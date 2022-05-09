8 городов, которые выставлены на продажу

На международных аукционах можно найти все: от аутентичной итальянской деревушки с виноградниками и оливами до городков, переживших золотую лихорадку. Что еще кроме истории они могут предложить покупателю и сколько, собственно, стоят эти исторические частные земли?









Джонсонвилль: викторианская архитектура

Брэдиан: город золотоискателей

Гарриоуэн: историческое место

Тиллер: поселение лесозаготовщиков в нацпарке

Поджо-Санта-Сесилия: живописные пейзажи

Аладдин: излюбленное место байкеров

Редакшн: город мусорщиков

Кэл-Нев-Ари: оазис в пустыне