С нами не соскучишься!

8 194 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • dmitrfil
    Какая гадость!!! - эта старость!!!!Провокационная фо...
  • Валерий Вадимов
    я 58 года,мне 64,она 57 года,ей 59...афффтор с арифметикой проблемы?Королева Кубы: са...
  • Александр Стародубцев
    такой заголовок пишет только провокаторПрощай, застойная...

20 великолепных идей по обустройству современной спальной комнаты


Идеи по обустройству современной спальной комнаты.

Идеи по обустройству современной спальной комнаты.

Спальня - это место, где можно расслабиться после напряженного дня. Именно поэтому нужно продумывать все детали, оформляя интерьер этой комнаты. Сегодня мы собрали 20 великолепных идей по обустройству современной спальной комнаты, которые вдохновят на создание чего-то подобного.

1. Спальня с большими панельными окнами


Просторная светлая спальная комната в классическом современном стиле.

Просторная светлая спальная комната в классическом современном стиле.

 

2. Дизайнерские мелочи в интерьере


Приятные мелочи, сделанные своими руками, способны полностью преобразить интерьер спальной комнаты.

Приятные мелочи, сделанные своими руками, способны полностью преобразить интерьер спальной комнаты.

 

3. Минимализм в интерьере


Светлая спальная комната, в которой ощущаешь атмосферу гармонии и уюта.

Светлая спальная комната, в которой ощущаешь атмосферу гармонии и уюта.

 

4. Эргономичная планировка


Правильно зонированное пространство в спальной комнате.

Правильно зонированное пространство в спальной комнате.

 

5. Лучшая идея по обустройству просторной спальни


Гармоничная и функциональная спальная комната для людей, нуждающихся в спокойной атмосфере.

Гармоничная и функциональная спальная комната для людей, нуждающихся в спокойной атмосфере.

 

6. Спальная комната в японском стилеСпальня в японском стиле выглядит очень современно и привлекательно.


Спальня в японском стиле выглядит очень современно и привлекательно.

 

7. Серые оттенки в интерьере спальни


Спальная комната, оформленная в холодных тонах, которые помогут подчеркнуть минималистское настроение в помещении.

Спальная комната, оформленная в холодных тонах, которые помогут подчеркнуть минималистское настроение в помещении.

 

8. Спальное место на подиуме


Кровать-подиум – это отличное решение для небольшого помещения.

Кровать-подиум – это отличное решение для небольшого помещения.

 

9. Изголовье кровати из дорогой древесины


Изголовье из дорогой древесины сделает спальню уютной и экологичной.

Изголовье из дорогой древесины сделает спальню уютной и экологичной.

 

10. Контрастные оттенки в интерьере


Сочетание светлых и тёмных оттенков в интерьере спальной комнаты – выигрышное и современное решение.

Сочетание светлых и тёмных оттенков в интерьере спальной комнаты – выигрышное и современное решение.

 

11. Светильники в стиле хай-тек


Светильники, которые идеально подойдут для тех, кто шагает в ногу со временем.

Светильники, которые идеально подойдут для тех, кто шагает в ногу со временем.

 

12. Молодёжный интерьер спальной комнаты


Подростковая спальная комната, в которой сочетаются сразу несколько стилевых направлений.

Подростковая спальная комната, в которой сочетаются сразу несколько стилевых направлений.

 

13. Изголовье кровати из декоративного камня


Большая декоративная плитка, которая будет выигрышно смотреться у изголовья кровати.

Большая декоративная плитка, которая будет выигрышно смотреться у изголовья кровати.

 

14. Встроенный шкаф-купе


Встроенный шкаф-купе, который идеально подойдёт настоящим любителям минимализма.

Встроенный шкаф-купе, который идеально подойдёт настоящим любителям минимализма.

 

15. Классическая модульная стенка


Светлая модульная стенка в интерьере спальной комнаты.

Светлая модульная стенка в интерьере спальной комнаты.

 

16. Экостиль в интерьере спальни


Большое количество деревянных поверхностей помогут создать приятную и успокаивающую атмосферу.

Большое количество деревянных поверхностей помогут создать приятную и успокаивающую атмосферу.

 

17. Светлая спальня – вечная классика


Трендовый интерьер спальной комнаты, который идеально подойдёт как для большого помещения, так и для маленькой комнатушки.

Трендовый интерьер спальной комнаты, который идеально подойдёт как для большого помещения, так и для маленькой комнатушки.

 

18. Красота в деталях


Дизайнерские хитрости, которые можно применить в любом интерьере.

Дизайнерские хитрости, которые можно применить в любом интерьере.

 

19. Уютная спальня в стиле хай-тек


Применение хай-тек технологий в интерьере спальной комнаты.

Применение хай-тек технологий в интерьере спальной комнаты.

 

20. Контрастная стена


Серая контрастная стена в светлом интерьере.

Серая контрастная стена в светлом интерьере.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





20 великолепных идей по обустройству современной спальной комнаты

И не забудьте:
20 великолепных идей по обустройству современной спальной комнатыПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх