50-летний сингапурец шокировал сеть
Иногда возникает такое чувство, что в той части света, где расположена Азия, есть что-то особенное в воздухе или еде, потому что некоторые жители выглядят так, как будто перестали стареть. Вообще. Итак, знакомьтесь, Чуандо Тан (Chuando Tan), сингапурский фотограф и в прошлом модель. И да, не совсем молодому человеку 50 лет. Причем кажется, что с каждым днем он только молодеет.
Друзья называют его СиДи (CD), а остальной мир узнал о нем благодаря недавно появившейся новостной статье на одном из китайских сайтов.
У прожившего уже полвека сингапурца почти 170 тысяч подписчиков в Instagram.
Чуандо Тан — совладелец студии фотографии ChuanDo & Frey, а в 80-х и 90-х он был одним из самых популярных сингапурских мужчин-моделей.
Он даже пробовал себя в качестве поп-певца на мандаринском, до того как обнаружил страсть к фотографии.
В чем же его секрет? Помимо очевидно отличной генетики, Чуандо Тан тренируется в спортзале и регулярно ест курицу по-хайнаньски.
Но что-то нам подсказывает, что, помимо тренировок 8 дней в неделю и поедания курицы до конца жизни, сингапурец все-таки что-то скрывает.
Наверняка все дело в воздухе или местной воде. Но ничего страшного, мы вовсе не завидуем.
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