20 великолепных идей по обустройству современной спальной комнаты

Идеи по обустройству современной спальной комнаты.

1. Спальня с большими панельными окнами

Просторная светлая спальная комната в классическом современном стиле.

2. Дизайнерские мелочи в интерьере

Приятные мелочи, сделанные своими руками, способны полностью преобразить интерьер спальной комнаты.

3. Минимализм в интерьере

Светлая спальная комната, в которой ощущаешь атмосферу гармонии и уюта.

4. Эргономичная планировка

Правильно зонированное пространство в спальной комнате .

5. Лучшая идея по обустройству просторной спальни

Гармоничная и функциональная спальная комната для людей, нуждающихся в спокойной атмосфере.

6. Спальная комната в японском стиле

Спальня в японском стиле выглядит очень современно и привлекательно.

7. Серые оттенки в интерьере спальни

Спальная комната, оформленная в холодных тонах, которые помогут подчеркнуть минималистское настроение в помещении .

8. Спальное место на подиуме

Кровать-подиум – это отличное решение для небольшого помещения.

9. Изголовье кровати из дорогой древесины

Изголовье из дорогой древесины сделает спальню уютной и экологичной.

10. Контрастные оттенки в интерьере

Сочетание светлых и тёмных оттенков в интерьере спальной комнаты – выигрышное и современное решение.

11. Светильники в стиле хай-тек

Светильники, которые идеально подойдут для тех, кто шагает в ногу со временем .

12. Молодёжный интерьер спальной комнаты

Подростковая спальная комната, в которой сочетаются сразу несколько стилевых направлений.

13. Изголовье кровати из декоративного камня

Большая декоративная плитка, которая будет выигрышно смотреться у изголовья кровати.

14. Встроенный шкаф-купе

Встроенный шкаф-купе, который идеально подойдёт настоящим любителям минимализма.

15. Классическая модульная стенка

Светлая модульная стенка в интерьере спальной комнаты .

16. Экостиль в интерьере спальни

Большое количество деревянных поверхностей помогут создать приятную и успокаивающую атмосферу.

17. Светлая спальня – вечная классика

Трендовый интерьер спальной комнаты, который идеально подойдёт как для большого помещения, так и для маленькой комнатушки.

18. Красота в деталях

Дизайнерские хитрости, которые можно применить в любом интерьере.

19. Уютная спальня в стиле хай-тек

Применение хай-тек технологий в интерьере спальной комнаты.

20. Контрастная стена

Серая контрастная стена в светлом интерьере.