный кукольник. Автор: Daniel Lismore.

Безумный Шляпник. Автор: Daniel Lismore.

Чёрное с золотым. Автор: Daniel Lismore.

Демонстрация нарядов. Автор: Daniel Lismore.

Приятное дополнение к наряду - головной убор с перьями. Автор: Daniel Lismore .