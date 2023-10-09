10 любимых блюд древних гурманов, которые можно попробовать и сегодня

Люди любили вкусно поесть во время времена -и древние императоры, и самые обычные посетители современных фаст-фудов. Если кому-то кажется, что еда древних была примитивной, то стоит уверить, что это не так. И наши далёкие предки умели превращать самые обычные повседневные продукты в восхитительные блюда.
1. Макку
Макку - блюдо из дробленых конских бобов.
Макку - это древнеримское блюдо, приготовленное в основном из дробленых конских бобов. Хотя первоначально это блюде появилось на острове Сицилия, оно довольно широко распространилось, когда сицилийцев присоединили к Римской империи. Известные как одни из лучших поваров в Римской империи, обитатели острова начали использовать бобы в далеком прошлом, хотя точная дата их добавления в рацион неизвестна. Что касается приготовления, конские бобы в основном варили с травами и специями. К смеси добавляли оливковое масло и употребляли в пищу в виде супа. Остатки супа зачастую оставляли, чтобы они засохли, а затем ели как закуску (иногда эти засохшие остатки густого супа нарезали, посыпали мукой и обжаривали перед тем, как съесть).
Хотя сегодня в Сицилии макку - это редкость, в некоторых ресторанах его подают как «крестьянскую пищу прошлых веков». Тем не менее, конские бобы могут привести к болезни и даже смерти у некоторых людей, у которых в организме не хватает фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Некоторые люди без этого фермента не могут перерабатывать токсины, содержащиеся в бобах, поэтому эти токсины разрушают их эритроциты. Это редкое наследственное заболевание встречается чаще всего в Средиземноморье.
2. Моретум
Моретум - древняя сырная закуска.
В древнеримской кухне было распространено блюдо по названию моретум - своего рода сырная закуска, которую римские крестьяне намазывали на хлеб. Великий поэт Виргилий, который прославился своей поэмой «Энеида», составил сборник стихов под названием «Appendix Vergiliana» (древние источники полагали, что Виргилий был автором большинства стихотворений, но более вероятно, что он просто собрал сочинения других). В одном из стихотворений рассказывается о блюде по названию «моретум».
Сухой соленый сыр, чеснок, немного оливкового масла и уксуса, соль, сельдерей и кориандр растирались в мягкую массу, которую намазывали на свежий хлеб. Был также широко употребляемый вариант с кедровыми орехами, который очень похож на современный песто.
3. Шрикханд
Шрикханд - древний йогуртный десерт.
Шрикханд - это десерт из сгущенного до состояния сыра йогурта, который получил свое название от санскритского слова «молоко» (ksheer) и персидского слова «сладкое» (qand). Точное происхождение десерта утеряно в истории, но принято считать, что он возник в древней западной Индии. Говорят, что пастухи-кочевники как-то ночью повесили творог или йогурт в тряпичном мешочке на ветку, и до утра с него стекла вся сыворотка. В более поздние вариации шрикханда начали добавлять различные другие ингредиенты, включая сахар, специи и орехи. Сегодня на севере Индии шрикханд чаще всего подают как блюдо для завтрака, а на юге он остался именно десертом.
4. Тамале
Тамале - «обернутая пища».
Традиционное мезоамериканское блюдо тамале готовят как минимум с 1500 года до нашей эры (есть даже некоторые свидетельства, что оно существует с 8000 года до нашей эры). Само слово происходит от слова на языке науатль «tamalii» («обернутая пища»). Считается, что майя делали это блюдо, представляющее собой тесто из никстамализированной кукурузной муки, обернутое кукурузными (или банановыми) листьями, и приготовленное на пару, как с начинкой, так и без, причем начинка варьировалась от рыбы до бобов и яиц. Ацтекские тамале были очень похожи на это, но у ацтеков также были «десертный» вариант с начинкой из фруктов или меда. Также тамале довольно часто использовали в качестве подношения различным богам, поэтому католическая церковь запретила их.
5. Черная кровяная похлебка
Черная кровяная похлебка.
У спартанцев в древней Греции было одно из самых отвратительных блюд в истории. «Черную похлебку» («melas zomos») делали из вареной свиной крови, свиных ног и уксуса. Один итальянец, который попробовал этот супчик в то время, сказал, что он наконец понял, почему спартанцы так охотно рискуют своими жизнями в сражении, если черная похлебка - это все, что им приходится есть. К сожалению (а может и нет) подробный рецепт не сохранился до наших дней, хотя различные супы с кровью все еще используются во всем мире.
6. Аквакотта
Аквакотта - любимая еда итальянских простолюдинов.
Аквакотта - еще одно крестьянское блюдо, родом из западной прибрежной Италии, а если быть точнее - района, известного как Маремма. Его название буквально переводится как «приготовленная вода», и само блюдо является относительно простым супом. Фермеры и другие рабочие часто просто собирали любые дикорастущие травы и овощи, которые они могли найти, затем в суп добавляли несоленый черствый хлеб, чтобы размягчить его и сделать съедобным. Более зажиточные люди добавляли в это все яйца. В конце концов, получался довольно вкусный суп.
7. Тарида
Арабский суп тарида.
Тарида (тарид) - арабский суп, который начали готовить еще во времена пророка Мухаммеда. Это блюдо, созданное племенем гассанидов, сочетает в себе тушеное мясо с бульоном и панировочными сухарями. В традиционный тарид хлеб крошится вручную. Что интересно, хотя гассаниды являются арабами, они были христианами, пока их государсто не было окончательно завоевано. Однако тарида впоследствии стала популярной среди арабов-мусульман.
Мухаммед сравнил это блюдо со своей любимой женой Аишей, сказав, что Тарида превосходит все остальные блюда, так же, как Аиша превзошла всех других женщин. В немалой степени благодаря любви Мухаммеда к тариде, это было одно из немногих традиционных арабских блюд, которые распространились по всему миру (сегодня разнообразные вариации тариды можно найти от Марокко до Китая). Каждая новая культура привносила в блюдо что-то свое уникальное, поэтому сегодня существуют сотни версий тариды.
8. Сыр канталь
Сыр канталь.
Поскольку его начали производить еще во времена галлов, сыр канталь является одним из старейших сыров в истории Франции. Местные жители относят его к полутвердым сырам. Знаменитый французский историк, епископ Григорий Турский рассказывал, что во время древнего языческого религиозного обряда приносили различные жертвоприношения, бросая их в горное озеро, и сыр канталь был как раз одним из подношений, которые бросали в воду. Римский автор Плиний Старший также описал этот сыр в первом веке нашей эры. Оставшись относительно неизменным в течение столетий, сыр канталь приобрел известность во времена правления Людовика XIV во Франции. Сегодня сыр канталь продается намного моложе, чем это было раньше, и часто гораздо менее соленым.
9. Пападзулес
Пападзулес - блюдо доколумбовых времен.
Пападзулес — по сути является энчиладой доколумбовых времен. Это традиционное блюдо на полуострове Юкатан, которой готовили майя. Оно состоит из тортильи (предпочтительно кукурузной), которую макали в соус из тыквенных семечек. В качестве начинки в лепешку клали нарезанные сваренные вкрутую яйца, залитые томатным соусом. Что касается названия, история гласит, что оно означало «пища для господ», и именно пападзулес накормили испанских конкистадоров, которые впервые столкнулись с майя.
10. Харисса
Харисса - очень медленное блюдо
Во-первых, сразу нужно оговориться, что не нужно путать это традиционное армянское блюдо с одноименным тунисским острым соусом. Это ритуальное блюдо, популярное во время праздников и в другие религиозные дни, представляет собой густую кашу из пшеницы с мясом курицы или ягненка. Во время постов, которые требуют отказа от мяса, вместо него используются травы. Хариссу сложно приготовить, поскольку она готовится на медленном огне и требует постоянного перемешивания в течение длительного периода времени. В течение долгого времени харисса была традиционной едой в армянских церквях.
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