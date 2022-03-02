«Как он дышит, так и пишет»: дизайнер Дэниэл Лисмор примерил на себя собственные творения

Дэниэл Лисмор выражает себя через костюмы и сочетание текстур.
Что уж говорить, а каждый самовыражается, как умеет. Современный британский дизайнер и стилист Дэниэл Лисмор (Daniel Lismore) – не стал исключением. Создавая многоуровневые костюмы и аксессуары, он ловко облачается в них, примеряя на себя не только броские образы, но и кричащий макияж...
Дэниэл готов часами дискутировать на тему гардероба, поговаривая о том, что одежда – это не просто тряпки, а идеальный способ заявить о себе: «Своим творчеством я пытаюсь донести людям смысл того, что любой костюм, платье, аксессуар – уникальная возможность передать не только человеческие эмоции, настроение, но и общее состояние. И очень важно вспомнить об этом до того, как вы отправитесь на работу или свидание. Ведь выбрав неправильный наряд, можно испортить не только настроение, а и собственную самооценку».
Daniel Lismore - каждый самовыражается, как умеет.
Одежда — это не тряпки, а способ самовыражения в любой ситуации.
Образ, который может многое рассказать о душевном состоянии человека.
Корабли. Автор: Daniel Lismore.
Костюмы, которые красноречивее любых слов. Автор: Daniel Lismore.
Платье с портретом. Автор: Daniel Lismore.
Необычные наряды, как способ выделиться из толпы и привлечь к себе внимание.
Грустный кукольник. Автор: Daniel Lismore.
Безумный Шляпник. Автор: Daniel Lismore.
Чёрное с золотым. Автор: Daniel Lismore.
Венецианский карнавал. Автор: Daniel Lismore.
Демонстрация нарядов. Автор: Daniel Lismore.
Приятное дополнение к наряду - головной убор с перьями. Автор: Daniel Lismore.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии